Máte před sebou jarní mytí oken? Pokud chcete dosáhnout dokonalého výsledku, provádějte tuto činnost ve správnou dobu.

Čistá okna jsou vizitkou každé domácnosti. Obzvlášť po zimním období je nutné dát je do pořádku. Pokud se však chcete vyhnout zbytečné dřině, a navíc bez stoprocentního výsledku, nechte mytí oken až na období těsně před Velikonocemi.

Jak si poradit s jarním úklidem? Podívejte se na YouTube video na kanálu Správná bydLenka:

Zdroj: Youtube

Nejvhodnější doba k mytí oken

Pokud se chcete na jaře pustit do mytí oken, nenechte se vyprovokovat jen chvilkovým slunečným počasím. Do této činnosti byste se měli pustit, až když je venkovní teplota setrvale vyšší než 5 °C. Ještě lépe od ruky vám mytí oken půjde při stálých teplotách okolo 10 °C.

close info Profimedia zoom_in Do mytí oken byste se měli pustit, až když je venkovní teplota setrvale vyšší než 5 °C.

Ptáte se proč?

Většina čistících prostředků na mytí oken totiž ztrácí při nízkých teplotách na své účinnosti. Zároveň také hrozí riziko poškození skla. Pokud je venku ještě chladno, je studené. Jakmile byste na okno dali horkou vodu, mohla by prasknout. Voda na mytí by měla mít ideálně teplotu kolem 30 až 35 °C. V chladném počasí navíc nesvědčí mokro ani okenním rámům a suché čištění by je mohlo akorát tak nepříjemně poničit. Nikdy také rámy nečistěte abrasivními prostředky, a to též z důvodu poškrábání.

Nepodceňujte přípravu

Začněte tím, že si z okolí oken vše odstraníte, abyste měli dostatečný pracovní prostor. Sundejte záclony i závěsy, které můžete dát rovnou do pračky. Budete je moci na čistá okna ihned zavěsit. Okolí oken zbavte všech nečistot a případných pavučin. Následně nezbývá než si připravit vše, co budete k mytí oken nezbytně potřebovat.

Začněte žaluziemi a rámy

Prvním krokem, do něhož byste se měli pustit, je mytí žaluzií a rámů. Vyhnete se tak nepříjemným situacím, kdy si jejich špínu rozmažete na čisté a vyleštěné sklo. Rámy řádně otřete vlhkým hadříkem, ale nikdy je nezapomeňte dokonale osušit do sucha.

Pokračujte skly

Skla je nutné začít mýt vždy čistou vodou, a proto si ji po mytí rámů vyměňte. V každém případě zvolte prostředek, který zbaví skla mastnoty. Měl by obsahovat alkoholovou složku, která vám zajistí i dokonalý lesk. Použít můžete i pár kapek čpavku nebo tip našich babiček, které nedaly dopustit na ocet nebo pudinkový prášek.

close info Africa Studio / Shutterstock zoom_in Pokud chcete dosáhnout absolutně čistých oken, postupujte při mytí vždy odshora dolů.

Vždy odshora dolů

Pokud chcete dosáhnout absolutně čistých oken, postupujte při mytí vždy odshora dolů. Vodu nanášejte jen v adekvátním množství, aby zbytečně nestékala přes rámy.

Houba, stěrka, hadřík

Na mytí rámů použijte hadřík a houbičku, na čištění skel pak jemný hadřík a stěrku, kterou po každém tahu otřete. Na leštění je výborný hadřík z mikrovlákna nebo papírová utěrka. Skvěle fungují i staré noviny. Odstraníte tak veškeré šmouhy.

Zdroje: www.kupi.cz, www.prozeny.cz, www.iprima.cz