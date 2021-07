Jasmín je zázrak: Proč by ho měli pěstovat lidé s úzkostmi, fobiemi a depresemi?

V dnešní době jsou na každého z nás kladeny větší a větší nároky. A během současné pandemie se duševní zdraví mnoha lidí rapidně horší. Čelit nepohodě je však vždy možné. Někomu pomáhá aktivní sport, druhému relax v přírodě nebo v pohodlí domova. A víte, že pomáhá i přítomnost květin? Jestliže je vaše psychika v oslabení, pořiďte si domů zcela určitě jasmín!

Jasmín (Jasminum)

Tato úžasně vonící květina pochází z Číny, Indie a Srí Lanky. Nejznámější pokojovou rostlinou z jasmínového klanu je Jasminum Officinae, pravý jasmín používaný tak často v parfumerii. Nejsnadněji se jako pokojová květina pěstuje Jasminum Polyanthum.

Všechny druhy mají dlouhé, částečně ovíjivé výhony, které potřebují k dobrému růstu oporu. Jasmín má zpeřené listy a hvězdičkovité, bílé, velmi vonné květy v řídkých květenstvích. Většinou kvete na jaře a na počátku léta. Když je zrovna bez květů zdobí ho nádherné, lesklé listy. Poupata jsou zajímavě zbarvená do růžovo-bílé barvy a krásné, bílé květy o velikosti cca 1 až 1,5 cm mají nádhernou, výraznou vůni a jsou atraktivní dekorací v každém bytě. Především v noci květy zahrnou celý pokoj svou nádhernou vůní.

Jasmín (Jasminum Polyanthum) Zdroj: shutterstock.com

Jasmín je zázrak

Jasmínová vůně má neuvěřitelný účinek na lidské tělo. Pokud jde o uklidnění mysli, je dokázáno, že jasmín je stejně účinný jako některé léky. Už staří Řekové jako první objevili výhody jasmínu. Jeho vůně umí zlepšit celkovou náladu a může vám pomoci vypořádat se s depresemi, stresem, úzkostí a dalšími duševními problémy. Jedná se o významný stabilizátor emocí, takže je vhodný ve chvílích psychického diskomfortu pro povznesení a lepší zvládnutí situace, ať se jedná o podrážděnost, smutek nebo zklamání.

Jeho vůně umí zlepšit celkovou náladu a může vám pomoci vypořádat se s depresemi, stresem, úzkostí a dalšími duševními problémy. Zdroj: shutterstock.com

Špatně se vám spí? Jasmín vám bude ukolébavkou

Kromě toho velmi pozitivně ovlivňuje a zlepšuje poruchy spánku. Díky mnoha výzkumům bylo zjištěno, že jeho vůně má vliv na neurotransmitery v těle a účinně působí jako valium. Je to vynikající rostlina, která se báječně hodí do ložnice, protože budete spát nejen hlubokým, ale i uklidňujícím spánkem.

Jasmín poskytne péči vašemu tělu

Jasmínový éterický olej se často používá k blahodárným masážím a přidává se do kosmetických přípravků kvůli báječným účinkům na pokožku. Pomáhá také při bolestech hlavy a migrénách. Má mírné afrodiziakální vlastnosti. Také působí protizánětlivě a jako analgetikum.

Pokud chcete z rostliny sbírat květy na ovonění čajů, přihnojujte bez chemie. Zdroj: shutterstock.com

Jak jasmín pěstovat

Jasmín se v našich podmínkách pěstuje jako přenosná rostlina, kterou můžeme nechat přes léto na zahradě nebo balkóně a na zimu je ho dobré opět uklidit. Pokud rostlinu na léto dáte ven, je třeba ji chránit před přímým sluncem. Během zimy je nejlépe ji pěstovat při pokojové teplotě nebo ji přenést do světlé, chladnější místnosti, kde se teplota pohybuje okolo 8 až 10°C.

Rostlinku je dobré vsadit do kvalitní, propustné, neutrální půdy, postačí substrát pro pokojové rostliny nebo klasický zahradnický. Jestli chcete jasmínu dopřát to nejlepší, můžeme přidat i trochu vápence. Pokud si to rostlina žádá, je dobré ji každoročně na jaře přesadit do větší o 3 až 4 centimetry větší nádoby. Kdy potřebuje sazenice přesadit poznáte tak, že se podíváte zespodu na květináč a když prorůstají nádobou kořeny, nastal ten správný čas.

A nezapomeňte na správné přihnojování! Od jara do léta dejte jasmínu 1x za 14 dní hnojivo na pokojové rostliny a na podporu květu. Na podzim je možné jasmín přihnojovat už jen 1x za měsíc. Pokud chcete z rostliny sbírat květy na ovonění čajů, přihnojujte bez chemie.

Když má jasmín dobrou péči, roste jak o život, a tak je dobré provést hluboký řez. Zároveň si tak upravíte jasmín do požadovaného tvaru. Zdroj: shutterstock.com

Když má jasmín dobrou péči, roste jak o život, a tak je dobré provést hluboký řez. Zároveň si tak upravíte jasmín do požadovaného tvaru. Nejlepší dobou řezu je jaro, ale menší úpravy můžeme provádět po celý rok.