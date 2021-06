Zašlé tenisky nevyhazujte. Prvně zkuste překvapivě účinný trik s jedlou sodou

Bílé tenisky jsou v módě prakticky pořád, nikdy se z ní nevytratí, takže se ani nemusejí vracet… Ať už kožené, nebo kotníčkové, za mého dětství jsme jim říkali „číny“. Dnes jsou v módě spíše „converse“ nebo nesmrtelné plátěnky. Nosíte je v zimě, v létě, hodí se k šatům i kraťasům. Jenže! Špiní se! A to tak, že hodně. Jak je vyčistit?

Zdroje: www.jsmekocky.cz, experthometips.com

Klasické značkové a také hříšně drahé bílé conversky nebo plátěnky, to jsou prostě boty, které má v botníku každý z nás. Můžeme je nosit celoročně, bereme je na dovolenou. Milujeme je. Problém je často skvrna, zašpinění od jídla, běžného nošení, někdy dokonce od asfaltu nebo dalších katastrof, které nás denně, v bílých botách zaručeně, potkají. Taková skvrna nás dokáže pěkně rozladit.

Nikdy nevyhazujte vaše oblíbené špinavé tenisky! Zdroj: Profimedia

Nikdy nevyhazujte špinavé tenisky!

Ale nezoufejte, dámy, nic není ztraceno. Naštěstí existují způsoby, jak se nejrůznějších skvrn na bílé obuvi zbavit. Hlavně je nevyhazujte!

Dokonce není ani nutné mučit boty dlouhé hodiny v pračce a pak netrpělivě čekat, až konečně uschnou, nebo je dokonce ničit ještě víc v sušičce. Náš problém docela dobře vyřeší třeba jedlá soda, nebo obyčejné jádrové mýdlo či pasta na zuby. Dneska se podíváme na to, jak tenisky vyčistit pomocí jedlé sody.

Kombinace peroxid a jedlá soda

Jedlá soda je opravdovým všelékem. Dá se použít skoro na všechno. A stejně jako ji používáme na vybělení záclon, lze ji přidat trochu do prášku na praní a do pračky, nebo ji jen smíchat s peroxidem a máte dokonaly čistič bílých tenisek. Další možností je vytvořit roztok vody a jedlé sody a boty (nebo prádlo či záclony) do něj na několik hodin namočit.

Velmi účinná je kombinace peroxidu s jedlou sodou.

Postup:

Obě suroviny stačí smíchat ve větší míse tak, aby vytvořily hustší pastu. Z tenisek je potřeba vyndat tkaničky. Navlečte si gumové rukavice. Pastu naneste na kartáček a znečištěné místo nebo klidně celé tenisky krouživými pohyby vyčistěte. Vyčištěné boty nechte schnout 3 až 4 hodiny, nejlépe na přímém slunci nebo na topení.

Příště, až vaše tenisky a tím i vás postihne jakákoli tragédie, nežeňte se hned do obchodu pro drahé a mnohdy neúčinné čisticí prostředky. Nejen že nejsou levné, ale často jsou i zbytečné, jelikož je dokáže výborně nahradit několik úplně běžných surovin, které máte většinou doma. Jedná se například o citrón, ocet nebo jedlou sodu.

Bílé tenisky jsou nezbytnou součástí šatníku Zdroj: Profimedia

Zázračná soda

Soda bikarbona má jedinečné čisticí a antibakteriální účinky, takže si umí dokonale poradit nejen s odstraněním běžných nečistot a vyčištěním špinavého povrchu, ale je také dobrým pomocníkem při odstranění zápachu či bělení spárovacích hmot. Navíc je velice levná! Takže abyste za ni utratili tolik, jako za značkové tenisky, museli byste ji skupovat po tisících!

No, řekněte, neulevilo se vám? Mně moc.