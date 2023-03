Jarní věnec z kyblíku: Geniální postup i pro úplné nešiky a začátečníky

Rozveselte si svůj dům či byt a vyrobte si nádherný jarní věnec z kyblíku. Tento trik vám zjednoduší práci s výrobou základního korpusu, který budete mít hotový během chvilky.

Pokud jste ještě ze vchodových dveří nesundali zimní dekoraci, vyměňte ji za jarní výzdobu. Máme pro vás tip, jak si můžete velice jednoduchým způsobem vyrobit krásný věnec, ke kterému budete potřebovat jen přírodní materiál. Jak a čím si základní korpus ozdobíte, je jen na vás. Třeba už zvolíte i velikonoční výzdobu!

Jak si vyrobit jednoduchý jarní věnec, se podívejte v následujícím videu:

Jarní věnec z kyblíku

Pokud jste ještě žádný věnec nikdy nevyráběli, bude tato metoda přesně pro vás. Obyčejný kyblík vám totiž pomůže při tvarování vaší budoucí jarní dekorace. Pokud chcete mít věnec o větším průměru, lze použít i větší mísu.

Nasbírejte si dlouhé březové větvičky, které by neměly být suché, aby se vám nelámaly. Stejně tak můžete využít i proutky z vrby či břečťanu. Postupně je smotané vkládejte na sebe po vnitřním obvodu nádoby do kruhu. V tuto chvíli máte dvě možnosti. Buď naskládané větve nechte uschnout, budou držet tvar kruhu. Anebo je svažte na několika místech pomocí provázku či drátku. Následně proutěný věnec vyndejte z nádoby a máte hotový základní korpus.

Aby vám korpus držel pěkně pohromadě, pomozte si tvarovacím drátkem nebo provázkem. Zdroj: profimedia.cz

Jak na bohatší korpus

Tento minimalistický korpus můžete začít rovnou dekorovat, ale pokud ho chcete mít bohatší, omotejte ho ještě v několika vrstvách dalšími větvičkami, které není nutné utahovat, jen je vždy připevněte opět drátkem. Vždy přidejte tolik větví, kolik uznáte za vhodné, záleží na požadované velikosti. Základní korpus můžete také omotat slámou nebo i dekorativní tkaninou či stužkou.

A jde se dekorovat

Výhodou je, že můžete korpus zdobit opakovaně na různé způsoby, má totiž poměrně dlouhou trvanlivost. Stačí jen obměnit ozdoby dle sezóny.

Jarní věnec s živými květy

Zkuste si tento korpus ozdobit originálně a použijte k tomu jarní rozkvetlé rostliny. Skvěle se k tomuto účelu hodí cibuloviny jako mladé narcisky, hyacinty, petrklíče, primule, sněženky, konvalinky, modřence či tulipány.

Každou rostlinku i s cibulkou vložte do kousku mikrotenové fólie s trochou hlíny a zabalením vytvořte takový „mikrokvětináč“. A aby plast na věnci nepůsobil rušivě, obalte spodek do dekorativního papíru, který lze převázat lýkem, provázkem či stužkou. Díky tomu budete mít za co kytičku k věnci připevnit.

Korpus může být z čehokoli. V případě 'živého' je důležité, aby jednotlivé větvičky nevypadávaly nebo se nebortil kulatý tvar. Zdroj: ArtFamily / shutterstock.com

Další varianty zdobení jarního věnce

Možností, jak jarní věnec ozdobit, je nepřeberné množství. Můžete využít jen přírodní zdroje a zpracovat nasbírané větvičky, mechy, traviny, listy či květy. Pokud půjde o věnec velikonoční, využijte vajíčka, skořápky, kuřátka, slepičky, kohoutky, zajíčky, peříčka či motýlky a ptáčky. Jednotlivé ozdoby lze k věnci připevnit drátkem nebo pomocí tavné pistole.

