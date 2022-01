Místa v bytě, kam nesmíte postavit lopatkovec. Máte ho správně?

Lopatkovec neboli toulcovka je jednou z nejprodávanějších pokojových rostlin, neboť je velice elegantní a nenáročná na pěstování. Kam ale lopatkovec nejlépe umístit?

Toulcovka se vám bude doma vyjímat, její zelené listy jsou úchvatné. A její květy? Dokonalost! Nebude sloužit jen jako okrasa vašeho bytu, ale dočkáte se díky ní i kvalitnějšího vzduchu, protože je to jedna z nejlepších čističek vzduchu.

Lopatkovec

Spathiphyllum původně pochází z Kolumbie, rod zahrnuje asi 50 druhů. Dokáže vaši domácnost zbavit škodlivých látek, jako jsou formaldehyd, oxid uhelnatý nebo benzen.

Listy jsou tmavě zelené a v období květu jsou krásně doplňovány o bílé květy se světle béžovými palicemi. Květů se dočkáte při správné péči dvakrát ročně, přičemž vás budou okouzlovat celé dva měsíce, sem tam i o něco déle. Pokud přes den ucítíte příjemnou vůni, ano, je to toulcovka.

Lopatkovec je filtrační přeborník. Zdroj: Shutterstock.com / Matagonca

Jak se o toulcovku starat

Přestože lopatkovec patří mezi méně náročné rostliny, je třeba se o něj trochu starat.

Zálivka – dbejte na to, aby substrát u rostliny nebyl vysušený, ale ani moc mokrý. V teplých měsících zalévejte klidně 2x do týdne, v zimě pak jednou. Pokud na rostlinu pozapomenete a svěsí listy, vy ale hlavu nevěste a zalijte ji! I když vypadá, že už je po ní, dokáže se během pár hodin zregenerovat.

Hnojení – nevyžaduje, ale jestli máte pocit, že chřadne, přihnojte ji, ale raději jen půlkou doporučené dávky.

Množení – rostlina se rozdělí na trsy a ty se vysazují do nového květníku. Ideální doba na množení je jaro.

Přesazování – každé 1 -2 roky, dle potřeby. Vhodný substrát je například na bázi rašeliny s obsahem perlitu a kůry.

Přesazovat lopatkovec je nejvhodnější na jaře. Zdroj: profimedia.cz

Choroby, škůdci – jako ostatní pokojovky, i lopatkovec může přijít k úhoně. Obvykle se na rostlině vyskytují mšice a roztoči. Čas od času celou toulcovku zkontrolujte, zejména listy zespoda.

Kam rostlinu umístit

Lopatkovec roste převážně v nížinných tropických pralesích na vlhkých místech, ale některé druhy lze najít i v nadmořské výšce 1300m. Z toho vychází i umístění v bytě! V pralese ho zastiňují vysoké stromy, takže doma by neměl stát přímo v první linii – na parapetu. Najděte mu světlé místo, ale bez přímých slunečních paprsků. Tak jako u většiny ostatních rostlin by přímé slunce mohlo toulcovce lehce spálit listy, které by zhnědly a uschly. V létě lze toulcovku i letnit, ale jen v případě, že žijete v teplejší oblasti.

Jedovatá toulcovka

Tato rostlina z čeledi aronovitých je tak jako většina pokojovek jedovatá. Obsahuje například krystaly šťavelanu vápenatého a saponiny, které jsou jedovaté jak pro lidi, tak pro zvířata. Otrava se projevuje vyrážkou, podrážděním sliznic, bolestí, otoky a při dlouhodobém pojídání poškozuje ledviny (ale kdo by pravidelně konzumoval toulcovku, že…).

Zdroje: prima-receptar.cz, www.nasezahrada.com, living.iprima.cz