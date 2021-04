Nasypte na matraci jedlou sodu a vyluxujte. Vyplatí se to z několika důvodů

V posteli trávíme třetinu života. A společně s námi tam jsou často i děti nebo domácí mazlíčci. Proto bychom měli jedno z nejoblíbenějších míst udržovat v čistotě. Stačí k tomu obyčejná jedná soda a vysavač. Vyplatí se to z několika důvodů

Stručná historie matrace

O tom, že kvalitní matrace zajišťuje plnohodnotný spánek, už nikdo nepochybuje. Není nic horšího než se do dalšího dne probudit celý rozlámaný a unavený. To věděli i naši předci, kteří si mezi sebe a studenou zem nejprve rozložili kožešiny, suché listí nebo seno. Od země však „táhlo", chodil po ní nejrůznější hmyz a hlodavci, a tak se začaly objevovat první postele. Nejstarší nález evropské postele pochází z čas 3000 let př. n. l. Složená byla z kamenů, na něž se položila vrstva měkčího materiálu. Určitě si pamatujete i na slamník, který ještě v různých obměnách používaly naše babičky. Aby seno, sláma nebo kukuřičné šustí z postele nepadalo, vložilo se do pytlů. Tak vznikla první měkká matrace. Pohodlná sice byla, ale s dnešními moderními výrobky by soutěžit nemohla. Rychle se proležela a kousky sušiny píchaly do zad. Abychom se něčemu podobnému vyhnuli i v dnešní době, je třeba se o matraci náležitě starat.

Roztoči v matraci

V posteli nikdy nejsme sami. V matraci žijí miliony roztočů a s nimi různé viry, bakterie a plísně. Konkrétně roztoč prachový se živí částečkami vaší kůže a jeho výměšky způsobují alergické reakce v podobě respiračních nebo kožních problémů. Matrace tito drobní tvorečkové milují. Mají totiž rádi teplo, které z nás vyzařuje, vlhko způsobené pocením a tmu. Navíc každodenním ulehnutím do postele jim přinášíme další přísun potravy. Pokud tedy máte po probuzení zarudlé oči, trpíte dušností, rýmou nebo pocitem ucpaného nosu, rychle svou matraci vydezinfikujte.

Kvalitní matrace nepatří mezi nejlevnější vybavení domácnosti Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Prodlužte životnost matrace

Kvalitní matrace nepatří mezi nejlevnější vybavení domácnosti. Jelikož ji ale používáme denně, není špatné investovat do kusu, který je pohodlný a vydrží desítky let. Abyste její životnost prodloužili, vyhnuli se rozvinutí alergií a vydezinfikovali ji, zkuste jednoduchý trik. Kdykoli převlékáte peřiny, nasypte na ni jedlou sodu a nechte chvíli působit.

Jedlá soda působí dezinfekčně, odstraňuje mastnotu, usazeniny a má bělící schopnosti Zdroj: gcafotografia / Shutterstock.com

Jedlá soda a matrace

Jedlá soda působí dezinfekčně, odstraňuje mastnotu, usazeniny a má bělící schopnosti. Společně s octem je přírodním univerzálním čističem, který můžeme používat denně. Pokud potřebujete vydezinfikovat ručníky nebo povlečení vyperte je nejdříve v octu a poté v sodě bikarboně.

Jak vyčistit matrace?

Postup je jednoduchý:

1. Vysajte matraci vysavačem

Nezapomeňte na obě dvě strany i boky.

Sodu nechte působit cca 4 hodiny. Poté stačí prášek vysát Zdroj: Profimedia.cz

2. Posypte ji jedlou sodou

Smíchejte jeden šálek jedlé sody s několika kapkami éterického oleje a směs vložte do cedníku. Éterický olej z levandule, heřmánku, santalového dřeva nebo ylang-ylang uklidňuje, takže se vám bude lépe usínat. Navíc jsou tyto oleje přirozeně antibakteriální. Voňavou sodu rozprašte pomocí cedníku na vrchní stranu matrace a nechte působit cca 4 hodiny. Poté stačí prášek vysát.

3. Odstraňte skvrny

Skvrny na matraci odstraníte pomocí pasty ze sody, soli a vody. Skvrnu potřete a nechte 30 minut působit. Poté ji otřete vlhkým hadříkem.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.dumazahrada.cz a www.stoplusjednicka.cz