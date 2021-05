Pohlazení pro oko a duši: Nejkrásnější svatební kytice ze vznešených kal

Květ kaly svým tvarem tak trochu připomíná nevěstu ve sněhobílých šatech, a tak není divu, že ho často vídáme ve svatebních kyticích. Kaly ovšem nemusejí být jen bílé, šlechtěním vznikla řada barevných kultivarů, což floristkám otevírá prostor k vytváření magických kombinací. Pojďme se inspirovat.

Kala a její původ

Kaly pocházejí z oblasti Jižní Afriky, kde volně rostou okolo potoků a na bažinatých místech. Do Evropy přicestovaly už během 17. století, jak o tom svědčí ilustrace z roku 1664 dochovaná v Královské zahradě v Paříži. Švédský botanik Karl von Linné je ve svém názvosloví původně zařadil mezi lilie, o století později se ale přišlo na to, že jde o zcela jiný rod, navíc spadající do čeledi áronovitých. Přesto se kale v angličtině dodnes říká "calla lily" (kala lilie), správný latinský název ovšem zní Zantedeschia aethiopica a do češtiny se překládá jako kornoutovka africká.

Vznešená a reprezentativní kala je jako stvořená pro slavnostní příležitosti Zdroj: Shutterstock.com

Symbolika kaly ve svatební kytici

Vznešená a reprezentativní kala je jako stvořená pro slavnostní příležitosti. Ve své původní bílé barvě ladí k jakýmkoli svatebním šatům a dekoracím, symbolizuje krásu a ženskost. Nádherně však působí i její barevné varianty. Při jejich výběru záleží hlavně na barvě ostatních svatebních doplňků, ale roli může hrát i tradiční symbolika.

Bílá kala – symbol nového začátku, nevinnosti a čisté lásky.

Růžová kala – značí něžnou duši a romantické založení nevěsty.

Rudá kala – dodá manželům vášeň i sílu k překonávání překážek.

Oranžová kala – symbolizuje štědrost a údajně přináší bohatství.

Žlutá kala – přináší sluneční energii a podporuje společné aktivity.

Fialová až černá kala – barva králů v sobě nese jedinečnost a duchovní náboj; volí ji nevěsty, které si potrpí na originalitu nebo jsou duchovně založené.

Kala v kombinaci s jinými květinami

Kaly skvěle vyniknou nejen samy o sobě, ale také ve společnosti květin jiných druhů a barev. Zakomponované mezi růžemi výslednou kytici ozvláštní a zároveň i zjemní. Jak kaly, tak růže jsou druhy vysoce elegantní a dobře k sobě pasují. Budou vhodnou volbou pro nevěstu, která si potrpí na klasiku a okázalost svatebního obřadu. Kombinace je nadčasová a vypadá skvěle v každém ročním období.

Méně obvyklé je spojení bílých kal s modrými hyacinty; působí méně formálně a vypovídá o přátelské a hravé povaze nevěsty. Plánujete-li svatbu na podzim, popřemýšlejte nad teplou, oranžovou barvou kal doplněnou o sezónní červené bobulky. V zimním období vynikne aranžmá temně fialových kal s chladnou krásou sněhobílých frézií. Pro veselejší letní kytičku barvy prohoďte: nechte vyniknout bílé kaly a doplňte je o drobnější kvítky jiných odstínů.

