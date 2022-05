Jedlou sodu při úklidu hodně lidí používá špatně: Neděláte stejné chyby?

Jedlá soda je univerzální věc. Můžete ji použít jako přírodní lék (třeba při pálení žáhy), sportovní doping, surovinu na kypření těsta, kosmetickou proprietu nebo úklidový prostředek. Málokdo ale ví, že může také uškodit. Jak?

Každá mince má dvě strany. To platí i u jedlé sody, která vám při nevhodném použití může způsobit nemalé problémy. Jedním příkladem za všechny je použití jedlé sody jako náhražky suchého šamponu. Když ji využijete jen občas, nic se nestane. Ale pokud si s ní budete řešit svůj problém mastných vlasů častěji, můžete na to setsakramentsky doplatit. Jedlá soda je totiž alkalická a při pravidelném kontaktu s mírně kyselým pH pokožky, způsobí její vysušení a podráždění. V případě vlasů to znamená jedinou věc – lupy! Sporných věcí kolem jedlé sody je ale mnohem více. Na co byste si tedy při jejím používání měli dát pozor?

Ukradne vám lesk

Jedlá soda je „drsňák“. Nenechte se zmást její práškovou formou, která má ve skutečnosti silné abrazivní účinky. Když ji použijete na čištění skla či nerezového dřezu, je to stejné, jako kdybyste povrch drhli drsným kartáčem. Jedlá soda ho sice vyčistí, obrousí, ale zmatní. Lesk z něj už nevykřešete. A to můžete být u dražších kouscků nábytku docela problém…

Jedlá soda dokáže nenávratně zničit nerez dřez. Zdroj: Shutterstock

Co můžete dělat jinak? Pokud chcete jedlou sodu použít na čištění, zkuste ji předtím rozpustit ve vodě. Abyste při úklidu docílili většího lesku, můžete do směsi přidat i trochu citronové šťávy či octa.

Poškrábe lakovaný nábytek

Ani v tomto případě není radno si s jedlou sodou jakkoliv zahrávat. Pokud ji chcete použít na čištění lesklého nábytku, určitě ji předtím promíchejte s vodou. Jedině tak zamezíte tomu, že „bílý prášek“ obrousí svrchní lak a vaše vybavení bude najednou vypadat, jako kdyby prošlo myčkou aut. Na čištění stolů, poliček či skříní z masivního dřeva nepoužívejte jedlou sodu vůbec. Můžete nábytek zbytečně poškrábat a rýhy se na masivu maskují jen velmi těžko.

Znehodnotí vaše šperky

Zlato a stříbro jsou kovy, které se vždycky cení. Proto má každá rodina doma uschované své poklady (upomínkové prstýnky, náušnice po babičce, sošky…), které jsou vzpomínkou na blízké či finanční pojistkou pro špatné časy. Ale i šperky a vzácné předměty vyžadují údržbu. Pokud se do ní pustíte, určitě na ně přímo nepoužívejte jedlou sodu. Její abrazivní účinky by mohly veškerou vaši domácí chloubu poškrábat a poničit. Místo toho vsaďte na jiné domácí čistidlo, třeba zubní pastu (bez bělících granulek), mýdlovou vodu nebo octový nálev, který si namícháte ze 750 ml horké vody a 1 lžíce octa.

Na šperky namísto jedlé sody vsaďte na jiné domácí čistidlo, třeba zubní pastu (bez bělících granulek), mýdlovou vodu nebo octový nálev, který si namícháte ze 750 ml horké vody a 1 lžíce octa. Zdroj: Shutterstock

Poničí i sklokeramickou desku sporáku

Vlastníte sporák se sklokeramickou deskou? Pak ho nikdy (ale opravdu nikdy) nečistěte jedlou sodou. Tenhle bílý prášek totiž udělá s lesklou plochou vašeho drahého spotřebiče krátký proces. Pokud ale jedlou sodu nasměrujete tam, kde opravdu pomáhá, může vám jen prospět.

Zdroje: www.aazdravi.cz, www.living.iprima.cz, www.onatv.cz