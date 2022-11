Nádhernou kalanchoe si snadno vypěstujete z listů. Pozor ale na tyto chyby

Kráska jménem kalanchoe neboli kolopejka je velmi oblíbenou květinou, která nejen svými pestrými květy, ale i atraktivními listy rozveselí každý interiér a během letních dní i balkon, terasu či zahradu. Její pěstování je nenáročné, a proto byste měli vědět, jak na její množení.

Pestrobarevná kalanchoe

Jedná se o naprosto nenáročnou sukulentní rostlinu z čeledi tlusticovitých, která je původem ze severního Madagaskaru. V současné době si ji můžete pořídit v mnoha vyšlechtěných odrůdách a v rozličných odstínech květů. Od bílých přes žluté, oranžové, růžové a červené až po fialové. Květy jsou poměrně dlouho setrvalé, a tak si jich užijete po dlouhou dobu, a to i několik měsíců v kuse.

Nenáročná rostlina s poutavým vzhledem

Většina druhů kalanchoe roste vzpřímeně a vytváří zhruba 45 cm vysoký keřík s atraktivními dužnatými listy. Zpravidla jsou vejčitého tvaru a některé druhy mívají zvlněný okraj. Listy jsou zelené a mohou mít i hnědý, šedý nebo stříbřitě plstnatý nádech.

Kalanchoe se výborně se hodí do suchých bytů a nevyžadují nijak náročnou péči. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kalanchoe se výborně hodí do suchých bytů a nevyžadují nijak náročnou péči. Dokonce nevadí, když je někdy zapomenete zalít, protože jako sukulenty mají schopnost ve svých zdužnatělých částech udržet vodu poměrně dlouhou dobu.

Jak namnožit kalanchoe?

Tato sukulentní rostlina rozzáří každý prostor, a proto není od věci si ji doma namnožit. Je to velice jednoduché a postačí vám k tomu zdravý list rostliny. Po odstranění listu umístěte řízek alespoň na 4 hodiny na suché místo, aby se řez zacelil a zaschnul, než jej vsadíte do připravené půdy v květináči. Listy lze takto nechat až 2 dny.

Dejte listům správné podmínky

Základem je vždy nádoba, která má správné odvodnění, aby nebyla rostlina nikdy přemokřená. Důležitá je i správná teplota, která by se v okolí měla pohybovat kolem 16 °C. Pro tento druh množení je vhodná plastová krabička, v jejíž spodní části jste vytvořily otvory na odtok. Nasypejte do ní zeminu vhodnou pro sukulenty nebo kaktusy. Je možné si také vytvořit vlastní rašelinovou směs s pískem, které smícháte v poměru 1:1.

Při sázení myslete na to, že se list bude rozrůstat a bude potřebovat dostatek prostoru. Každý řízek pak vložte uříznutou stranou do půdy. Takto připravené lístky k puštění kořenů nikdy neumísťujte na místo, kde by je mohly ohrozit spálením přímé sluneční paprsky. Vlhkost udržujte nejlépe lehkým postřikem, nikoli zálivkou, vyhnete se tak riziku vzniku nebezpečných plísní a hnilob. Nové rostlinky zavlažujte jen tehdy, když budou suché.

Jakmile má zasazený lístek dostatečně vyvinutý kořenový systém, začíná růst a dělají se na něm nové výhonky, což nastane zhruba do 2 měsíců, nechte rostlinu ještě tak další 2 měsíce vyvíjet. Poté nastane čas přesazení do samostatné nádoby.

Využít lze i celé větvičky

Pokud jste vlastníky poměrně rozrostlé kalanchoe, můžete ji množit nejen listy, ale i celé větvičky. Jak na to? Jednotlivé větvičky odstřihněte a odstraňte z nich spodní listy. Ponechte jen asi dvě až tři vrcholové dvojice listů a pokračujte vsazením do půdy či využijte i následující možnost.

Pokud jste vlastníky poměrně rozrostlé Kalanchoe, můžete množit nejen listy, ale i celé větvičky. Zdroj: shutterstock.com

Množení ve vodě

Jde o další velice jednoduchý a známý způsob vytvoření sazenic. Jednoduše listy nebo větvičky vložte do sklenice s vodou a vyčkejte, až pustí dostatek kořínků. Pak nezbývá než rostlinu zasadit do půdy.

Kdy je nejvhodnější čas množit kalanchoe?

Nejpříhodnější doba na množení je vždy po odkvětu, takže podzim je naprosto ideální.

