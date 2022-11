Na tato místa doma své pokojovky rozhodně nedávejte. Přijdete o ně

V případě, že chcete být doma obklopeni květinami, měli byste jim dopřát to nejlepší. Kromě odpovídající péče je velmi důležité i správně zvolené místo. Kam tedy doma dát pokojovky, aby se jim dařilo a plnohodnotně prospívaly?

Pokojové rostliny jsou nejen příjemnou přírodní dekorací každého interiéru, ale přinášejí i pozitivní energii do daného prostoru a některé jsou i zdraví prospěšné, protože fungují jako perfektní čističky vzduchu. V případě, že si chcete všech těchto pozitiv pokojových rostlin užít, je nutné vědět, jak jim najít správné místo, a zjistit, kam rozhodně nepatří. Díky tomu zamezíte mnoha rizikům špatného růstu a kvetení a také mnoha nebezpečným plísním.

U každé rostliny se řiďte potřebou světla

Přestože je většina pokojovek původem z tropických oblastí, neměli byste nikdy druhy, které jsou na to citlivé, vystavovat přímým slunečním paprskům. Většině druhů pokojových rostlin totiž vyhovuje rozptýlené světlo, které bývá v místech dál od oken. Velice oblíbené jsou například odolné ledviníky či zamiokulkas.

Přestože je většina pokojovek původem z tropických oblastí, neměli byste nikdy druhy, které jsou na to citlivé, vystavovat přímým slunečním paprskům. Zdroj: profimedia.cz

Místo vybírejte i dle vzrůstu pokojovky

Pokud máte již vzrostlou rostlinu, bude potřebovat dostatek místa, a to jak do výšky, tak i do šířky. Menší květiny je možné uspořádat do skupin, k čemuž lze využít květinové stojany, stolky a police.

Květiny v kuchyni

Atmosféru tohoto prostoru dělají samozřejmě i květiny, které bývají příjemným oživením. Pozor však na veškeré spotřebiče, které rostlinám moc neprospívají. Vyhýbejte se tedy při instalování květin místům v blízkosti sporáku, lednice, mikrovlnné trouby či myčky. Vždy vybírejte místo s dostatkem světla a optimálním prouděním vzduchu, kde nehrozí riziko mastnoty a páry.

Do pracovního prostoru vybírejte pečlivě

V místech, kde pravidelně pracujete, by neměly nikdy být kaktusy a rostliny s tvrdými listy. Nejenže vám hrozí poranění, ale tyto druhy pokojovek narušují soustředění. Pokud se jedná o místo, kde je hodně kancelářské elektroniky, rostliny v něm často trpí suchem, setrvalým hlukem a elektromagnetickým zářením. Zvolenou pokojovou květinu dejte vždy alespoň 1 m od vašeho pracovního prostoru. Volte raději pokojovky, které navozují klid a pohodu.

Co květiny v ložnici?

Vždy volte jen pokojovky, které jsou do ložnice vhodné, a dokonce navozují pocit klidu k dobrému usínání. Velmi doporučován je pokojový jasmín, aloe pravá, lopatkovec, africká kopřiva a dračinec vroubený. Nikdy rostliny nedávejte do bezprostřední blízkosti postele, a tedy ani na noční stolek. A také to nepřehánějte s množstvím. Pokud máte větší ložnici, postačí tak 3 až 4 pokojovky.

Do ložnice vždy volte jen vhodné pokojovky. Zdroj: Artem Zatsepilin / Shutterstock.com

A co tmavé prostory?

Dispozičně se velmi často stává, že některé byty jsou orientované na sever. V místnostech pak nebývá moc světla. Jsou však rostliny, kterým právě tyto podmínky k růstu naprosto vyhovují. Jsou to především pokojovky s tmavými listy, jako například některé druhy palem, břečťany, monstery, nebo oblíbená aspidistra. Stejně tak vyhovuje polostín bramboříkům a africkým fialkám.

Zdroje: www.akcniceny.cz, www.living.iprima.cz, www.bydlo.cz