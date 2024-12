Přípravy na Vánoce jsou v plném proudu a pojí se i s notnou dávkou pochutin. Co kdybyste dali letos na stromeček jedlé vánoční ozdoby? Všechny malé děti to jistě ocení!

Starší generace si jistě pamatují, jak se kdysi zdobil vánoční stromek i dobrotami z kolekcí! Dnešní děti už to moc neznají. Většinou chce mít každý designové ozdoby, které jsou sladěné s celkovou výzdobou. Ale i to se dá dodržet! Zkuste udělat letos změnu a vyzkoušejte ozdobné řetězy, které budou sloužit i jako příjemný pamlsek. Máme pro vás hned několik tipů.

Jak udělat originální vánoční ozdoby z pomeranče? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu The Purposeful Pantry:

Zdroj: Youtube

Řetěz ze sněhových pusinek

Pusinky milují děti i dospělí a na vánočním stromečku vypadají nádherně. Až budete péct cukroví, upečte i pusinky! Máme pro vás jednoduchý recept. Na jednu dávku budete potřebovat cca 100 g vaječných bílků a pak už jen 225 g krupicového cukru.

Vložte naprosto čisté bílky do velké mísy společně s cukrem a postavte ji na hrnec s mírně vroucí vodou. Dno by se jí nemělo dotýkat. Pak směs promíchávejte zhruba 10 minut, do té doby, než se cukr naprosto rozpustí a směs bude na dotek teplá. Následně ji šlehejte po dobu alespoň 15 minut, až vám vznikne tuhý, lesklý sníh.

Následně z něj tvořte pomocí cukrářského sáčku přímo na plech vyložený pečicím papírem pusinky. Můžete dělat různé tvary, aby byl řetěz ve výsledku zajímavý a pestrý. Pak už zbývá jen pusinky vložit do trouby vyhřáté na 100 °C na dobu cca 60 až 70 minut. Nechte je do druhého dne zchladnout.

Nakonec je navlékněte v pravidelných rozestupech na nit a zavěste řetěz na stromeček. Z pusinek lze vyrobit stejným způsobem i ozdoby, může z nich vniknout roztomilý věneček nebo srdíčko, a také jednotlivé kousky dobarvit potravinářskými barvami do různých odstínů, nebo je odekorovat nějakým posypem. Vždy s pusinkami pracujte velmi opatrně, jsou nesmírně křehké.

close info Thinkstockphotos.com zoom_in Stromeček lze ozdobit i sušeným ovocem.

Řetěz ze sušených jablek

Další pochoutkou, navíc zdravou, mohou být na stromečku ozdobné křížaly. Nakrájejte si jablíčka na stejně silné plátky a usušte je buď v sušičce, troubě nebo na topení. Pak je navlékněte na provázek podobně jako pusinky a řetěz je na světě! I v tomto případě lze vyrobit vánoční ozdoby. Do každého plátku navlékněte nějakou hezkou stužku nebo provázek a pomocí háčku je připevněte na větve stromečku.

Řetěz ze sušeného ovoce

Na stromečku mnozí uvítají i další zdravou pochoutku, a to je sušené ovoce. Na pevnou nit lze navléknout brusinky, švestky, rozinky, meruňky, ale i banány a ananas. Záleží, které druhy máte u vás doma nejraději.

close info Youtube.com zoom_in V případě že chcete dopřát něco i milovníkům slaného, využijte popcorn.

Řetěz z popcornu

V případě, že chcete dopřát něco i milovníkům slaného, využijte popcorn. Ačkoliv to mnohé možná překvapuje, na stromečku vypadá velmi efektně.

Řetěz z lískového těsta

Ze slaných pochutin můžete využít i drobné pečivo z lískového těsta. Jestliže nemáte čas vyrábět domácí, využijte koupené, které je už i rozválené. Stačí z něj vykrájet zajímavé tvary pomocí formiček nebo nože, posypat sezamem, mákem či kmínem a po upečení je vychladlé navléknout na nit nebo samostatně rozvěsit na stromek.

Zdroje: www.apetitonline.cz, www.magazinonline.cz, www.prozeny.cz