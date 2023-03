Jak po zimě vyhnat všechnu špínu z bytu za jediný víkend? Víme, jak na to!

Není nic povzbudivějšího, než když se do oken konečně opře jarní slunce. Odhalí však všechny otisky prstů, šmouhy v rozích a taky prach na místech, kam během zimy a delších nocí nebylo tak dobře vidět. V tu chvíli nás nejspíš přepadne pocit povinnosti – vysmýčit, vydrbat, uklidit. Dobrá zpráva je, že ani velký jarní úklid nemusí být dlouhý nebo vyčerpávající. Když si všechno dobře zorganizujeme a budeme postupovat systematicky, stihneme ho bez problémů za jediný víkend.

Pořádná příprava na víkendový úklid

Alespoň v týdnu před plánovaným víkendovým úklidem bychom měli projít všechny úklidové zásoby a připravit se k akci.

Na šikovné tipy, jak uklidit celý byt, se podívejte v totmo videu:

Zajistěte si dostatek krabic, tašek a pytlů na všechno, co se rozhodnete vyhodit nebo vytřídit. Spolu s nimi bychom měli mít připravenou také strategii pro věci, které už nechceme, ale není to zrovna smetí. Pokud máme garáž, sklep nebo komoru, je dobré se rozhodnout, kam pytle s nimi odložíme, než je odvezeme třeba do charity či do sběrného dvora. Případně si promyslíme, v které části bytu nebudou pár dní příliš překážet.

Důležitá je dostatečná zásoba čistících přípravků Zdroj: Profimedia

Projdeme místo, kde skladujeme úklidové potřeby i prostředky. Měli bychom mít dostatečnou zásobu univerzálního čističe a případně speciálních přípravků, například na dřevěné podlahy, okna nebo troubu. Zároveň by nám neměly chybět gumové rukavice, protože všechno mytí a čištění si vybere na rukou daň, čistý mop (teď je správná chvíle hodit hlavici do pračky nebo koupit novou) i sáčky do vysavače. Hodit se budou i papírové utěrky, dostatek hadrů i hadříků z mikrovlákna, hadřík nebo noviny na leštění oken a zrcadel.

Alespoň jeden hluboký kbelík na vytírání podlahy a jeden mělčí kbelík.

Všechno můžeme už teď naskládat do volného koše nebo přepravky tak, abychom to při úklidu jen pohodlně přenášeli z místa na místo.

Za zásluhy

Nejlepší motivací, abychom vše dotáhli do konce, je odměna. Proto si můžeme předem vymyslet, čím se odměníme třeba hned v neděli večer. Může to být dlouho odkládaný film nebo třeba zásoba nových květin, pro kterou si dojedeme v pondělí cestou z charity.

Čas je klíč

Abychom na konci víkendu nestáli nad napůl rozdělanou prací, je dobré mít nejen přesný plán, ale také si ho rozvrhnout. Zvlášť do velkého úklidu se ovšem člověk snadno ponoří a pak se může stát, že se přistihneme, jak vyčerpaně sedíme a nemáme alespoň dvě hodiny energii vůbec na nic. K dodržení harmonogramu se skvěle hodí klasická kuchyňská minutka. Nastavit bychom ji měli pokaždé na třicet minut, které věnujeme pečlivému a soustředěnému úklidu. Pak si dáme pauzu, odejdeme z místnosti, posadíme se, napijeme se nebo si dáme kávu, projdeme zprávy nebo klidně pustíme televizi. A po deseti minutách začneme znovu. Díky tomu nás úklid nezahltí a nebudeme chtít po pár hodinách skončit.

Sundejte záclony a vyperte je. Zdroj: shutterstock.com

PÁTEK VEČER: Plánování

V pátek večer se nám s vidinou dvoudenního úklidu nejspíš nebude chtít do ničeho. Jenže co uděláme teď, ulehčí, a především nám urychlí práci později.

