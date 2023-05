Proč byste měli postel aspoň dvakrát do roka posypat jedlou sodou

Postel je nejlepší věc na světě! Aby vám v ní bylo dobře, měli byste jí čas od času pořádně vyčistit. Poradíme vám, jak v tom pomůže obyčejná jedlá soda.

Podle statistik většina z nás prospí třetinu svého života. A to je dobře! Spánek totiž není jen zbůhdarma lenošivé povalování v peřinách, ale celý léčebný proces, který dává vaše tělo znovu do pořádku. Co všechno se během nočního odpočinku děje? Budete se divit, je toho docela dost. Zatímco sníte či oddychujete, ve vašem těle dochází k regeneraci tkání a celkovém restartu mozku, včetně kognitivních funkcí jako jsou paměť, koncentrace nebo schopnost vstřebávat informace. Ovšem to není všechno!

Špína, pot a roztoči

Ve spánku se tělo dostává do formy, ale také se čistí. Hlavními hybateli tohoto očistného procesu jsou plíce, játra, ledviny a tlusté střevo, které odvádí toxiny, jedy a další škodliviny potem, močí, slinami či dechem. Není proto divu, že vaše postel se tak stává terčem různých tělesných výměšků, které se do ní vsáknou. Hodně je to poznat, když jste nemocní a tělo napadnou bakterie. Tělo se jim brání a čím více se čistí, tím je zdravější.

Ne nadrmo se říká, že pyžamo i povlečení by se měly po nemoci vyprat a postel vyčistit. Noční očista sice není tak razantní, nicméně po několika týdnech dokáže na vašem lůžku zanechat nemalé stopy. Když pak k tomu připočítáte ještě prach, špínu, vlasy a roztoče, pak už je to pořádná hromádka nečistot. Co s nimi?

Během spánku se tělo čistí. Postel je pak plná potu, špíny, vlasů, zbytků kůže a roztočů. Zdroj: Profimedia



Použijte sodu bikarbonu

Na videu uvidíte, jak si vyčistíte matraci pomocí sody bikarbony:

O jedlé sodě se ví, že má úžasné čisticí a dezinfekční účinky. Ty můžete zúročit i v případě čištění zanesené matrace. Odstraňte z postele prostěradlo, případně chránič matrace a dejte ho prát. Lůžko důkladně vysajte vysavačem. Odstraníte tak veškeré nečistoty na povrchu matrace jako jsou vlasy, prach nebo zbytky kůže.

Pak pomocí sítka rozesejte na povrch postele sodu bikarbonu a nechte 30 – 60 minut působit. Bílý prášek následně důkladně vysajte. Soda bikarbona je přírodní deodorant a pomůže vám odstranit z matrace všechny nelibé pachy, maz a vlhkost. Bude téměř jako nová.

Matraci důkladně povysávejte. Zbavíte ji povrchních nečistot. Zdroj: Profimedia



