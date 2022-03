Co vypovídá o vaší povaze japonský test kostky

Máte rádi osobnostní testy? Tenhle je opravdu zajímavý. Hlavně tím, že vám nedá možnost vymyslet, jak vlastně funguje. Vyzkoušejte jednoduchý test „kostky” pocházející z Japonska.

Japonský osobnostní test kostky

Tento osobnostní test se objevil v roce 2000 v knize Kokology a jejím autorem je japonský psycholog Tadahiko Nagao. Test spočívá v tom, že si představíte scenérii v poušti. Bude tam několik objektů a jejich vzhled bude po všech stránkách důležitý. Pusťte fantazii na špacír, ale pamatujte, že to není soutěž o nejkreativnější představy.

Uklidněte se a nechejte myšlenky plynout. Co si představíte, můžete zapsat nebo namalovat. Nenechejte se strhnout dlouhým přemýšlením, jen se ujistěte, že vám vaše představa vyhovuje, a pokud zkoušíte test s partnerem nebo ve skupině, nesdílejte vaše představy. Jestliže má test vypovídat o stavu vašeho nitra, pak ať je to jen vaše vlastní představa. O každém konkrétním prvku chvíli popřemýšlejte.

Nespěchejte a promyslete si vlastní scenérii s kostkou. Zdroj: Profimedia.cz

Japonský test: Představte si poušť a kostku…

Představte si poušť, nikde nic, jen kostka. Pořádně ji prozkoumejte, uvědomte si její velikost, polohu, povrch.

V poušti je také žebřík. Ten může být kdekoli a také má určitou velikost. Stejně jako kostka může být z jakéhokoli materiálu, barvy nebo struktury. Představte si vzdálenost nebo polohu, v jaké jsou k sobě kostka a žebřík.

Představte si ve vaší pouštní scenérii koně. Může být všelijaký. Blízko, daleko či v pohybu. Představte si, jak souvisí kůň s kostkou i žebříkem.

V poušti jsou také květiny. Může jich být víc nebo jen jedna. Kde v prostoru jsou a jak vypadají, to je na vás.

V poušti vidíte i bouři. I ta může mít mnoho podob. Ujistěte se, kde bouře je, jak vypadá, jaký z ním máte pocit.

Řešení japonského testu kostky

Jestliže jste si všechno pěkně promysleli či nakreslili, můžete přejít k výsledkům. Ty nejsou ohodnocené bodově, ale vysvětlují, jak vaše představy souvisejí s vnímáním vašeho života.

Kostka představuje vás, vaše ego. Cítíte se být velcí nebo malí, extravagantní či nenápadní? Velikost kostky představuje vaše sebevědomí. Pokud se pohybuje, pak máte rádi změnu a nekonvenční řešení či postoje. Vzhled kostky vypovídá o vaší vlastní vizáži a projevu. Nenechejte nikoho dalšího mluvit do toho, či je vaše kostka obyčejná nebo zvláštní. Test je o tom, jak vnímáte vy sebe!

Kostka v poušti reprezentuje vaše ego. Zdroj: Profimedia.cz

Žebřík představuje vaše přátele. Záleží tedy na blízkosti kostky a žebříku v poušti, ale také na tom, zda je žebřík stejně vysoký. Pokud je žebřík dál od kostky, značí to vaši samostatnost, ale také určitý sociální odstup. Velikost žebříku v porovnání s kostkou odráží vzájemnou autoritu. Jestliže je žebřík vyšší než kostka, pak nespíš posloucháte přátele pečlivěji a berete je vážněji než vlastní vnitřní hlas. Kratší žebřík může znamenat, že považujete sebe za autoritu, ale také může jít o malou skupinu přátel.

Žebřík představuje vaše přátele i vztahy. Zdroj: Profimedia.cz

Určitě cítíte vztah mezi koněm a kostkou. Jsou si vzdálené, ale jejich vztah je pevný, anebo se o sebe nezajímají? Kůň je vaším partnerem. Je to ten nejbližší, patrně životní partner. Pokud je to krásný kůň, může to být proto, že vám na vzhledu i chování velmi záleží. Jestliže je v běhu, pak možná není ten pravý a očekáváte spíš změnu.

Kůň je vaším partnerem. Zdroj: Profimedia.cz

Květiny reprezentují děti. Nejen vaši představu o jejich počtu, ale také blízkost. Pokud je poušť zasypaná květy neznamená to, že adoptujete celý sirotčinec, ale je to láska, kterou dětem můžete poskytnou. To, že je nedokážete spočítat, není důležité, je to jen vaše představa o tom, že toužíte po široké rodině a máte z ní radost, anebo je spíš v ústraní a méně důležitá. Máte-li v poušti jednu květinu, neznamená to, že budete mít jedináčka. Vaše představy jen ztělesňují pocity a vztahy v tomto okamžiku.

Květiny jsou vašimi dětmi. Zdroj: Profimedia.cz

Co reprezentuje bouře? Je to váš strach! Bouře může být blízko, vzdalovat se nebo přímo zuřit nad kostkou, žebříkem, koněm či květinami. Pokud se bouře vzdaluje, pak jistě víte, co konkrétního jste si prožili. Tento test není věštění do budoucna. Pokud se bouře blíží, neznamená to, že vás něco postihne. Ale že se něčeho konkrétního obáváte, byť podvědomě.

Bouře symbolizuje strach a obavy. Zdroj: Profimedia.cz

Test vám dá nahlédnout do vlastního podvědomí a úvah, které se mohou časem i okolnostmi změnit. Ale hlavně je aktivně můžete změnit vy!

