Chcete si vytvořit harmonické bydlení plné pozitivní energie? Proveďte letos jarní úklid podle feng shui!

S příchodem jara nastává i období jarního úklidu domácnosti. Podle tradičního čínského učení feng shui je to ideální čas, kdy je domov potřeba jistým způsobem osvěžit a vytvořit prostor pro dokonalou harmonii a pozitivní energii. Prospěje to nejen celému interiéru, ale především i vaší psychice.

Feng shui

Jedná se o tisíce let staré čínské učení o harmonii lidského života a okolního prostředí. Místo, v němž se vyskytujete, totiž zásadně ovlivňuje i kvalitu vašeho života.

Proudění energie

Hlavním cílem úklidu podle feng shui je volné prodění energie. Díky tomu se budete doma cítit příjemně a v bezpečí. Nic vám nebude zbytečně brát síly, ale naopak se zde budete „nabíjet“. Tomu však brání nepořádek, který navozuje pocity únavy, otupělosti a demotivace.

Nezapomeňte na obsah skříní, poliček a zásuvek.

Základem je generální úklid

Pokud chcete dosáhnout kýženého výsledku, měli byste se na úklid vrhnout jak se říká „z gruntu“. Negativní energie číhá všude tam, kde je špína, nepořádek a chaos. Vrhněte se tedy nejen do setření prachu a mytí podlahy, ale myslete i na vyprání všech bytových textilií.

Provětrejte šatník a doplňky

Stejně tak nezapomeňte na obsah skříní, poliček a zásuvek. Veškeré věci přeberte a těch nepotřebných se zbavte, nebo je přeměňte v něco užitečného. Podobným způsobem se postarejte i o botník. Vyřazené věci můžete předat do organizací, kde budou ještě dále využity, například na charitu.

Větrání a sůl

Podle feng shui byste měli při úklidu dostatečně větrat. Proto neváhejte otevřít okna dokořán a nechte celým bytem proudit čerstvý jarní vzduch. Důležitou roli hraje také mořská či himalájská sůl. Nasypte ji do kbelíku s vodou a umyjte slaným roztokem okna, podlahy, nábytek a veškeré plochy, kam dopadá prach. Sůl pak nasypte po obvodu místnosti, hlavně do rohů a nechte působit alespoň 24 hodin. Následně sůl vysajte. Díky tomu zbavíte prostor staré nezdravé energie.

Důležitou roli hraje ve feng shui mořská či himalájská sůl.

Nejdůležitější je ložnice

Jedná se o místo, které by mělo být doslova oázou klidu. V ložnici trávíme zhruba jednu třetinu svého života, a proto ji během jarního úklidu věnujte speciální pozornost. V této místnosti by nemělo být moc rušivých předmětů a postel by měla být vždy naprosto čistá. Dejte do pořádku tedy i rošty, rámy, matrace a nezapomeňte na příjemně voňavé povlečení.

Rostliny

Novou energii a příjemnou atmosféru vám doma zajistí i pokojové a čerstvě řezané květiny. Některé jsou obzvlášť prospěšné. Pořiďte si například bambus, který přitahuje prosperitu a štěstí. Vhodná je i mírová lilie, jež pomáhá čistit vzduch a podporovat celkovou harmonii.

