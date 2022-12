90 % lidí má orchidej v bytě na špatném místě, proto nekvete. Máte ji správně?

Pokud doma pěstujete orchidej a chcete, aby prospívala, je důležité vědět, kam ji v bytě dát. Nesprávné umístění může vaši orchidej i zničit.

Orchideje jsou jedny z nejoblíbenějších a nejskvostnějších pokojových rostlin a jejich pestrobarevné květy prozáří každý byt či dům. Přestože je orchidej na pěstování nenáročná, má díky svému tropickému původu jisté speciální požadavky. A jedním z nich je správné stanoviště. Orchidej nikdy nebude prospívat, pokud bude špatně umístěná.

Jak na úspěšné pěstování orchidejí, se můžete podívat ve videu:

Pečlivý výběr lokality je základ

Vybírejte vždy místo pro svou orchidej opravdu pečlivě. Na některých místech může velice snadno onemocnět nebo dokonce úplně zajít. Jako tropická rostlina potřebuje především dostatek světla a vlhka.

Suchý vzduch a průvan jsou zabijáci

V chladném zimním období je ve vytopeném bytě často orchidej vystavena extrémně suchému vzduchu. Ideální teploty jsou pro její pěstování v rozmezí 15 až 25 °C. Pozor na blízkost otopných těles, kde je teplota často mnohem vyšší. Snadno by mohlo dojít ke spálení listů a vysušení případných poupat či květů. Pro rostlinu jsou stejně tak nebezpečné nižší než doporučené teploty a zcela nevhodný je i průvan.

Ideální teploty jsou pro pěstování orchidejí v rozmezí 15 až 25 °C. Zdroj: shutterstock.com

Orchidej žádá světlo

Stejně tak byste měli umístit květinu na stanoviště s dobrým přísunem světla. Ideální jsou okna orientovaná na východ nebo západ. Vyhněte se umístění na okna orientovaná jižně, orchideje si libují spíše v polostínu.

Rostlina by mohla být snadno vystavena prudkým slunečním paprskům, které by mohly spálit listy a vysušit kořenový systém. Na světlé lokality lze květiny umístit jedině v zimním období do začátku jara, tak aby se stihly aklimatizovat zvyšujícím se teplotám a většímu podílu denního světla před létem.

Kuchyně

V kuchyni není zrovna mnoho vhodných míst pro pěstování orchideje. Často se v ní větrá pootevřeným oknem a v blízkosti sporáku, trouby či myčky bývá nadměrné teplo. Pokud však máte jídelní stůl v dostatečné vzdálenosti od těchto rizikových míst, květinu můžete umístit na něj.

Ložnice

Orchidej je vhodnou květinou do ložnice, protože v ní nebývá přetopeno, pokud tedy neupřednostňujete spaní ve velkém chladnu. Přestože by se jistě vyjímala na nočním stolku, dopřejte ji raději místo u oken, kde bude mít dostatek světla.

Orchideji se bude dařit na oknech směrem na východ nebo západ. Zdroj: Profimedia.cz

Obývací pokoj

Pokud máte tento pokoj okny orientován na západ či východ, je to naprosto ideální místo pro pěstování orchidejí. Protože bývají tyto místnosti prostorné, bývá v nich dobrá cirkulace vzduchu, vhodná teplota i dobré světelné podmínky.

Koupelna

V koupelně nastolí orchideje jistý duch elegance a vzhledem k potřebné vlhkosti se zde těmto květinám daří. Ovšem pouze v případě, že má tato místnost okno. Bez světla květina nepokvete.

