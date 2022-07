Neuvěříte, kam všude se dají doma schovat peníze: Takto je zloděj nenajde

Rozhodně se nedoporučuje mít doma větší hotovost, zejména ne, pokud se chystáte na dovolenou. Pokud však přeci jen peníze doma máte, vždy se vyplatí důkladně je schovat. Možností existuje celá řada, na šuplík či ukládání peněz mezi oblečení ale raději zapomeňte. Víte, kde zloděj nejspíš nebude peníze hledat?

Spousta lidí má namísto bankovních účtů uložené peníze doma, aby je měli neustále po ruce. Problém ale je, že jsou takto vaše úspory v nebezpečí a v případě, že k vám vnikne zloděj, o všechny peníze přijdete. Ne však, když je chytře schováte.

Kam schovat peníze

Mnozí peníze ukrývají jen tak v obálkách v šuplíku, anebo nastrkané ve skříních s oblečením. Právě toto jsou ale místa, kde zloději štrachají nejčastěji. Jděte na to tedy chytřeji. V první řadě je ale třeba zmínit, že není úplně radno ukrývat peníze po kupě. Rozdělte úspory do několika obálek a ty pak rozmístěte po celém bytě nebo domě.

Přestože šuplík jako takový není ideálním místem na ukrývání peněz, i tak vám skvěle poslouží. Ne ale tak, že peníze vložíte do něj, ale za něj. Jednoduše šuplík zcela vysuňte a na jeho zadní vnější stranu nalepte obálku s úsporami. Šuplík pak vraťte na své místo a je hotovo. I když se pak případný zloděj do šuplíku podívá, obálku neuvidí a bankovky zůstanou v bezpečí.

Peníze můžete skrýt i pod potah žehlícího prkna. Žehlička je nijak neponičí. Zdroj: docent / Shutterstock.com

Do mrazáku raději ne

I když dříve bylo poměrně populární ukrývat peníze v lednici nebo v mrazáku, o této skrýši v dnešní době už zloději velmi dobře vědí, a tak je velmi pravděpodobné, že když peníze jinde nenajdou, do mrazáku se přece jen podívají.

V kuchyni ale i tak je několik míst, které vám skvěle poslouží. Úspory můžete ukrýt například do prázdné krabice od cereálií nebo od rýže. Anebo je dejte do plastového sáčku, vložte do větší průhledné dózy a zasypte je moukou, kávou či například hrachem. Dóza bezpečně zůstane bez povšimnutí zloděje.

Úspory dejte do plyšového medvídka

Máte doma plyšovou hračku, se kterou si už nikdo nehraje, ale vám je líto ji vyhodit? Peníze můžete chytře schovat i do ní. Někteří plyšáci mají vzadu zip, a tak je možné do nich peníze jednoduše vložit. Můžete do něj ale úspory i zašít.

Plyšové hračky jsou skvělou skrýší pro peníze. Zdroj: Profimedia

Dokonalou skrýší pro vaše úspory je také krabice od pracího prostředku, květináč s umělou květinou, zadní strana obrazů anebo třeba rolička od toaletního papíru. Peníze můžete dát také pod vložku ve starých botách, které už nenosíte. Na další tipy se podívejte ve videu.