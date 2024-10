Sbohem klasickému sušení: Sušte prádlo na japonský způsob, ušetříte rekordní množství času

17. 10. 2024

Zatímco v létě můžeme prádlo rozvěsit venku na šňůrách, na balkonových sušácích a podobně, se sychravým podzimem se tato záležitost přesouvá do vnitřních prostor. V malých bytech to ale může být velmi složité a hlavně přítomnost sušáku v pokoji zabírá místo a nezdobí. Jak na to podle Japonců?

Japonci jsou vzhledem k tomu, že mnohdy obývají poměrně malé prostory, pověstní svojí schopností využít každý kousek místa, a to navíc vkusně a s elegancí. Jejich byty přitom nebudí zdání přeplněných prostor. Naopak působí vzdušně a příjemně. Není tedy divu, že jsou také jakýmisi průkopníky velmi snadné, ale také účinné metody sušení prádla. Pojďme se z jejich zkušeností poučit. Pečujte o prádlo podle videa na youtube od Samurai Matcha: Zdroj: Youtube Aby sušák nepřekážel Možná nemůžete, nebo třeba zkrátka nachcete postavit do pokoje sušák a čekat den i dva, než se prádlo dokonale usuší. K tomu, jak rychle se to podaří, přispívá do velké míry prostor, kam jej umístíte. Absolutně nejhorší volbou je přitom koupelna, kde je přirozeně vyšší vzdušná vlhkost. V kuchyni to není o moc lepší a v obývacím pokoji bychom měli vybrat místo, kde pokud možno alespoň trochu proudí vzduch, který by odpařující se vlhkost odváděl od prádla. Sušte více prádla najednou Ani strategické umístění sušáku ale není jedinou podmínkou rychlého sušení klidně i několika praček prádla najednou. Takové množství se na jeden sušák zkrátka při nejlepší vůli nemůže vejít. A právě v tuto chvíli se mohou ke slovu dostat Japonci s jejich nápadem, jak sušit prádlo elektivně, rychle a navíc tak, že v mnoha případech budeme moci zapomenout na žehličku. close info shutterstock zoom_in Ramínka ušetří spoustu místa. Na ramínka! Jednoduchým řešením jsou docela obyčejná ramínka, na která mokré oblečení po důkladném vyklepání pověsíme. Ideální k tomuto účelu jsou ramínka plastová, která do sebe nemohou nasáknout vodu, která by následně bránila rychlému a rovnoměrnému schnutí prádla. Je třeba proudící vzduch Jakmile bude mít každý kus oblečení svoje ramínko, rozvěste je na místo, kde je jednak sucho, a také tam může proudit vzduch. V obchodech s vybavením pro domácnost nebo v kutilských řetězcích je možné koupit rozpěrné tyče, které se používají například k zavěšení závěsů do oken. Související články close Domov a bydlení Němci testovali prací prášky. Ten nejlepší se dá koupit i v Česku video close Domov a bydlení Anglické hospodyňky varují před používáním kolíčků na prádlo video Zapojte fantazii Právě takové výborně poslouží i v tomto případě. Mohou být bez problémů umístěny například v chodbě, aniž by někomu překážely nebo kazily celkový dojem z místnosti. Můžete dokonce vymyslet posuvnou dekoraci, kterou ve chvíli, kdy na tyči nebude viset prádlo, roztáhnete po celé délce místnosti a tyč tak najde svoje využití i pro dobu, kdy bude všechno prádlo suché. Sušte s rozmyslem Japonci ale mají svoji “ramínkovou metodu” sušení promyšlenu do ještě větších detailů. Věší totiž kratší prádlo na kraje a delší doprostřed tak, aby se ke všem kusům dostalo dost vzduchu pro rychlé sušení. I když se to může zdát jako jednoduché, vždy jde hlavně o nápad, s nímž musí někdo přijít. Zdroje: www.maison-travaux.fr, metropolisjapan.com, martinigirlsakeworld.wordpress.com

