Milujete komody a police? Nízký nábytek vám dává pocit vzdušnosti, ale moc oblečení se do něj nevejde? Nebo máte prostě málo místa a hodně ošacení? Konmari je způsob organizace, který se může hodit i vám. Osvědčil se i v malých japonských bytech.

Jak uspořádat skříně na japonský způsob?

Chce-li mít domov jako klícku a všechno krásně zorganizované, chytře uložené a efektivně poskládané, pak zapomeňte na zaběhnutou rutinu. Revoluci do domácností přinesla Japonka Marie Kondo, jejíž jméno je synonymem pro zorganizovaný domov od botníků až po šuplík s ponožkami.

Jak vypadá organizace „KonMari“ v praxi se můžete podívat v tomto příspěvku z YouTube kanálu „beingmommywithstyle“.

Zdroj: Youtube

Konmari aneb organizace šatníku i celého bytu

Věšení košil je rozhodně ideálním způsobem jejich uložení, pokud máte dost místa. Nicméně originální a vysoce organizovaná metoda vycházející z typicky japonských podmínek počítá s malým prostorem, a především horizontálním ukládáním čili využíváním především komod se zásuvkami nebo jednoduchými policemi, kde lze využít košů, krabic nebo jiných úložných kontejnerů. Marie Kondo totiž vše balí do úhledných balíčků a skládá kusy oblečení jeden vedle druhého.

Nicméně to rozhodně není vše. Proč jsou balíčky lepší než komínky? I dospělí mají problém udržet komínky pěkně upravené. S balíčky uskladněnými na ležato se snadno manipuluje a je na ně dobře vidět.

Pokud je budete mít pěkné, nebude třeba ani dalšího žehlení, případně jen krátkého napaření, aby zmizely sklady na trupu. Nutno ovšem dodat, že tato metoda cílí především na malé prostory. Japonsko a další asijské země jsou známé pro své ultra malé byty, které často dosahují pouze 20 m2. I zde je však možné mít vše srovnané i za cenu toho, že budete muset některé kusy před použitím vyžehlit.

Nejde jen o to, jak uspořádat skříně

Základem je především úklid a redukce oblečení. Alfou a omegou či heslem Kondo je „zeptej se sám sebe, jestli ti dělá právě tento kus oblečení radost“. Ano. Všeho ostatního bychom se měli zbavit.

Ze starých věcí, které používáte při práci, si nechte jedno triko a jedny tepláky a se vším ostatním udělejte krátký proces. Kontejnerů na textil je hodně. Šaty můžete věnovat, ale také prodat, pokud jsou to kousky dražší..

Reorganizace a úklid tedy začíná vyřazením všeho „neradostného“. Kromě skládání oblečení do balíčků doporučuje Kondo také pořízení hezkých, ideálně čirých kontejnerů, díky nimž maximálně využijete prostor police nebo skříně. Každý kontejner z čela označte, abyste snadno našli to, co potřebujete.

Oblečení dávejte do organizérů podle druhu čili letní trička do jedné a dlouhé rukávy do jiné krabice. Zbytečně je nemíchejte, neštosujte ani podle materiálu ani podle barev. Vždy byste měli vědět, kam sáhnout, abyste se zbytečně v uloženém oblečení nepřehrabovali.

Až skončíte s šatníkem, vrhnout se můžete na další kouty domácnosti. Marie Kondo není jen nadšenou organizérkou garderoby, ale má tipy a triky pro celou domácnost.

Zdroje: realhomes.com, dailyherald.com