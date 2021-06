Jedlá soda: Jak ji použít, aby zbavila starou pračku nepříjemného zápachu

Zápach z pračky je pro prádlo, ale i pro nás, velmi nepříjemný jev, který se stává, když na pračku kašlete. Jedlá soda vám pomůže pračku vyčistit, zápach zmizí a přidám radu i na „udržovačku“, aby se to vše neopakovalo!

Jedlá soda je velkým pomocníkem do domácnosti, má až neskutečně mnoho využití. Dnes je téma „smradu zmar, voňavému prádlu zdar“.

Jedlá soda vyčistí pračku

Pračku v dnešní době používá asi každý. Ti, co pračku nevlastní, perou si ve veřejných prádelnách, tak je tento článek asi moc bavit moc nebude. Ale spoléhám na většinu.

Vodní kámen pračku zanáší – pomůže jedlá soda Zdroj: Profimedia

Dnešní oblečení má na štítku převážně 40 °C a při takové teplotě se prací prášek/aviváže nedostatečně rozpustí a zanesená pračka je hned. Když k tomuto dojde, vyprané prádlo, i přes dražší použité prací prostředky, nevoní, možná až trochu zapáchá. Čištění pračky by se mělo provádět pravidelně 1x do měsíce.

Ohledně postupu…

Nedá mi to a musím použít hlášku z legendárních Pelíšků: „Přitom taková blbost“.

Jedlou sodu vsypte do zásobníku na prací prášek nebo přímo do bubnu (cca 200g) a zapněte dlouhý program na 90 °C. To je nejjednodušší způsob.

Pokud máte pračku hodně špinavou, zkuste postup číslo dvě. Kromě sody budete potřebovat ještě ocet a prací sodu. V misce si rozmíchejte půl hrnku jedlé sody a čtvrt hrnku vody. Tuto směs nalijte do zásobníku na prací prostředek i aviváž. Dva hrnky octa vylijte do bubnu pračky společně s jedním sáčkem prací sody. Nastavte opět dlouhý program na 90 °C.

Zašlou nádobku na prášek a aviváž vyčistěte pomocí kartáčku na zuby. Já si zásobník nechávám předmočit v kýblu s vodou a sodou, vezmu kartáček a jedu. Některá zákoutí jsou špatně dostupná, tak si beru na pomoc uchošťoury.

Aviváž zero waste: jedlá soda, ocet, éterický olej... Zdroj: ju_see / Shutterstock.com

Potřeba je občas vyčistit i filtr. Ten se většinou skrývá úplně dole na přední straně pračky. Vidíte dvířka? Tak za nimi na vás vykoukne. Než se ale pustíte do otvírání dvířek, dejte si pod pračku hadr, protože po otevření vyteče trochu vody. A s největší pravděpodobností nejen voda. Vykutálí se drobáky, knoflíky a spousta jiných zajímavých věcí. Filtr očistěte a vraťte zpět.

A jak udržet pračku déle čistou? Jedlou sodu přidávám do každého praní. Nejen, že zabraňuje tvorbě vodního kamene, protože vodu změkčí, ale bude měkčí i vaše prádlo. Někteří lidé nemohou používat aviváže, tak soda je pro ně zajímavá varianta. Plus vaše prádlo bude svěží, neboť soda dokáže pohlcovat pachy.

Vždy, když píši podobné téma, uvědomím si, že vám tu radím co a jak a kdy… a sama jsem pračku nečistila minimálně dva měsíce! Zítra jdu do toho! Snad... no... uvidíme...