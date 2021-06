K těmto překvapivým věcem používaly jedlou sodu naše babičky

Jedlou sodu máme všichni zažitou jako součást kypřicích prášků, případně se pro tento účel používá samotná, například do vánočních perníčků či jiných moučníků. Její využití je ale mnohem širší. Pojďte se s námi přesvědčit, k čemu všemu můžete jedlou sodu s úspěchem použít.

Zdroj: bydleninasbavi.cz, www.prozeny.cz, bydleni.instory.cz

Jedlá soda nebo také soda bikarbona či hydrogenuhličitan sodný. Pod těmito názvy se skrývá jemný bílý prášek rozpustný ve vodě, který vytvoří roztok se zásaditým pH. V domácnosti máme sodu spojenou především s pečením, také se prodává v malých sáčcích velikosti balení kypřicího prášku. Ovšem použít ji můžete doslova na milion způsobů, stačí využít jejích čisticích schopností a schopností pohlcovat pachy. Navíc je levná a ekologická, nepoškodí vaše zdraví ani životní prostředí. O pár důvodů víc, proč ji zkusit. A nemusíte kupovat desítky malých sáčků, naštěstí už se dneska dají koupit i balení ve velikosti 1, 5, nebo dokonce 15 kg! S tím se můžete s přehledem pustit i do kompletního úklidu velké vily. A co všechno soda kromě notoricky známé funkce kypřicího prášku dokáže?

V kuchyni vám pomůže k odstranění zápachu z lednice Zdroj: ThamKC / Shutterstock.com

Všeuměl soda funguje v celém bytě

V kuchyni vám pomůže k odstranění zápachu z lednice, stačí nasypat trochu na talířek a ten do ledničky umístit. Pročistí odpad (nasypte trochu sody do odpadu, zalijte trochou octa, nechte aspoň 15 minut působit a následně prolijte horkou vodou), funguje také jako účinné čistidlo na špinavou a mastnou troubu, případně gril. S pomocí sody krásně vydrhnete připálené nádobí, kávové a čajové konvice a hrnky s usazeninami nebo třeba krájecí prkénka. Lžička jedlé sody přidaná do vody na vaření zeleniny nebo luštěnin udrží jejich pěknou barvu. Pokud chcete vařit brambory nebo kořenovou zeleninu ve slupce, je potřeba je pořádně očistit. Ke kartáčku proto přiberte i jedlou sodu, skvěle odstraní zbytky hlíny. Pomocí sody a horké vody dokonale vyčistíte také dětské lahve.

Při čištění odpadu je výborným pomocníkem také jedlá soda. Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Jedlá soda v koupelně

V koupelně s ní vydrhnete všechna zašlá místa, pasta ze sody a vody pomůže odstranit vodní kámen. Můžete také zkusit přidat půl šálku jedlé sody do prací lázně, například při praní dětských plen nebo utěrek. V takovém roztoku můžete i namáčet silně znečištěné prádlo, klidně přes noc, pak stačí normálně vyprat. Soda funguje i jako aviváž, prádlo bude měkké a hebké. Dá se využít i k vyčištění pračky, opět stačí půl šálku sody a pustit krátký program, tentokrát samozřejmě bez prádla. Výsledkem bude čistá pračka bez usazenin a zatuchlého zápachu.

Umí zbavovat zápachu

A její schopnost zbavovat zápachu a nečistot využijete i při luxování – stačí koberec posypat sodou, nechat působit zhruba půl hodiny a vysát. Tímto způsobem můžete vyčistit i čalounění nábytku nebo třeba zvířecí pelíšky. Obzvlášť odolné skvrny lze po působení sody vydrhnout mokrým kartáčkem a až potom vyluxovat. Soda prospěje i obuvi – pokud nasypete trochu sody do bot a necháte den působit, nejenže je zbavíte nepříjemného zápachu, ale soda zároveň působí jako přírodní deodorant. Schopnost sody pohlcovat pachy využijí i kuřáci při čištění popelníků.

Jedlá soda pohlcuje zápachy Zdroj: Michelle Lee Photograp / Shutterstock.comhy

Pomůže při leštění

Stejně tak vám jedlá soda pomůže se stříbrnými šperky nebo drobnějšími dekoračními předměty – do hrnce vložte alobal a na něj položte věci, které chcete vyčistit. Pak zalijte vodou tak, aby věci byly ponořené, a přidejte trochu sody. Nechte krátce a mírně povařit, stříbro bude jako nové.

Se sodou zkrátka uhasíte všechny možné problémy – a to doslova. Soda se dá totiž použít i jako hasicí prostředek. Pokud vám tedy například chytne olej na pánvi nebo se objeví jakýkoliv oheň malého rozsahu, který nelze hasit vodou, zkuste inkriminované místo zasypat vrstvou jedlé sody.