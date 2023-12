Nechte se zlákat vánočním tvořením a udělejte dárky krásné a jedlé! Když se povedou, bude to pecka, kterou jen tak něco nepřekoná.

Dárky domácí výroby potěšíte i gurmány

Když nevíte, čím podarovat, zkuste to přes jídlo. Není to vůbec špatný nápad. Milovaným, ale i přátelům či kolegům můžete dopřát něco, zač by sami peníze neutráceli nebo můžete zkusit také trošku ušetřit, když se dáte sami do práce. Kreativita a rukodělná práce jsou dnes víc ceněné než pozlátko z hypermarketu nebo online obchoďáku na druhé straně světa.

Nechte se inspirovat třeba videopříspěvkem z YouTube kanálu Markéty Venené. Nabízí vám recept na vaječný likér, utopence, hermelín, čokoládu, slaný karamel nebo domácí müsli. Na zabalení nemusíte utratit majlant, ale pěkná sklenice nebo sáček se určitě počítají.

Jedlé dárky z vlastních zásob

Může to být i takto jednoduché. Když pak výrobek pěkně zabalíte nebo naplníte do uzavíratelné sklenice, určitě mu nebude co vytknout! Toto ale rozhodně není všechno.

Velmi pěkným dárkem mohou být také karamely nebo jiné tvrdé bonbony z bylinek a koření. Například šalvějové, rýmovníkové nebo zázvorové bonbony jsou skvělým dárkem, který ocení každý při nemoci a bolesti v krku. Jejich výroba není náročná a přitom je dělá málokdo.

Máte-li vlastní bylinkovou zahrádku a velké množství nasušeného koření, podělte se o něj s ostatními. Zabalené v přírodním jutovém sáčku nebo naopak v pěkném celofánu udělá radost každému kuchaři nebo hospodyni. Nezapomeňte koření také dobře popsat! Pokud chcete zajít ještě kousek dál, přidejte ručně psaný recept na nějakou dobrotu.

close info Profimedia zoom_in Sušené ovoce nebo ovocná kůže potěší i děti.

Marmelády, pečený čaj i sušené ovoce potěší

Potěší i perníčky nebo karamelové sušenky ke kávě. Ti, co rádi pečou, ocení i kandovanou pomerančovou kůru nebo zázvor. Stejně tak můžete podarovat sirupem nebo domácí marmeládou. Stylový dárek pro gurmány může být i malá sklenička domácího džemu s koupeným sýrem. Hodí se nejen sýry typu brie a camembert, ale i jemné sýry s modrou plísní.

Potěšíte rozhodně i zapečeným čajem ve skleničkách nebo sušeným ovocem v tenkých ruličkách, kterému se říká ovocná kůže.

Další možností je jídlo či nápoje nevyrábět, ale jen vhodně zabalit či servírovat. K tomu se výborně hodí čaje nebo káva v krásné krabičce s pár sušenkami a vánočním hrnečkem.

Vaječňák a další druhy domácího alkoholu jako dárek

Už vám jde ze sladkého hlava kolem? Pusťte se do výroby pálivé omáčky nebo pikantní směsi koření na grilování nebo připravte koření do svařeného vína.

Docela jinou a velmi dospěláckou kategorií jsou různé druhy alkoholu. Zdaleka nejde jen o vaječený likér. Ochutit můžete gin, rum, vodku i tequilu. Podomácku vyrobíte také Baileys nebo Amaretto.

Pokud se rozhodnete pro výrobu alkoholu, nezbytná je jednoduchá, ale pěkná láhev, kterou stačí popsat. Sklenička navíc udělá z takového vlastnoručně připraveného dárku luxusní kombo!