Poklidíme věci, které nejsou na svých místech. Našpiněné oblečení pohozené na křesle, neposkládané prádlo, hrnečky po stolcích i různé drobnosti. Pokud je hodně pozdě večer, není úplně nutné všechno uklízet, ale měli bychom alespoň zapracovat na tom, že se všechny věci vrátí tam, kam patří – knihy do knihovny, oblečení do skříně a ručníky do koupelny. Sundáme záclony a závěsy a rovnou je připravíme k praní v sobotu dopoledne. Když budeme mít štěstí na pěkné počasí, rozvěsíme je pak ven na čerstvý vzduch. Nemusejí ale úplně uschnout, věšet na čistá okna (což bude v neděli odpoledne) je můžeme klidně ještě trochu vlhké. Dovyřídíme kancelářské záležitosti. Všechno, co běžně děláme o víkendu, bychom měli mít z krku, aby nás to druhý den neodvádělo od práce. A pro jistotu rovnou porovnáme i pracovní stůl – papíry i dokumenty do šanonů, zbylé věci, jako je třeba podložka pod myš nebo propisky, můžeme naskládat do volné krabice, aby nepřekážely v práci. Vytřídíme lednici, aby bylo snazší ji vyčistit. Pokud je venku víc než 5 stupňů, není potřeba věci vyndavat. Ale měli bychom probrat a vyházet všechny ovadlé poslední lístky salátů, prokazatelně zkažené či prošlé zásoby, nebo to, co už nejspíš nikdy nedojíme. Jako třeba lahev s poslední lžící salátového dresinku nebo hořčici, kterou jsme koupili omylem a vlastně nám moc nechutná. Jestli budeme plánovat jen v hlavě nebo na papíře, je na nás. Na papíře ovšem můžeme odškrtávat a vidíme, co už máme za sebou. V obou případech bychom si měli udělat seznam věcí, které chceme uklidit (nejlépe podle následujícího plánu), ale stejně důležité bude sepsat to, co uklízet nechceme. Za jeden víkend neuklidíme celý byt nebo dům, pokud se zahrabeme do roky netříděných zásuvek nebo přerovnávání knihovny. To všechno si necháme na jindy.

Začneme s čištěním trouby Zdroj: Profimedia

SOBOTA DOPOLEDNE: Kuchyně a přilehlé prostory

V kuchyni se obvykle nastřádá spousta nepořádku a uklidit ji většinou trvá delší dobu než ostatní místnosti. Právě proto je dobré tu začít.

