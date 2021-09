Jedlá soda může škodit: 5 věcí, na jejichž čištění ji rozhodně nesmíte použít

Jste fandou ekologických čistících prostředků, anebo chcete jen ušetřit? Používáním jedlé sody zvládnete v domácnosti uklidit, vyrobit prostředky denní hygieny či zlikvidovat plevel na zahradě. Jsou ale případy, kdy sodu rozhodně použít nesmíte!

Multifunkční soda je jako malý zázrak

Kolem zlepšováků a způsobů, jak jednoduše a levně nahradit chemii v domácnosti, existuje už doslova kult. Zdá se, že využití sody v domácnosti je natolik variabilní, že stojí za to vyzkoušet ji na cokoli. Jenže soda není vhodná na každý povrch. Myslím, že sami rychle pochopíte proč.

Jde především o abrazivní schopnost sody. Jemný prášek nepoškrábe viditelně, ale lesklé povrchy zmatní. Zatímco u některých povrchů bychom nad tím mávli rukou, mnohé lesklé plochy a materiály takový zásah nesnesou.

Jedlá soda se při úklidu nejčastěji kombinuje s octem. Zdroj: gcafotografia / Shutterstock.com

Lesklé povrchy čištění sodou nesnesou

Naprosto očividným povrchem, který nesmíte sodou čistit jsou sklo a zrcadla. Snad se dá ještě přistoupit k aplikaci sody s octem nebo citronem pro odstranění odolné skvrny, rozhodně ale nepoužívejte tlak a nesnažte se skvrnu pomocí sody odstranit fyzickým drhnutím. Nenávratně poškodíte skleněný povrch bez možnosti nápravy. V případě zrcadel zcela zničíte jejich užitnou hodnotu.

Zrcadla a okna pro jistotu sodou nečistěte. Zdroj: sirtravelalot / Shutterstock.com

Jedlou sodou nábytek raději nečistěte

I lak nábytku práškovou sodou můžete poškodit. U dřeva je sice možnost poškození opravit, ale je to práce navíc. Lakování nábytku rozhodně není otázkou několika minut, a pokud chcete kvalitní opravu, bude vás to stát víc než pár tahů štětcem namočeným do laku. Další problém vzniká při vniknutí sody do prasklin a dalších nerovností na dřevě. Především starší nábytek bývá dekorován různymi kazetami, rámečky, případně řezbami. Pokud se do nich dostane soda, budete mít o zábavu posaráno. Bílý prášek je na dřevě dobře viditelný a rozhodně nezdobí.

Zdánlivě neškodná jedlá soda

Podobně to je i u sklokeramických varných desek, leštěného kamene či keramiky a porcelánu. Například umyvadlo nebo toaletní mísa by také neměly být drhnuty sodou. Jejich jemná hladká vrstva se mechanickým drhnutím práškem snadno poškodí. Na první pohled se může zdát, že se zbavíte špíny, ale faktem je, že se takový povrch bude špinit v budoucnu mnohem více, a to právě kvůli narušené svrchní vrstvě.

Sodu nepoužívejte na sanitární keramiku, dřevo či leštěný kámen. Zdroj: Slavun / Shutterstock.com

Některé materiály sodu nesnesou

Chemickou reakci můžete očekávat při použití sody na různé druhy kovů. Nejviditelnější stopy budou patrné na hliníku, nicméně i stříbro, zlato nebo zlacené povrchy použitím sody utrpí. V případě zlatem malovaných dekorací na talířích a šálcích může dojít až k sedření vrstvy zlaceného zdobení. Na špercích soda někdy zanechává šedavý povlak a stejně jako u hladkých povrchů i lesklé šperky mechanickým čištěním zmatní.

Opatrně s používáním sody v kosmetických přípravcích

Použití sody na lidskou pokožku či vlasy také není ideální. Soda rozhodně nepatří k přípravkům, které byste měli používat pravidelně. Pokožka i vlasy ztratí přirozenou mastnotu a alkalická soda mírně kyselé pokožce těla neprospívá.

Jedlá soda funguje zázračně na mastné vlasy, ale neměla by se používat příliš často. Zdroj: Shutterstock.com

