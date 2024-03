close info Profimedia / Profimedia

Kristýna Stoklásková 17. 3. 2024 10:00 clock 2 minuty video

Parfémy jsou nejen doplňkem vaší osobnosti, je to odraz duše a nálady, most ke vzpomínkám, které si chceme uchovat. Aby si vaše oblíbené vůně udržely svou kvalitu co nejdéle, je důležité věnovat pozornost tomu, kde je skladujete. Která místa mohou vlivem svých podmínek parfému uškodit?

Zacházení s parfémy s respektem a péčí, kterou si zaslouží, znamená nejen prodloužení jejich životnosti, ale i zachování těch příběhů a emocí, které s sebou nesou. Parfémy jsou cestou k našim vzpomínkám, a proto si zaslouží naši největší pozornost. Věnujte čas nalezení správného místa pro vaše parfémy, a ony se vám odmění tím, že zůstanou s vámi, nezměněné a krásné, na mnoho dalších let. Podívejte se na návod, jak správně skladovat parfémy, který natočil Jaroslav_Parfum na svůj youtubový kanál: Zdroj: Youtube Nepřátelé parfémů Koupelna Přiznejme si to, mnozí z nás mají své parfémy v koupelně. Zdá se to logické, vždyť tam máme většinu kosmetiky. Vysoká vlhkost a časté změny teploty v koupelně mohou způsobit rozklad složek parfému a zkrátit jeho životnost. Místo koupelny najděte u vás doma suché a chladnější místo. Přímé sluneční světlo a zdroje tepla UV záření a vysoké teploty způsobené přímým slunečním světlem mohou změnit chemické složení parfému, což vede k rychlejšímu ztrácení vůně. Parfémy skladujte mimo přímé sluneční paprsky, ideálně v temné a chladné skříni. A není to jen o parfémech. Deodoranty, pokud jsou vystaveny slunci, mohou dokonce explodovat v důsledku stoupajícího tlaku. Radiátory, kamna nebo jiné zdroje tepla mohou také negativně ovlivnit stabilitu a trvanlivost parfému. Teplé prostředí může urychlit odpařování alkoholu a změnit charakter vůně. Automobil Skladování parfému v autě, zejména během extrémních teplotních podmínek, může vést k jeho rychlé degradaci. Teplotní výkyvy a přímé sluneční světlo v interiéru auta jsou pro parfémy velmi škodlivé. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Parfémy skladujte mimo přímé sluneční paprsky, ideálně v temné a chladné skříni. Pro zachování kvality a dlouhé životnosti vašeho parfému je důležité vybírat pro jeho skladování správná místa. Ideální je chladné, suché místo mimo dosah přímého slunečního světla a tepla. Skříň nebo toaletní stolek v ložnici mohou být vhodnějšími místy pro uchování vašich parfémů, než ty výše zmíněné. Tímto způsobem si můžete užívat vašich oblíbených vůní déle a zachovat si jejich původní charakter a intenzitu. Související články close Domov a bydlení Jarní balkónové vychytávky: Nevzdávejte se pohodlí ani požadované funkčnosti video close Domov a bydlení Jak se snadno zbavit otravného zápachu cigaretového kouře: Pomůže tento alkohol video Zdroj: huffingtonpost.co.uk



share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít