Co se starými ponožkami? Naplňte je jedlou sodou a budete v šoku, co se stane

Řádí vám doma Lichožrouti a nakupilo se vám několik lichých ponožek? Nebo je vám líto vyhodit ponožky, které už nosit nebudete? Rozhodně se jich nezbavujte, můžete je doma chytře využít.

Vhodnější pro pozdější použití jsou spíše delší ponožky než ty kotníkové. Jsou například skvělé na úklid, stačí si ponožku natáhnout na ruku a prachovka je hotová. Hodí se k otření nejrůznějších povrchů nebo jejich vyleštění. Máte doma žaluzie? Pro jejich otírání od prachu je ponožka nejvhodnější. Ponožku pak můžete buď hodit do pračky a vyprat s běžným prádlem nebo pokud už má to nejlepší za sebou, vyhodit.

Ponožka skvěle vyčistí žaluzie. Zdroj: Andrea Melenová

Hřejivý obklad

Ponožku můžete využít pro výrobu teplého obkladu na bolavá místa či klouby. Naplňte ji rýží, nemusí to být až po okraj a zavažte na uzel. Pro rychlejší naplnění použijte vychytávku. Rýži nasypejte do hrnečku, okraj ponožky natáhněte přes jeho okraj a pak hrnek otočte dnem vzhůru. Ponožka bude rázem naplněná. V mikrovlnné troubě pak balíček zahřejte, postačí 30 vteřin a hned můžete teplý obklad použít. Hodí se vám i během chladných nocí jako ohřívadlo do studené postele.

Naplňte ponožku rýží Zdroj: Andrea Melenová

Do sušičky

Používáte sušičku a speciální ubrousky pro sušení, které pomáhají udržet prádlo pěkně měkké? Levnější varianta je tenisový míček zabalený do ponožky, udělá stejnou práci jako změkčující prostředky a je to mnohem ekologičtější. Ponožku buď zašijte nebo zavažte na uzel.

Z bot vytáhne ponožka naplněná jedlou sodou všechen zápach. Zdroj: Andrea Melenová

S jedlou sodou

Co se stane, pokud nasypete do ponožky jedlou sodu? Vznikne přírodní pohlcovač pachů. Ponožku zauzlujte a vložte do bot. Pokud to budete dělat pokaždé, když boty zujete a nenosíte, nemusíte se druhý den nebo další dny obávat nepříjemného zápachu chodidel. Jedlá soda má neuvěřitelné účinky. Takto vytvořený pohlcovač pachů zhruba za půl roku vyměňte za nový. Sodu pak využijete dál v domácnosti, například pro čištění nejrůznějších ploch nebo odpadů.



