Proč je dobré kupovanou zeleninu z obchodu máčet ve vodě s jedlou sodou

Ano, zelenina a ovoce jsou zdravé. Ovšem, pokud je kupujete v obchodě, nesmíte zapomenout plody pořádně omýt. V opačném případě hrozí, že spolu s výživnými látkami zkonzumujete i pořádnou dávku jedovatých pesticidů.

Kupované ovoce a zelenina se pěstují na velkých plantážích. Aby zemědělské koncerny svou úrodu uchránili před škůdci, preventivně ji ošetřují pesticidovými postřiky. Zatímco v Evropské unii je použití těchto látek pod přísnou kontrolou, v zemích třetího světa žádná omezení nejsou. Proto odborníci doporučují, abyste exotické plody kupovali spíše v bio kvalitě nebo je alespoň před konzumací důkladně očistili. Jak?

Voda, voda, samá voda…

Většina lidí se s tím nepáře a vitaminové bomby jen ledabyle omyje pod tekoucím kohoutkem. Jenže voda smyje jen mikroorganismy přilepené na slupce. Pesticidy, které většinou pronikají dovnitř plodu, žádná „studená sprška“ nerozhází. A tak v ovoci či zelenině klidně zůstávají dál. Co teď? V žádném případě nepodléhejte pokušení vydrhnout plody jarem, mýdlem či jiným saponátem. Tyhle chemické zbraně proti špíně by vám ve finále mohly způsobit ještě větší újmu na zdraví, než toxický postřik. Schůdnějším řešením je vydrhnout plody v horké a poté ještě ve studené vodě. Tahle dvojitá lázeň by mohla odplavit alespoň část pesticidů.

Podle odborníků dokáže ocet odbourat pesticidy s obsahem organofosfátů, organochlorinů, sulfonylmočoviny a pyrethroidů, které pronikají hluboko do plodů. Zdroj: Shutterstock

Vědci našli řešení v jedlé sodě

Naštěstí je tu ještě věda a ta se nespokojí s polovičatým řešením. Vědci z univerzity v Massachusetts zkoumali očistné účinky jedlé sody. Nastříkali jablka odrůdy gala dvěma druhy pesticidů. Pesticidem Phosmet, který se používá na hubení škodlivého hmyzu. A poté i pesticidem thiabendazolem, což je likvidátor plísní a hub. Zatímco první pesticid se drží na povrchu plodu, druhý proniká dovnitř. Vědci ponořili jablka do sodného roztoku a zjistili, že během 15 – 20 minut se ovoce zbavilo až 96 % pesticidové zátěže. A to je přeci úžasná zpráva!

První volba: Roztok jedlé sody

Pokud tedy chcete mít kupované ovoce a zeleninu bez zbytečné chemie, využijte roztok z jedlé sody. Jak na to?

Nalijte do mísy vodu a smíchejte ji s 1 – 2 polévkovými lžícemi jedlé sody.

Do směsi pak ponořte všechny plody a nechte je tam 20 minut.

U některých druhů ovoce, s pevnější slupkou, jako je třeba cukrový meloun, je výhodnější použít přípravek přímo – ručním nanesením směsi na povrch. Jedlá soda se tak dostane do různých záhybů, kde často přebývají mikroby.

Druhá volba: Octová voda

Pokud nemáte doma jedlou sodu, můžete použít i obyčejný stolní ocet. Podle odborníků dokáže odbourat i pesticidy s obsahem organofosfátů, organochlorinů, sulfonylmočoviny a pyrethroidů, které také pronikají hluboko do plodů.

Octovou vodu si vyrobíte snadno:

Naplňte mísu vodou a rozmíchejte v ní 1 čajovou lžičku octa.

Do připravené směsi ponořte veškerou kupovanou úrodu a nechte ji tam 20 minut odpočívat.

Poté ji celou opláchněte a můžete konzumovat.

Roztok z citronové šťávy, jedlé sody a vody přelijte do rozprašovače na květiny a aplikujte na ovoce a zeleninu. Zdroj: Shutterstock

Třetí volba: Domácí sprej

Účinný sprej proti pesticidům si můžete vyrobit i samy. Navíc ze surovin, které máte běžně doma. Jak na to?

V míse smíchejte 1 polévkovou lžíci citronové šťávy, 2 čajové lžičky jedlé sody a 1 šálek vody.

Výsledný roztok přelijte do rozprašovače na květiny a aplikujte na křupavé dobroty z velkoplantáží a nechte působit 20 minut.

Nakonec veškerou úrodu omyjte a servírujte. Zaručeně vám nezhořkne v ústech!



Zdroje: www.vitalitis.cz, www.vimcojim.cz