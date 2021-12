Jmelí není parazit, ale úžasná léčivka. K čemu ho využívali naši předci?

Vánoce nám klepou na dveře a obchody praskají ve švech. Nezapomeňte v tom shonu koupit jmelí pro své nejbližší! To by nemělo chybět v žádné domácnosti. K čemu ho využívali naši předci?

Jmelí by mělo být darované a má do domácnosti přinést štěstí. Čím víc bobulí na jmelí bude, tím více štěstí do domova přinese. Alespoň jedna kulička by na snítce měla vydržet do příštích Vánoc.

Větvičky jmelí musí jednoznačně viset! Například nad stolem, nad dveřmi nebo na lustru.

Při vánoční výzdobě nesmíme zapomenout na jmelí. Zdroj: Oleksandr Rybitskiy / Shutterstock.com

Dokonce by vám jmelí mělo splnit jedno přání, ale má to své pravidlo! Přání musí být zašeptáno do plamene svíčky, která se jako první rozsvítí na vánočním stromečku.

Kde se jmelí bere?

Tento stálezelený poloparazitický keřík roste jak na jehličnanech, tak i na listnatých stromech. Ale jak se tam dostane? Semena jmelí roznášejí ptáci. Například drozd brávník polyká celá semena a po průchodu trávicím traktem se semena nalepí na větve stromů. Přeci jenom… ptáci nemají úplně přesnou mušku a většina semen dopadne na zem. Zjara množí jmelí především pěnice černohlavá, ta vyzobává z bobulí semena, která schválně lepí na větve, protože se nedají strávit a ostatní materiál z bobule slupne.

Odřezávání jmelí stromům absolutně nevadí, pokud tedy stromu nijak neublížíte svou nešikovností.

jmelí bílé pravé (Viscum album subsp. album) Zdroj: Bambytalica / Shutterstock.com

Polibek pod jmelím

Tento zvyk, který si našel místo i u nás, pochází z Anglie a má člověku přinést lásku. Muž může na Štědrý den políbit ženu a nejen tu svou! Za každou mlaskavou pusu by se měla ze jmelí sundat jedna kulička. Ale nezapomeňte, že na větvičce musí aspoň jedna bobulka zůstat! To aby se láska nevytratila.

Svobodná žena by měla polibek dostat pod jmelím na 100%, jinak bude celý rok „na ocet“. Dámy, někoho tam jednoduše dotáhněte chtě nechtě!

Jmelí bílé

Viscum album je cizopasník, který má žlutozelené neopadavé listy, zelené květy a bobule bílé barvy. Jedná se o rostlinu jedovatou i léčivou. Jestli máte strach, že se vaše dítě či domácí mazel otráví při ochutnání spadlé bobule, můžete se zase uklidnit, protože kuličky jmelí mají minimální toxicitu. Pokud k tomu dojde, jedlíka čeká při ochutnání 1 – 3 kuliček maximálně nevolnost a mírné podráždění sliznic. V případě požití podejte dotyčné osobě sklenici vody a aktivní uhlí, abyste zředili žaludeční obsah. Našlo a sežvýkalo vaše dítě větvičku nebo listy? To už řešte, neboť tyto části obsahují velké množství (na rozdíl od bobulí) viskotoxinů. Co nejdříve podejte aktivní uhlí a pozorování v nemocnici se s největší pravděpodobností nevyhnete.

Jmelí ve formě čaje pomůže při silné menstruaci. Zdroj: Sarah Biesinger/Shutterstock.com

Účinky jmelí

Již staří Keltové a Řekové využívali jmelí jako léčivku, protože postupem času přišli na to, že má pozitivní vliv na lidský organismus. Jmelí se ale používá i v moderní medicíně.

Hlavním účinkem je regulace krevního tlaku, protože je to skvělý pomocník při kornatění cév. Z rostlinné říše je to jedna z mála rostlin, která léčí aterosklerózu s viditelnými účinky. Posiluje srdce a zlepšuje krevní oběh. Využití ale nejde i při léčbě rakoviny, neboť zpomaluje dělení buněk. Použít ho můžete i při onemocnění štítné žlázy, ženy v období klimakteria nebo jako sedací koupele při gynekologických zánětech a při silné menstruaci (čaj). Podporuje plodnost, jak u žen, tak u mužů.

Zdroje: prima.iprima.cz, www.zahrada.sk, www.novinky.cz