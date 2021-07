Proč na matraci, na které spíte, nasypat jedlou sodu a pak vysát vysavačem?

Pravidelně převlékáme a pereme povlečení, aby se odstranily všechny viry, bakterie a paraziti. Často však zapomínáme na matrace, které však trpí z celé postele nejvíce. Jak je rychle a účinně vyčistit? Zkuste jedlou sodu.

Zdroje: stavimbydlim.cz, www.wikihow.com

V posteli strávíme až jednu třetinu dne. Nikdy v ní však nejsme zcela sami. Pot, oduřelá kůže, vlasy, prach i srst od domácích mazlíků jsou ideálním lákadlem pro roztoče. I přesto, že ložní prádlo nebo matrace vypadají čistě, pod mikroskopem vidíme, že je naše postel planetou parazitů.

Jak o postel pečovat

Ložní prádlo perte nejlépe jednou za 14 dní. V případě nemoci nebo teplejšího počasí klidně i jednou za týden. Obecně se doporučuje prát na 40 °C. Na bílé ložní prádlo však můžete zvolit teplotu až 60 °C. Peřiny a polštáře perte nejlépe 2x do roka. Odstraníte tím skvrny od potu a roztoče. Pokud jsou lůžkoviny více špinavé nebo se nacházejí na chatě či chalupě, kde jsou po většinu času uložené a nedýchají, raději je odneste do čistírny. Jednou do týdne pak domácí polštáře a peřiny nechte vyvětrat na vzduchu. Zabráníte množení roztočů a prodloužíte jejich životnost. 2x do roka byste měli vyčistit i matraci.

. Jednou do týdne pak domácí polštáře a peřiny nechte vyvětrat na vzduchu. Zdroj: Lapis2380/Shutterstock.com

Jak vyčistit matraci

Na trhu existují různé přípravky na čistění matrací. Pokud jste ale alergici, máte ekzém nebo chcete žít více ekologicky a neobklopovat se chemikáliemi, zkuste přírodnější metody. K osvěžení, vyčištění a odstranění skvrn můžete použít přípravky, které máte již doma v kuchyni. Jak na to?

1. Postel si připravte

Sejměte prostěradla a vyperte je v pračce. Nezapomeňte i na ochranný obal, který je na matraci. Pokud máte sušičku, prádlo vysušte nejvyšší teplotou, abyste si byli jisti, že odstraníte všechny bakterie, viry, plísně a roztoče.

2. Zapojte vysavač

Veškeré nečistoty a prach z povrchu matrace odstraní vysavač. Použijte nástavec na čalounění. Vysajte povrch matrace, štěrbiny, švy a záhyby. Nečistoty a prach se mohou hromadit i na bocích matrace, proto na ně nezapomeňte.

3. Odstraňte skvrny

Je možné, že na matraci máte skvrny od potu nebo krve. Jednoduše je vyčistěte pomocí peroxidu, jedlé sody a saponátu nebo tekutého mýdla. V rozprašovači smíchejte 5 ml 3% peroxidu vodíku, 3 lžíce jedlé sody a kapku saponátu nebo mýdla. Roztok nastříkejte na matraci a nechte 10-60 min působit. Peroxid můžete nahradit citrónovou šťávou. Potom matraci vysajte.

Je možné, že na matraci máte skvrny. Zdroj: Andrey_Popov/Shutterstock.com

4. Jedlá soda

Na matraci nasypte 1-3 šálky jedlé sody. Pokud ještě nebyla čištěna nebo je cítit zatuchlinou, klidně prášek přidejte. Jedlá soda zápach neutralizuje. Do šálku můžete nakapat i pár kapek esenciálního oleje z levandule, heřmánku, santalového dřeva nebo ylang-ylang. Matrace se krásně provoní. Navíc jsou tyto oleje přirozeně antibakteriální.

5. Dejte matraci na slunce

Pokud máte tu možnost, přemístěte matrace na sluníčko na zahradu nebo k oknu. Sluneční světlo pomůže jedlé sodě pracovat efektivněji.

6. Jedlou sodu vysajte

Za 4 hodiny by měla být matrace čistější. Zbytky prášku důkladně vysajte. Poté ji otočte a postup opakujte. Jedlá soda přirozeně absorbuje vlhkost a zápach. Po její aplikaci by měla být matrace čistá a svěží.