Kam umístit v ložnici postel podle feng-shuej. Máte ji umístěnou správně?

Postel. Pro někoho je to jen místo, kde se pohodlně vyspí, pro jiného místo, kde si odpočine a kam se po celém dni neskutečně těší. V každém ohledu je to jedna z nejdůležitějších věcí, které doma máte a využíváte ji každou noc. A proto byste ji měli mít umístěnou v ložnici tak, aby váš spánek byl plnohodnotný. Poradíme vám, kam dát postel podle feng-shuej.

Spánkem trávíme téměř třetinu svého života. Proto není od věci věnovat pozornost prostoru, kde každý večer usínáte a zamyslet se nad tím, zda vám klidný spánek nemůže něco zbytečně narušovat. Zdají se vám divné a rušivé sny a hned po probuzení se cítíte nesví? Vytvořte si prostřednictvím tradičního čínského učení feng-shuej z vaší ložnice oázu klidu, harmonie a vnitřní rovnováhy. Stojí to za TO! Co tedy změnit, aby se vám spalo dobře a mohli jste každým spánkem skutečně pravidelně čerpat životní energii, sílu a zdraví?

Nějdůležitější je v ložnici CO? Jednoznačně POSTEL

Lůžko by v lepším případě mělo být z přírodních materiálů, tak aby vám bylo příjemné a špatná kvalita postele nikdy nenarušovala váš spánek. Víte, co vám to zaručí? Říká se tomu „ukotvení“. V první řadě orientujte postel tak, abyste leželi hlavou u zdi. Dá vám to pocit bezpečí, jistoty a naprostého vnitřního klidu. Postel je v každém případě nejlepší umístit pro správné vyvážení po stranách od stěn a nechat tak proudit v okolí postele volnou energii. Rozhodně ji ale nenechávejte stát volně uprostřed místnosti, tato poloha je označována jako „plovoucí postel“ a vzbuzuje pocity nejistoty a nestability. Postel v prostoru umístěte, pokud je to možné tak, abyste měli přehled o vstupu do ložnice, ale vyhnuli se tokům jangové energie ze dveří a oken. Zbytečně byste byli ráno unavení, neklidní a rozlámaní. Dejte si pozor také na uložení lůžka v místě naproti dveřím, to také nedělá dobrotu. Feng-shuej má vždy řešení a drží se mottem: „Malým ovlivňujeme Velké“. Stačí si jen pár věcí nastudovat.

Nauka feng-šuej tvrdí, že samotné umístění postele má obrovský vliv na kvalitu spánku. Zdroj: profimedia.cz

Jak umístit postel podle feng-shuej?

Nauka feng-šuej tvrdí, že samotné umístění postele má obrovský vliv na kvalitu spánku. Víte, že i její orientace může vyřešit nejrůznější potíže a nedorazy spánku?

Zvolte správný směr

Hlavou na sever: tato orientace řeší nespavost, je vhodná pro starší osoby, podporuje klid.

Hlavou na jih: pomáhá proudění energie čchi, zpomaluje regeneraci během spánku, podporuje vášeň.

Hlavou na východ: skvělá orientace pro mladší osoby, ideální pro růst dětí, podporuje profesní růst.

Hlavou na západ: orientace podporující lenost, vhodná pro spánek, podporuje zlepšení příjmů.

Hlavou na severovýchod: nevhodná orientace pro spaní, často se vám mohou zdát nepříjemné sny.

Hlavou na severozápad: vhodná orientace pro starší osoby, která podporuje spánek.

Hlavou na jihovýchod: podporuje komunikaci, osobní růst, tvořivost a aktivitu.

Hlavou na jihozápad: klidná energie, může způsobit ztrátu životní rovnováhy a vést k depresím.

Dbejte i na to, co máte nad postelí

Nad postelí nemá viset nic těžkého, protože je to nebezpečné, a tudíž ne s dobrou energií pro váš klid a odevzdání se spánku. Ať už je to osvětlení, těžká police s knihami, závěsné skříňky či ventilátor. Zároveň jde většinou o dost těžké předměty, které zbytečně vytvářejí represivní energii, která by se mohla promítat do vašeho života. Během spánku totiž vaše podvědomí stále bdí a hledá nové skutečnosti. Místo toho si na zeď můžete zavěsit vám oblíbený inspirativní obraz s uklidňující tématikou. Velmi dobrým prvkem je i pevný rám obrazu, který bude i vám do života přinášet pevný životní rámec.

Do ložnice nepatří televize ani květiny

Některých věcí byste se podle feng-shuej měli i vyvarovat. Protože do ložnice chodíte odpočívat, neměli by tam mít své místo předměty jako je televize a jiná elektronika. Prostě nic, co poskytuje rozptýlení. Takže žádné cvičební nástroje, počítač nebo celý pracovní kout s nežádoucími věcmi, které neumožní odpočinout vaší mysli.

Dokonce ani květiny byste v ložnici mít neměli. Některé však čistí vzduch a do ložnice jsou vzhledem dobrému dýchání během spánku užitečné. Je to na vás a vaší vlastní filozofii, která vám udělá dobře. Ovšem, když už na květiny dojde, alespoň by neměly mít špičaté listy, které působí příliš agresivně.

Opatrní buďte i co se týká vhodně zvolených dekorací, všech obrazů a dalších doplňků. Určitě zavrhněte vše s motivem vody, která „hasí oheň“ a tedy i vášeň! Tabu jsou určitě také zrcadla. Ložnici vyšperkujte věcmi, které na nás působí pozitivně.

Ložnice má sloužit jen a jen k odpočinku. Proto je vhodné mít v ní jen minimum nábytku a doplňků. Zdroj: profimedia.cz

Všeho moc škodí

Ložnice má sloužit jen a jen k odpočinku. Právě tím se liší od obývacího nebo dětského pokoje. Proto je vhodné mít v ní jen minimum nábytku a doplňků. Měla by být hlavně útulná, ale ne přeplněná. Z barev si vždy zvolte světlejší odstín. Naprosto zde platí, že vhodný je jakýkoliv odstín od bílé po sytě hnědou.

Rozsviťte si decentně

Také důležitý prvek pro vaši naprostou pohodu. Jestli se někde nesmíte smířit s jedním velkým světlem, pak je to právě ložnice. Vsaďte na tlumené světlo, na lampičky a třeba i svíčky, které budou působit velmi hřejivě a útulně. Vytvořte si celou stupnici světla a sviťte si podle momentálního rozpoložení a nálady. Hlavně, ať je vám děsně fajn!

Zdroje:

www.elegantnibydleni.cz, www.livingmag.cz, www.hobbykuk.cz