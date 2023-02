7 geniálních triků, jak doma schovat šperky. Tady je zloději hledat nebudou

Chcete mít své cennosti doma v bezpečí? Zvyšte pravděpodobnost, že v případě vloupání odejdou zloději bez lupu, anebo jen s pár bezcennými věcmi, které jsou snadno nahraditelné. Kam všude můžete doma schovat šperky, aby je nikdo nenašel?

Bohužel mezi námi žijí i tací, kteří se rádi obohatí na účet druhého. A poslední dobou činnost zlodějů zaměřených na krádeže v domácnostech značně roste. Zhruba každých 25 minut dojde k jednomu vloupání. Smutné, že?!

Proto byste měli o své cennosti pečovat a mít je stále v bezpečí. Obzvlášť pak v době, kdy třeba i na delší dobu opouštíte byt. Máme pro vás hned několik tipů na zajímavé schovky, které zloději hned na první dobrou jen tak neodhalí.

Chytré tipy, kam lze schovat cenné šperky najdete na videu zde:

Využijte lednici

V případě, že se na několik dní chcete vytratit z bytu, lze jako skrýš pro drobné cennosti využít lednici. Stačí, když vybrané předměty zabalíte do alobalu a položíte je mezi ostatní potraviny, do zadních a hůře přístupných míst. Takže by lednička před vaším odjezdem neměla být zcela prázdná. Můžete využít i rafinovanější způsob. Využijte jako obal na cennosti prázdnou neprůsvitnou lahvičku od nějaké potraviny, například od kečupu. V každém případě snížíte pravděpodobnost krádeže.

Starý pár nelákavých bot

Zloději se zpravidla vyhýbají nevábným místům, a proto můžete zvolit k úkrytu šperků neatraktivní boty, které jsou zapocené. Vhodné jsou třeba staré tenisky. Cennosti však ochraňte například polyetylénovým sáčkem či jiným neprodyšným obalem.

Staré tenisky se mohou stát bezpečím pro vaše cennosti. Zdroj: shutterstock.com

Pračka může být i bezpečným sejfem

Své drahocenné drobnosti můžete také ukrýt v pračce. Opět je však nutné je předem bezpečně zabalit do odpovídajícího obalu. Pak je vložte do bubnu spolu se špinavým, ale suchým prádlem. Podobně jako v lednici můžete využít i prázdné obaly od pracích prostředků, anebo lze šperky v igelitu schovat i přímo do pracího prášku.

I lékárnička skýtá větší bezpečí

Stejně tak můžete využít prostory lékárničky a prázdné krabičky a obaly od léků či obvazových materiálů, do kterých můžete cenné věci rovnou i zabalit.

Strážníky vám budou i pokojové rostliny

Pokojové rostliny nemusí sloužit jenom jako estetický prvek. Jedná se o poměrně dobrou skrýš a tajné místo k ukrytí vašich cenností. Šperky v nepropustném obale jednoduše zarýpněte hluboko do zeminy.

Namísto trezoru poslouží starý vysavač

Pokud se vám doma válí starý vysavač, který jste ještě nestihli odložit do sběrného dvora, máte možnost šperky a jiné cenné věci schovat do jeho útrob namísto motoru, který je potřeba odstranit. Nejde o nic náročného. Stejným způsobem lze využít i jiný starý elektrický spotřebič. Čím hůře bude věc vypadat, tím lépe. A hodí se i řádná vrstva prachu.

Dalším dobrým strategickým místem jsou stropní svítidla. Zdroj: shutterstock.com

Pod lampou je největší tma

Dalším dobrým strategickým místem jsou stropní svítidla, která jdou zpravidla jednoduše vyjmout a opět připevnit. Šperky vložte do duté části svítidel nebo pod celistvý kryt pod strop.

