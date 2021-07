Co se stane, když přidáte k pracímu prášku jedlou sodu: Pomůže prádlu i pračce

Jedlou sodu běžně v domácnosti používáme na pečení a někdy při pálení žáhy, když nás žáha překvapí. Jedlá soda je ale i výborná věc na praní, věděli jste to?

Zdroje: svetkreativity.cz, www.wikihow.cz

Páchnoucí prádlo hned po vyprání, to dokáže naštvat

Nejčastější problém je v zanesené pračce. Důvod? V dnešní době se pere většinou na 40 °C (na štítku je to doporučeno), to znamená, že se prací prášek nebo aviváž nedostatečně rozpustí a usazeniny jsou na světě. Tak to jde pořád dokola, až je z pračky jeden velký humáč.

Čištění by se proto mělo dělat jednou za měsíc.

Jedlá soda je výborná věc na praní Zdroj: www.shutterstock.com

Nejjednodušší způsob: dejte do zásobníku na prací prášek/nebo přímo do bubnu sodu (cca 200 g) a zapněte pračku na dlouhý program na 90 °C. Nezapomeňte vyčistit zásobník na prášek a aviváž! Občas je potřeba vycídit i filtr. Ten se nachází převážně dole z přední strany pračky. Než se na něj vrhnete, hoďte před otevřením dvířek na zem hadr, vyteče z něj trochu vody. „Tu ponožku jsem hledala dva měsíce..“ si možná řeknete, až dvířka vydloubnete. Nejen, že vám jedlá soda pračku krásně pročistí, ale vyžene i nepříjemný zápach.

Jedlá soda změkčí vodu

Tím pádem se bude méně tvořit vodní kámen. To je hlavní důvod, proč sodu k praní přidávat vždycky. Ale ona změkčí i prádlo! Což je skvělá náhrada za aviváže, které spousta lidí používat nemůže. Další plus – prádlo bude svěží, neboť soda bezvadně pohlcuje pachy.

Pokud máte silně páchnoucí prádlo, namočte smrduté prádlo přes noc do vody se sodo Zdroj: Tinatin / Shutterstock.com

Pokud máte silně páchnoucí prádlo (například zapomenutý zapařený ručník z tašky nebo halenku z párty, kde se hodně kouřilo), namočte smrduté prádlo přes noc do vody se sodou (jeden hrnek sody na cca 4 litry vody). Až ráno budete zapínat pračku, přidejte sodu k pracímu prostředku. Jestli zápach přetrvává, zkuste prádlo pověsit na slunce, mohlo by to pomoci. Když nepomůže, tak už vážně netuším, co poradit. Já bych na to neměla nervy a vyhodila to. Ale to je dost přísné.

Odstranění skvrn

Další výhoda přidané sody k pracímu prostředku je odstranění skvrn. Nejlépe uděláte, když si z jedlé sody vytvoříte pastu (s vodou) a skvrnu jí potřete.

Chcete si vzít zítra večer svou oblíbenou košili, ale zapáchá potem z předchozího dne a vy ještě k tomu nemáte k dispozici vodu? I to se může stát, proč ne..asi výjimečně, ale může! I to se dá řešit pomocí jedlé sody. Na košili naneste tenkou vrstvu sody, vložte do uzavíratelného sáčku a nechte působit přes noc. Po otevření sáčku sodu vyklepejte z košile, přebytečný prášek odstraňte pomocí jemného kartáče. Košili pověste na slunce a nechte jí tam delší dobu větrat.

Na závěr malé upozornění. Nepopleťte si jedlou sodu (soda bicarbona, hydrogenuhličitan sodný) s prací sodou (uhličitan sodný), jsou to dvě rozdílné sloučeniny.