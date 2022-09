Kde máte doma lopatkovec? Mnoho lidí ho má špatně a květina strádá

Lopatkovec je poměrně známou kvetoucí pokojovou rostlinou, která by měla být ozdobou každé domácnosti. Jedná se totiž zároveň o perfektní čističku vzduchu. Je to poměrně nenáročná rostlina, jediné, co byste neměli podcenit, je místo, kam květinu dáte, aby vám co nejlépe prospívala.

Lopatkovec (Spathiphyllum)

Mimořádně půvabná rostlina, kterou možná znáte také pod názvem toulcovka, je původem ze Střední a Jižní Ameriky. Lopatkovec roste volně převážně v nížinných tropických pralesích na vlhkých místech, ale některé druhy lze najít i v nadmořské výšce 1300 m. Zpravidla dorůstá do výšky 20 až 70 cm a její šířka je kolem 20 až 30 cm.

Lopatkovec (Spathiphyllum). Mimořádně půvabná rostlina, kterou možná znáte také pod názvem toulcovka, je původem ze Střední a Jižní Ameriky.

Má velmi atraktivní zelené vejčité listy a její originální bílé květy připomínají křídla a nádherně voní. Většinou rozkvétají v období od března do září. Jde o poměrně nenáročnou rostlinu, která vám bude jistě dělat společnost několik dlouhých let. Lopatkovec je možné pěstovat i hydroponicky.

Lopatkovec vám zajistí zdravé dýchání

Podle výzkumů z NASA se lopatkovec řadí mezi nejúčinnější rostlinné čističky vzduchu. Jeho velké listy dokážou ze vzduchu vyfiltrovat neskutečně velké množství škodlivin. S přehledem pohlcuje ze vzduchu veškeré plísně a dokáže zkvalitnit okolní vzduch až o 60 %. Perfektně totiž neutralizuje látky jako například amoniak, oxid uhelnatý, formaldehyd, trichlorethylen, benzen a xylen.

Kde je lopatkovci nejlépe

Pokud budete dodržovat základní pravidla pěstování, lopatkovec vám krásně nejen poroste, ale i pokvete. Protože je rostlina z volné přírody zvyklá růst pod vysokými rostlinami, rozhodně nesnese přímé slunce, a už vůbec ne, když svítí přes okno. Extrémní slunce by mohlo způsobit hnědé a černé skvrny na listech, nebo i jejich postupné usychání. Přesto však lopatkovec miluje světlé místo.

V období od podzimu do jara se bude rostlině dařit na západním nebo jihozápadním, případně severovýchodním a východním okně. Během letních měsíců volte spíše místo v polostínu. A protože se jedná o teplomilnou rostlinu, vyhovují ji teplé místnosti. V zimních měsících by pokojová teplota nikdy neměla klesnout pod 13 °C.

Nejlepší místo je v ložnici i v koupelně

Protože je lopatkovec vlhkomilný, může se stát příjemnou ozdobou každé koupelny s větším oknem. V případě, že si tuto květinu umístíte do ložnice, bude se vám opravdu skvěle spát, protože vám květina připraví svěží a zdravý vzduch k dýchání.

Zalévejte správně

Lopatkovec je poměrně odolný a snadno přežije i nějaké to nezalití. Častokrát zvládne i naprosté vyschnutí substrátu. Ale do extrémů se v pěstování pouštět nemusíte. Ostatně toulcovka vám dá nedostatek vody brzy najevo, a to svěšením listů. Během letních měsíců byste měli rostlinu zalévat tak dvakrát do týdne, během zimy postačí jednou. Abyste zajistili rostlině dostatečnou vlhkost, pravidelně ji roste. Nebo lze misku pod květináčem naplnit navlhčenými kamínky.

Lopatkovec se snadno vyrovná i s nedostatkem přirozeného světla.

Maximální pozor si dejte na přelití, podpořili byste tak množení hnilob a plísní a o lopatkovec byste mohli i přijít. A jak nejlépe zalévat? Vodu nalijte vždy shora, nadbytečnou tekutinu nechte protéct na misku a vylijte ji. Nikdy nezalévejte studenou vodou z kohoutku. Díky tropickému původu jsou toulcovky citlivé na příliš studenou vodu s obsahem chlóru. Nechte vždy zálivku alespoň dva dny odstát, bude mít pokojovou teplotu a vyprchá chlór.

I lopatkovec potřebuje dodat živiny

Rostlinu během vegetačního období jedenkrát týdně hnojte, dosáhnete tak i lepšího a bohatšího kvetení. Můžete použít běžné hnojivo na pokojové květiny.

