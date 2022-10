Co se stane, když do vody na kávu nebo čaj přidáte špetku jedlé sody

Jedlá soda stojí pár korun, ale prokáže vám službu hned na vícero frontách. Nevěříte?

Nevypadá nějak výjimečně. Prostě bílý prášek jako třeba mouka, mletý cukr nebo škrob. Ovšem v případě bílé sody (chcete-li sody bicarbony nebo hydrogenuhličitanu sodného) jde ale o krystalický prášek se zásaditou reakcí a chutí. Používá se jako kypřidlo do pečiva nebo jako první pomoc proti různým neduhům. V čem může posloužit konkrétně vám?

Jedlá soda je univerzální pomocník v domácnosti. Zdroj: Profimedia

Zredukuje afty

Afty jsou boláky, které se nejčastěji ukrývají v dutině ústní, kde způsobují pořádnou neplechu. Nejenže pokryjí dásně a sliznice bílými flíčky, ale jsou poměrně bolestivé. Zbavit se jich není snadné. Jedním z účinných léků je i soda bikarbona.

Stačí smíchat sklenku vody s 1 lžičkou sody a vzniklým roztokem důkladně (3 x po sobě) vypláchnout ústa. Prvotní reakcí může být pálení. Nicméně to brzy odezní. Po opakované sodné čistce afty zmizí jako pára nad hrncem.

Sodný rotok zredukuje afty a zmírní pálení žáhy. Zdroj: Profimedia

Zmírní pálení žáhy

Někdo má tuhle nepříjemnost často, jiný jen „svátečně“. To ale nic nemění na tom, že pálení žáhy je nepříjemný zážitek. Naše babičky ho tlumily sodným roztokem, který si připravily z jedné sklenice vody a jedné lžičky sody bikarbony. Výsledný nápoj vypily, a i když to nebyla žádná dobrota, docela jim pomohl. Zkuste to také! Jedlá soda totiž neutralizuje přebytečné kyseliny v žaludku a vám při obtížích pak rychle uleví.

Vymýtí moly

Potravinoví moli jsou návštěva, která se velmi špatně vyhazuje. Pokud se vám usídlili ve špajzce, chce to pravidelný úklid a velkou dávku trpělivosti. Pokud ji nemáte, zkuste alespoň účinky jedlé sody. Jak na to: Smíchejte 4 díly jedlé sody s 1 dílem mouky. Směs nasypte do nádoby a postavte do spíže jako návnadu. Moli mouku milují a rychle do ní nakladou vajíčka. Jedlá soda vylíhlé larvy molů pak jednoduše zlikviduje.

Mouka s jedlou sodou odtraní larvy potravinových molů. Zdroj: Profimedia

Odstraní pach z rukou

Krájet cibuli nebo loupat česnek, to je skoro za trest! Pach, který se pak nasákne do vašich rukou je velmi těžké vymýt. Zkuste ruce umýt jedlou sodou. Jednak zneutralizuje pachy a jednak změkčí a zjemní pleť.

Rozsvítí zašedlé prádlo

Bohužel bílá barva má poměrně krátkou životnost. Proto většina sněhobílého prádla zašedne a pošle svršky do předčasného textilního důchodu. Pokud to tak nechcete a toužíte po tom, aby se sněhobílý vzhled obnovil, stačí když přidáte k pracímu prášku 2 lžičky jedlé sody. Je prádlo hodně znečištěné? Ještě než ho dáte do pračky, nechte prádlo odmočit v roztoku z vody a jedlé sody. Uvidíte, že špína lépe pustí.

Proč přidávat jedlou sodu do vody na kávu?

Máte doma návštěvu a hosté si poručili čaj nebo kávu? Proč ne, příprava je snadná. Problém někdy může být příliš tvrdá voda, která nápojům propůjčuje divnou chuť. Chcete se jí zbavit? Stačí, když před uvařením nasypte do vody malou špetku sody bikarbony. Bílé krystalky vodu změkčí a zároveň z ní odstraní nepříjemnou chuť. Abyste měli jistotu, raději kávu s „novou vodou“ pořádně otestujte.

Máte doma tvrdou vodu? Špetka soli zjemní její chuť. Zdroj: Profimedia