Začneme s čištěním trouby. Vyjmeme všechny mřížky i plechy a nejlépe taky odšroubujeme kolejnice na plechy. Umyjeme je buď na vysokou teplotu v myčce, nebo namočíme do vody s mycím prostředkem do dřezu a vydrbeme později. Máme-li troubu se speciálním čisticím programem, jako je pyrolytické nebo parní čištění, řídíme se instrukcemi. Pokud ne, nastříkáme všude, kam to jde (včetně dvířek), čistič na trouby, a troubu zavřeme. Pak otevřeme okna, protože čistič obvykle uvolňuje do vzduchu chemikálie a bývá potřeba ho pečlivě větrat. Pokud jí nevěnujeme pravidelnou péči, pokračujeme mikrovlnkou. Do hlubší misky vymačkáme tři citrony, zalijeme teplou vodou a troubu pustíme na 10 minut na vyšší stupeň. Po dojití necháme zavřenou stát. Další na řadě jsou skříňky, všechny povrchy a také dvířka či krycí panely spotřebičů. Všechny plochy otřeme a co stojí, to nadzvedneme a utřeme pod tím. Pokud má kuchyňská linka lišty, je dobré je v tuhle chvíli odšoupnout a vytřít pod skříňkami, případně i vyluxovat, protože se sem v průběhu roku dostane překvapivě hodně drobků. Nerezové povrchy otřeme speciálním hadříkem a nakonec přeleštíme pár kapkami jedlého oleje. Když je pro jednou všechno pryč, můžeme napustit olejem i dřevěné pracovní plochy a krájecí prkénka. Uklidíme všechno, co na lince obvykle jen tak stojí, ale ve skutečnosti to nepoužíváme příliš často. Čím méně toho zůstane, o to uspořádanějším dojmem bude prostor působit. Čas na úklid lednice i mrazáku. Všechno vyndáme, alespoň věci z mrazáku odneseme do chladu. Vnitřek lednice i mrazáku vytřeme octovou vodou, pokud je to potřeba, vyndáme police i zásuvky a všechno umyjeme. Než je dáme zpátky, je nutné, aby opravdu dobře uschly, jinak by se na nich mohla tvořit plíseň. Okna si můžeme nechat na nedělní odpoledne, zvlášť pokud nás tlačí čas, ale měli bychom alespoň umýt nebo oprášit žaluzie, aby prach nepadal do už čisté místnosti. Otřeme a vyluxujeme jídelní stůl a židle. Je-li to potřeba, použijeme na čalounění speciální přípravek. Pokud je venku pěkně a máme balkon nebo zahradu, je nejlepší dát pak čalouněné židle schnout na sluníčko. Dokončíme čištění trouby i mikrovlnky. Troubu vytřeme nejprve namočeným hadrem, který pak plánujeme vyhodit – nejspíš na něm totiž zůstane velké množství mastnoty a možná i popílku. Pak stíráme vlhkým hadříkem tak dlouho, až bude úplně čistý. Stejně otřeme i stěny a dno mikrovlnné trouby – pára z citronů by měla uvolnit všechnu mastnotu i špínu, které se na nich usadily. Otočný talíř a kolečka pod ním dáme umýt do myčky. Vyčistíme podlahu. Pečlivě vysajeme všechno, co při úklidu napadalo dolů, a nakonec vytřeme. A než se pustíme do oběda (možná někde jinde), ještě se pokocháme dobře odvedenou prací.

Nalijeme čistič do záchodové mísy a zavřeme ji. Zdroj: Profimedia

SOBOTA ODPOLEDNE: Koupelna, záchod a ložnice

Protože po celodenní dřině se nám bude lépe spát v uklizeném prostoru.

Nalijeme čistič do záchodové mísy a zavřeme ji. Pryč se zimním oblečením. Tedy alespoň v případě, že se do úklidu nepouštíme hned začátkem března. I tak ale nejspíš můžeme ze skříně vyndat to nejteplejší a udělat místo pro jarní kratší bundy a saka. Všechno, co jsme na sobě neměli celou zimu ani jednou, bychom ovšem měli poslat dál. Tu příští by se to nejspíš jen opakovalo. Vyhodit bychom měli také veškerou prošlou a nepoužívanou kosmetiku a drogerii. V lepším případě se některé složky rozpadly, v horším se v nich pomnožily bakterie a až bychom se je přece jen rozhodli použít, přivodili bychom si nejspíš leda vyrážku. Je čas pustit si dobrou hudbu nebo napínavou audioknihu a pustit se do pořádného čištění koupelny. To znamená vydrbat vanu i umyvadlo, vycídit veškeré baterie a další příslušenství a vyleštit zrcadlo. Otřít všechny police a skříňky, odstranit z nich nejen prach, ale i veškeré zbytky přípravků, případně otřít rám okna a očistit rolety nebo žaluzie. Odsunout pračku a vytáhnout koš na prádlo. Nakonec vyluxujeme a vytřeme i pod veškerým nábytkem. Vydrbeme záchodovou mísu, včetně všech záhybů a místa za ní. Otřeme nádržku a nezapomeneme na prkénko. Pokud se pod hladinou usazuje vodní kámen, uděláme si poznámku, abychom, až půjdou všichni spát, do mísy nalili asi decilitr octa. Ráno pak můžeme záchod dočistit. Ještě než si půjdeme zaslouženě odpočinout, vybělíme zaneřáděné spáry a silikon kolem vany i umyvadla. Teď totiž můžeme nechat silnější přípravky působit do rána a pak, než vstanou ostatní, je jen otřít anebo opláchnout, pokud je to potřeba.

