Plesniví vám potraviny v lednici? Bude to vaše chyba, máte ji špatně uspořádanou

Když v lednici potraviny správně rozmístíme, zůstanou déle čerstvé a sníží se pravděpodobnost, že se budou uvnitř šířit bakterie.

Jogurty přece dáváme na nejvyšší poličku, zeleninu sem… Většina z nás má ledničku nějak uspořádanou podle toho, jak nám to vyhovuje. Po ruce to, pro co saháme nejčastěji. Někde vzadu načaté sklenice marmelády, které vytahujeme jen tu a tam. Přitom lednice je technologicky velmi propracované zařízení s jasně daným zasedacím pořádkem, a pokud chceme, aby v ní potraviny vydržely co nejdéle v co nejlepší kondici, měli bychom ho dodržovat. Skladování v konkrétní lednici se liší také podle jejího vybavení a typu výrobku. Proto se alespoň při prvním plnění nové chladničky vyplatí vzít do ruky návod a zjistit, co kam doporučuje dát přímo výrobce.

Do spodních poliček by mělo přijít veškeré syrové maso Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Hlavní část

Obecně platí, že čím výš, tím tepleji. Nahoře bychom proto měli skladovat nápoje (na polici nebo v drátěném programu), stejně jako hotové jídlo, a ne tak na teplotu náchylné mléčné výrobky, včetně jogurtů. Do horních pater patří také bylinky, protože ty obvykle spotřebováváme rychle, a tak není potřeba udržovat je v takovém chladu. Do spodních poliček by naopak mělo přijít veškeré syrové maso, vejce a další mléčné výrobky. Pokud ovšem lednice nemá právě pro ně vyhrazenou zásuvku.

Do dveří lednice nepatří mléko, protože teplota je tu příliš nestabilní, a může se proto začít rychleji kazit Zdroj: Profimedia

Dveře

Obecně patří k nejteplejší části chladničky, včetně všech poliček a přihrádek, které jsou v nich umístěné. Proto do nich patří to, co se nejméně kazí, jako například hořčice a další omáčky, nápoje, a také tvrdé sýry, pro které může být uvnitř lednice naopak příliš velká zima. Oproti obecnému přesvědčení naopak do dveří lednice nepatří mléko, protože teplota je tu příliš nestabilní, a může se proto začít rychleji kazit.

Zásuvky

Pokud je lednice má, měli bychom je používat a skladovat v nich potraviny, které se nejsnáze kazí. Zásuvky totiž fungují trochu jako lednice v lednici. Teplota je v nich nejstabilnější, protože když chladničku otevřeme, pustíme k policím teplo zvenčí, ale do zásuvek tak snadno nepronikne. Patří do nich ovoce a zelenina, stejně jako maso. Ovšem zásadně odděleně! Společné skladování znamená příliš velké riziko přenosu bakterií.

Na lednici

Ať stojí samostatně nebo je vestavěná v rámci celé kuchyňské linky, nabízí místo nad lednicí prostor příhodný ke skladování. Měli bychom ale pamatovat na to, že právě tudy odchází část tepla, které lednice odvětrává. Proto na ni patří jen velmi trvanlivé potraviny, případné jiné věci, jako málo používané nádobí či kuchařky. Víno, chléb nebo dokonce káva se tu naopak zkazí rychleji než jinde v kuchyni.

Dost prostoru

Aby lednice chladila správně na všech místech, je potřeba nechat v ní vzduch proudit. Proto bychom neměli věci, které do ní dáváme, opírat o boky ani o záda, a ještě lépe nechávat místo i mezi nimi.

Čas od času je třeba ledničku vyklidit a důkladně vytřít. Zdroj: Budimir Jevtic / Shutterstock.com

Pravidelné čištění

To znamená pokaždé, když je lednice z nějakého důvodu špinavá, ale alespoň jednou za tři měsíce. Nejlepší je celý prostor vyprázdnit, vyčistit filtr na zadní stěně a zevnitř ledničku, police, zásuvky i těsnění vytřít octovou vodou. Ta pomáhá zničit choroboplodné zárodky a zároveň dobře čistí i lehce bělí.

Bez zápachu

V chladničce jsou spolu syrové maso, uzeniny, mléčné výrobky, zelenina, ovoce i hotové jídlo. To všechno nějak voní a z toho všeho může bohužel začít lednice páchnout. Jako dobrá prevence funguje otevřený sáček nebo mistička jedlé sody, která pachy pohlcuje. Měnit bychom ji měli každé tři měsíce.

logo receptář Zdroj: Časopis Receptář

