Tyto pokojovky jsou bezúdržbové. Musíte je v bytě ale správně umístit. Jak?

Nejkrásnější ozdobou interiéru jsou bezesporu květiny. Vybrat však ty správné do jednotlivých místností chce trochu přemýšlení. Pokud je dobře nakombinujete a rozmístíte, nutnost jejich údržby bude téměř nulová a vy se bez práce budete těšit ze stále zelených krásek.

Rozmístit rostliny do pokojů může být trochu oříšek. každá rostlina je jiná, vyžaduje specifické podmínky, a navíc některé rostliny mohou ovlivňovat váš život víc než si myslíte. V první řadě vás napadne jedovatost. Skutečně, některé pokojovky jsou jedovaté a měli byste být opatrní při jejich výběru do dětského pokoje nebo při jejich umístění, pokud máte domácího mazlíčka.

Květiny dokážou ledacos

Věděli jste ale, že některé pokojovky ve vaší ložnici mohou ovlivňovat chuť na postelové hrátky? Co všechno je v moci zelených společnic a jak je správně doma rozmístit, abyste si nezadělali na problém, ale naopak z nich vytěžili co nejvíc, se podívejte na videu:

Dumáte-li nad tím, jakou květinou oživit ložnici, rovnou zapomeňte na květiny s ostny nebo špičatými listy. Ty totiž mohou výrazně snížit chuť na milování s partnerem. K posteli ani jinam do místnosti nedávejte sušené květiny, nebo snad dokonce svatební pugét.

Chcete-li si připomenout dojemné svatební chvíle a všechnu tu krásu kolem, raději si vystavte některou z fotografií. V ložnici se údržbě rostlin nevyhnete. Při správné péči pomohou zvlhčovat vzduch, necháte-li je ale plesnivět, nejenže květinu umoříte, ale plísňové spory budete vdechovat také a to na vaše zdraví rozhodně nebude mít příznivý vliv.

Zamioculcas je jedna z nejkrásnějších pokojovek, navíc ji zvládne pěstovat i naprostý začátečník. Zdroj: shutterstock

Pokojovky takřka bez práce

A které mezi všemi těmi kráskami jsou ty, které nepotřebují téměř žádnou údržbu? Vsaďte na zamioculcas. Má nádherné dužnaté stonky a sytě zelené šťavnaté listy. Nepotřebuje výraznou zálivku a vystačí si s poměrně malým přísunem světla, takže mu nevadí ponurý roh místnosti, kterému dodá život.

Květiny můžete dát i do koupelny, dodají jí šmrnc a radost, ovšem ne všechny zvládnou nedostatek světla. Pokud se tam dostane aspoň trochu denního světla, máte vyhráno. Klidně jako dekoraci zvolte kapradí v květináči, velkou parádu vám v koupelně udělá asparagus nebo fytónia. Všechny tyto rostliny mají rády větší vlhkost, takže koupelna je pro ně ideální místo.

V obýváku se vyřádíte

Krásnou vzrostlou rostlinou je fíkus benjamin. Poradí si snad s každými podmínkami, které mu připravíte. Nebude se dožadovat pravidelných zálivek a poradí si s letními vyššími teplotami. Zároveň mu ale v zimě nevadí ústřední topení. Snese sušší vzduch panelákových bytů, a navíc se vám za domov odvděčí vychytáváním toxinů ze vzduchu. Pokojová begónie též patří k takřka nesmrtelným rostlinám a v obývacím pokoji je skoro bezúdržbová. Nevyžaduje pravidelnou zálivku, pokud na ni občas zapomenete, nic se jí nestane.

O květinové terárium se zvládne postarat každý a v interiéru se bude skvěle vyjímat. Zdroj: shutterstock

Terárium pro rostliny

Pro začátečníky pěstitele je skvělou volbou terárium pro rostliny. Do spodu nakombinujte rašelinu, zeolit a substrát pro pokojové rostliny. Do něj pak zasaďte vhodné rostliny. Nejenže péče o terárium už je pak velmi jednoduchá, ale jistě oceníte, jak se bude váš malý ekosystém proměňovat přímo před vašima očima. A jaké rostlinky jsou do něj vhodné? Zvolit můžete maličké fitónie, ledviník nebo třeba fíkus plazivý.

Zdroje: www.youtube.com, www.marianne.cz, homebydleni.cz