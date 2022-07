Geniální způsob, jak vyrobit přírodní repelent: Základem je jedlá soda

Repelentů je v dnešní době na výběr v regálech celý zástup, ale co si ho připravit doma bez zbytečné chemie a o dost levněji? Nebuďte vůči přírodním repelentům skeptičtí a vyzkoušejte je!

Dovolená u vody, ale ani posezení na zahradě se neobejdou bez otravného hmyzu. Nejedná se pouze o komáry, ale i o další živočichy v podobě klíšťat či muchniček. Repelent můžete zakoupit téměř na každém rohu, ale co si zkusit vyrobit v pohodlí domova přírodní odpuzovač hmyzu bez přidané chemie? Myslíte si, že nebude fungovat? Omyl! Vyzkoušejte a přesvědčte se.

Komár v akci. Nepříjemnostem můžete předejít díky domácímu repelentu. Zdroj: Profimeda

Odpuzovač hmyzu do domácnosti

Primitivní a levná příprava osvěžovače vzduchu vám v domácnosti provoní místnost i odežene nezvané hosty z venku. Hlavní ingrediencí je jedlá soda, tu jistě doma máte, a jestli ne, pořiďte si větší balení v drogerii, rozhodně se to finančně vyplatí. Pokud si myslíte, že velké balení sody neupotřebíte, věřte tomu, že ano. Co všechno jedlá soda v domácnosti dokáže, si přečtěte zde:

Do vhodné mističky, nejlépe oku lahodící, nasypte jedlou sodu a přimíchejte sušené bylinky. Nejvíce se využívá levandule, měsíček, máta, jednoduše vše, co vás napadne a hezky voní. Samotné sušené bylinky ale vonět tak intenzivně nebudou, proto je vhodné do směsi kápnout 2 – 3 kapky esenciálního oleje a celou směs promíchat. Výběr oleje je samozřejmě zcela na vás, ale kdybyste se trefili do bylinky, která odpuzuje komáry a jinou havěť, jedině dobře.

Jakmile se vám bude zdát, že osvěžovač už nevoní, stačí přikapat esenciální olej a máte zas na nějaký čas vystaráno.

Pozor! Ať vám s esenciálním olejem neujede ruka, v místnosti by bylo k nevydržení, protože by vůně byla příliš intenzivní.

Tělový repelent z rozmarýnu

Žádný složitý postup vás nečeká. Svařte si litr vody v rendlíku, jakmile projde varem, tak jí odstavte. Vložte do převařené vody čerstvý rozmarýn (pokud nemáte čerstvý, lze i sušený), přikryjte pokličkou a nechte stát do vychladnutí. Poté přidejte lžičku vinného octa, přelijte celý obsah do litrové sklenice a uložte do lednice, kde bude repelent prozatím odpočívat. Po minimálně třech týdnech obsah přeceďte a dávkujte do rozprašovače dle potřeby. Pokud si s sebou repelent berete na dovolenou k moři, krůpněte do něj trochu alkoholu, aby vydržel i v teple.

Rozmarýn lékařský hmyzu nevoní, proto je ideální bylinkou pro přípravu repelentu. Zdroj: niderlander / Shutterstock.com

Hřebíčkový repelent

K přípravě budete potřebovat jen 200 ml alkoholu (může být i Alpa) a 50 gramů podrceného (jen tak lehce) hřebíčku. Do alkoholu vsypte hřebíček a odložte na alespoň tři týdny macerovat. Když půjdete okolo a vzpomenete si, lahvičku protřepněte. Po požadované době sceďte a přelijte do rozprašovače.

Hřebíček využijeme nejen jako koření, ale i v boji proti otravnému hmyzu Zdroj: Formatoriginal / Shutterstock.com

Vychytávka na klíšťata s droždím

Jestliže po vás jdou klíšťata, máme pro vás tip, jak se těchto otravných, ale hlavně nebezpečných živočichů zbavit. Aby se klíšťata od vás držela dál, snězte denně kousek droždí. Samozřejmě na vás klíště i přesto může „skočit“, ale počítejte s výrazným poklesem zakousnutých jedinců.

