Peníze, drahé šperky, kompromitující materiál, nějaké vzácné dary...Nechcete, aby se vám tyto věci válely po bytě. Kam je ale schovat, kdyby náhodou přišli například zloději? Podívejte se.

Ve vašem domově jistě existují věci, o kterých mohou vědět jen vaši nejbližší. Nebo jen zkrátka a dobře nechcete, aby byly jen tak k dispozici, kdyby například přišli zloději. Ať už tedy potřebujete vhodnou skrýš na peníze, drahé šperky, nějaké vzácnosti, nebo dokonce i nějaký kompromitující materiál, dávejte si pozor. Zloději jsou zvyklí na peníze pod matrací, v šuplíku, ve skříni, ve váze s květinami, a budou se koukat i do mrazáku. Jaká jsou tedy místa, kam se nikdy zloději nepodívají?

Youtube video, jak zjistíte, že si na váš dům dělají zálusk zloději, najdete na kanále BRIGHT SIDE:

Zdroj: Youtube

Kam se zloději nedívají

Zloději jdou vždy do pokojů, kde by se mohlo ukrývat co nejvíce cenností. To znamená ložnice, obývací pokoj, někdy i kuchyň a pracovna. Kam se ale zloději nepodívají takřka nikdy, je dětský pokoj. Prohrabovat se hračkami a “dětským harampádím” je pro ně ztráta času.

Proto není úplně od věci schovat cennosti právě tam. Můžete je dát například za dětskou postýlku, nebo rozříznout nejméně oblíbeného plyšáka vašeho dítěte a schovat vše potřebné uvnitř. Hlavně daného plyšáka nenechte dítě vyhodit nebo ztratit.

close info Se svolením Nikol Moravcové zoom_in V dětském pokoji zloději hledat dost pravděpodobně nebudou.

Zloději se bohužel někdy dívají i do koupelny, jestli náhodou nemáte peníze ukryté v lékárničce. Jinak se mohou podívat například do tuby od zubní pasty, a následně do skříněk. Pokud jste žena, máte doma jistě skrýš, do které se zloději rozhodně nepodívají.

Menstruace sice není příjemná věc, ale momentálně vám poslouží, jelikož si můžete udělat skrýš přímo z hygienických pomůcek. Balíčky od tamponů a vložek zkrátka působí na většinu mužů odpudivým dojmem.

Zakopaný poklad

Uchovávání cenností ve váze také není nejlepší nápad, jelikož ji zloději stejně převrhnou a rozbijí. Na vázy jsou zkrátka zvyklí. Ale v květináči se hrabat pravděpodobně nebudou.

Pokud máte více rostlin v květináči, ať už doma nebo na balkoně, určitě není od věci do jednoho z nich vyhrabat malou dírku a tu následně zakrýt hlínou. Samozřejmě dejte jako první vaše poklady do nějakého sáčku, aby se nezašpinily.

Zdroje: www.bydlemebezpecne.cz, www.idnes.cz