Svlečeme postele a případně i dekorativní polštářky na křeslech a pohovce Zdroj: Shutterstock

NEDĚLE DOPOLEDNE: Prachovka, vysavač a mop

S novými silami je čas pustit se do špinavé práce. Alespoň tam, kde jsme ji vynechali o den dříve.

Svlečeme postele a případně i dekorativní polštářky na křeslech a pohovce, sebereme přehozy a plédy. Povlékat můžeme teď nebo odpoledne. Povlečení ale rovnou hodíme do pračky, a pokud je pěkně, pověsíme vyprané ven, s polštářky a přehozy můžeme pokračovat později. Nejprve všechno zbavíme prachu. Skříňky, komody, noční stolky, ale taky šatní skříně, stoly a stolky po celém domě, tedy v ložnicích, obývacím pokoji a kdekoli jinde. Postupujeme shora dolů (tak, jak padá prach) a sebereme i všechny případné pavučiny v rozích a prach, který se někdy na stěnách zachytává. Nezapomeneme na rolety a žaluzie tam, kde jsme je nestihli vyčistit včera. Nejlepší na celou tuhle práci je dobrá prachovka, nejlépe s dlouhou rukojetí, a velmi vyždímaný mikrovláknový hadřík. Všechny předměty, které leží na stolcích zvedneme, abychom utřeli prach i pod nimi, a nezapomeneme na vnitřky zásuvek a skříní. Od povrchů se přesuneme k podlahám a vyluxujeme každý pokoj, včetně rohů a těch míst vzadu, kam se nikdy radši nedíváme. Vyluxujeme i postel pod matrací, pod polštáři na pohovce a prostor za radiátory. Na závěr čisticí fáze vytřeme zbytek bytu nebo domu. Pokud chceme, můžeme do vody na vytírání přilít trochu éterického oleje s příjemnou vůní. Voňavý výsledek si užijeme o trochu víc. A i kdyby ne, rozhodně se odměníme obědem.

Vyčistíme okna Zdroj: Shutterstock

NEDĚLE ODPOLEDNE: Okna, zrcadla a závěrečné vylepšení

Nejhorší část práce máme za sebou, už stačí jen drobná doladění.

Posbíráme pokojové květiny, naskládáme je do vany a osprchujeme je. Pak je necháme ve vaně oschnout do konce úklidu. Otočíme matraci, pokud je oboustranná, a pak povlečeme postele. Vyčistíme okna a zrcadla. Okna není nutné mýt z obou stran, pečlivé čištění si můžeme klidně nechat na jindy, zvlášť pokud nás tlačí čas. Alespoň skla zevnitř bychom ale vyleštit měli, což platí i o otření rámů. Úklidové firmy doporučují použít buď klasické leštidlo na okna a zmačkané noviny, nebo speciální mikrovláknové utěrky – jednu na mokré čištění a druhou na leštění. Pokud to jde, povlékneme znovu polštářky a pověsíme záclony a závěsy. Odměna teprve přijde, ale když už jsme si dali tolik práce, zasloužíme si trochu jarní atmosféry. Přineseme zpátky květiny. Pokud chceme, můžeme do váz rozmístit také čerstvé řezané sezonní květiny, abychom si užili ten příjemný pocit přicházejícího jara a třeba i jarně vonící svíčky. A pak? Pak už si jen sedneme s pocitem dobře odvedené práce.

Proč na jaře uklízíme

Ne že by se každý do jarního úklidu nutně pouštěl, ale asi všichni máme hluboko zakořeněný pocit, že bychom měli. Na jaře se totiž důkladně uklízelo od pradávna.

Proč? Během dlouhé zimy se hodně topilo i svítilo a z otevřeného ohně i od svíček nebo olejových lampiček bylo v domech hodně sazí a další špíny. S příchodem teplejších dní nebylo nutné topit tolik a tak často a už se tím pádem vyplatilo staré saze vymést a všechno zase pěkně vysmýčit i nabílit.

Zdroj: Časopis Receptář