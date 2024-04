Dírka k zavěšení nebo otvor k uchopení kuchyňského prkénka je prostě praktický prvek, který často rozlišuje prkénka od špalků. Otvor v prkénku se ale dá použít i jinak. Je to velmi praktické a možná se tento způsob použití zalíbí právě vám.

Ani prkénka nejsou všechna stejná

Proč je díra v prkénku? Zaleží na tom, jak je velká, i kde je umístěná, ale dá se rozhodně využít několika způsoby. Ten, který se nabízí jako první je jistě k zavěšení. Malé dírky jsou často provázkem nebo kroužkem vybaveny, a je jisté, že se s jiným účelem nepočítalo.

Hlasujte v anketě Receptáře a vyhrajte! close info VLM Tradiční čtenářská anketa je zpátky. Dejte hlas své oblíbené firmě a zařadíme vás do slosování o hodnotné ceny. Chci se zapojit

Napadlo vás někdy, že byste si vlastně prkénko nebo pořádný špalek chtěli vyrobit? Směle do toho, co a jak budete potřebovat a proč uříznutý kus prkna na prkénko nestačí?

Zdroj: Youtube

K čemu je otvor v prkénku „jako“ dělaný?

Nicméně větší díry kulaté nebo oválné v kraji prkénka můžete využít i jiným způsobem. Jak tedy? Poté co nakrájíte zeleninu nebo bylinky položte prkýnko dírou přes misku nebo talíř a do otvoru nakrájené potraviny nožem shrňte přímo do misky. Je to jednoduché, prosté a čistší řešení. Jen je třeba mít otvor velký jako k uchopení prkénka nebo pořádně velkou dírku.

Díky tomuto způsobu práce vám pak už nic nebude padat z okraje prkénka, a také případná šťáva z krájeného ovoce či zeleniny krásně steče do připravené misky.

Příště můžete u nákupu prkénka pomyslet i na tento fígl a schválně si pak vyberete takové, které bude lépe vyhovovat způsobu vaší práce. Šikulové si pak takové prkénko mohou vyrobit a přizpůsobit si otvor podle vlastního přání.

Z prkénka rovnou do odpadu

S touto jednoduchou vychytávkou se můžete také setkat v různých kuchařských show nebo v kuchyních kutilů a milovníků chytrých řešení. Pokud jsou ovšem tyto otvory přímo ve výsuvném špalku či dokonce velké pracovní desce slouží při práci v kuchyni trochu jinak.

Otvor, který někdy mívá i jednoduché víčko nebo špunt, bývá umístěn přímo nad odpadkový košem, a proto do něj neshrnujeme jídlo, ale vzniklý odpad.

Podobná řešení toho, co s odpadem, případně jak posbírat snadno nakrájené potraviny, dnes běžně najdete v obchodních domech nebo online prodejnách jako vyšší prkénka vespod s plochými zásuvkami.

Případně je možné pořídit košík, který se upevní do kraje pracovní linky, kam můžete shrnovat vše, co je na vyhození. Nicméně používání prkénka tímto způsobem je snadné a elegantní, jen musí být prkénko vybavené dostatečně velkým otvorem.

Zdroje: vietnam.vn, howtofeelgood.net