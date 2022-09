Posypte jedlou sodou svoji postel. Výsledek vás překvapí

Postel je místo, kde člověk tráví zhruba jednu třetinu života. Proto byste měli myslet na její pravidelný úklid. A velkým pomocníkem vám v tomto případě bude zázrak jménem jedlá soda.

Spánek je základ zdravého a plnohodnotného života, a proto je důležité, kde a jak spíte. Kvalitní odpočinek vám zajistí především správně vybraná matrace, o kterou byste se samozřejmě měli pravidelně starat. Je potřeba ji udržovat čistou, tedy bez prachu a roztočů či jiných škodlivých organismů. Ušetříte se tak možné alergii a bude se vám spát mnohem lépe. A nebudete k tomu potřebovat ani žádné chemické přípravky.

Něco málo o matraci

Bytelná postel s matrací nebyla dříve k dispozici, ale lidé vždy hledali ke spánku trošku pohodlí, když to situace dovolovala. Spalo se na zvířecích kožešinách, na seně, slámě, nebo i suchém listí. Později si lidé začali vyrábět jednoduché postele, aby byli izolováni od země. Díky tomu spali ve větším teple a v bezpečí před nežádoucími hlodavci a nelétavým hmyzem.

Nejstarší evropská postel pochází z doby 3000 let před naším letopočtem a vyrobena byla z kamenů, na něž se pokládal dostupný měkčí materiál, který se dával většinou do pytlů. Doba se od těchto časů značně změnila, a tak si dneska odpočíváme na dokonale promyšlených matracích. Aby vám však sloužily co nejdéle a poskytovaly vám naprosté pohodlí, je nutné jim věnovat dostatečnou péči, kterou není radno podceňovat. Prozradíme vám pár jednoduchých rad.

Používejte matracové potahy

Velice dobrou prevencí proti rychlému znečištění matrací jsou snadno dostupné a praktické potahy, které se na ně jednoduše natáhnou a můžete je kdykoliv vyprat. Díky nim budete mít péči o matrace podstatně jednodušší.

Matrace potřebují dýchat

Není od věci občas matrace nechat vyvětrat na čerstvém vzduchu a také je sem tam otočit, aby nedošlo k jejich jednostrannému proležení. Obracejte je nejen ze spodní stranu na vrchní, ale i od nohou směrem k hlavě a obráceně. Platí zde pravidlo, že čím je člověk těžší, měl by matrace otáčet častěji.

V posteli bývá i nepříjemná společnost

Je to známá věc, ale bohužel v posteli se s námi zabydlují i roztoči, kteří způsobují kožní potíže a mnohé ekzémy. Nejčastěji to bývá roztoč prachový, který se živí kousky lidské kůže a lebedí si v blízkosti tepla našeho těla a vlhka z potu. A jsou tam i bakterie, viry a zárodky plísní. Proto je nutná i pravidelná dezinfekce matrací.

Začněte vysavačem

Jakmile budete převlékat povlečení, vždy matrace důkladně vyluxujte, a to pečlivě ze všech stran. Tento rituál byste měli vykonávat nejlépe dvakrát do měsíce. Matrace zbavíte prachu a nečistot, a navíc budou i nadýchanější.

Dokonalé vyčištění zajistí jedlá soda

V případě, že chcete mít matrace ve skvělém stavu, zařaďte ke zmíněnému rituálu také dezinfekci pomocí jedlé sody. Umí to výborně s mastnotou, zažranou špínou, zápachem a má výborné bělící schopnosti. V případě, že si chcete matraci i vyvonět, můžete 1 hrnek jedlé sody zakapat pár kapkami vámi oblíbeného esenciálního oleje. Jejich výhodou je i to, že mají antibakteriální účinky.

Jednoduše jedlou sodou posypte povrch matrací a nechte minimálně 4 hodiny působit. Zdroj: shutterstock.com

A jak na to?

Jednoduše jedlou sodou posypte povrch matrací a nechte minimálně 4 hodiny působit. Nakonec stačí vše vyluxovat a můžete povlékat čistým prostěradlem. Pokud máte na matraci skvrny, zkuste je odstranit pomocí pasty, kterou si jednoduše vyrobíte smícháním sody, soli a vody. Fleky nejprve potřete, a tak po půl hodině je otřete vlhkým hadříkem.

