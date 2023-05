Pokud máte pokojovky v bytě špatně, ničíte je a škodíte i sobě. Kam je umístit?

Pokojové rostliny jsou příjemným a nenahraditelným doplňkem každé domácnosti. Víte, kam je správně umístit? Poradí vám profesionálky na úklid i zahradnice, která má v této disciplíně bohaté zkušenosti.

Kam umístit v bytě pokojové rostliny?

Často už při nákupu tušíme, kam chceme rostlinu umístit, ale ne vždy to klapne. Rostlina nejen roste, ale může začít překážet, z nějakého důvodu se nehodí nebo zjistíte, že jste podcenili podmínky. Jak si poradit s květinami ve vaší domácnosti.

Podívejte se ve videu, co říkají o živých i sušených květech „Královny pořádku“:

Na umístění květin v domácnosti je možné dívat se z mnoha pohledů. Aktéři videopříspěvku upozorňují nejen na zajímavosti rostlin, ale také na to, zda si umístěním jedovatých či příliš omamných květin nezaděláváme na problém - ať už se v jejich okolí pohybují děti nebo domácí mazlíčci.

Mnohé pokojovky také vylučují z řezu či ulomené větévky latex, který vypadá jako mléko, ale může podráždit pokožku. Ani tyto docela běžné rostliny není vhodné nechávat na očích zvídavých dětí.

Těchto rostlin se nemusíte nutně zbavovat. Pouze je umístěte tam, kde je budete mít vy lépe na očích, případně do míst, kde jsou hůře dostupné.

Džungle v bytě je krásná, ale není docela praktická ani snadno udržovatelná. Zdroj: brizmaker / Shutterstock.com

Nezapomeňte na požadavky pokojových rostlin

Rostliny rozhodně můžete volit podle jejich vzhledu, toxičnosti či nenáročnosti, nicméně hlavní je umístit je do podmínek, které jim vyhovují. Obecně můžete rozdělit rostliny na ty, které vyžadují přímé slunce, na takové, které milují rozptýlené světlo, a takové, které tolerují poměrně málo světla (ale v černém koutě bez přírodního světla nepřežije nic).

I když jsou fotky s trendy džunglí místo obýváku jistě atraktivní, mnohem majestátněji, decentněji a upraveněji vypadá velký úchvatný solitér. Pořiďte rostlině krásný kryt na květináč a nebojte se ani nezvyklých kombinací. Velkolisté rostliny působí honosně - minimalistický a absolutně nenáročný je například obrovský kaktus. Nebojte se velkých rostlin, obřích listů či vysokých palem.

Na paměti byste měli mít také zdroj tepla nebo průvan během zimy. Rostliny mohou v daném místě také zvýšit vzdušnou vlhkost, což nemusí na některých z nich být žádoucí.

Kaktusy interiér ozvláštní, jsou nenáročné a vytvoří neobvyklou atmosféru. Zdroj: Profimedia

Pozor na řezané květy a ovoce

Nezapomeňte také, že řezané květiny by neměly být umístěny do blízkosti mísy s ovocem. Mnohé druhy ovoce, jako například jablka, banány, ale také rajčata, uvolňují při zrání etylén, dnes správně nazývaný ethen. Tato látka přirozeně umožňuje zrání, proto se dává k nezralé zelenině nebo ovoci. Ethen ale také ovlivňuje stárnutí květu. Zralé ovoce tak může neblaze ovlivňovat řezané květy umístěné do jeho bezprostřední blízkosti.