Kapradiny jsou fantastické domácí čističky vzduchu. Snadno si je sami namnožíte

Pokojové kapradiny jsou nejen atraktivním doplňkem každého bytu, ale zároveň vám zaručí zdravější dýchání. Díky tomu jsou výbornou prevencí proti nachlazení. Proto byste měli vědět, jak na jejich správné pěstování a množení. Hodí se nejen do obýváku, ale také do ložnice či koupelny.

Kapradiny nemusí růst jen v lese, mnoho druhů je přizpůsobeno k domácímu pěstování. Jejich svěží zeleň je v každém interiéru zcela nepřehlédnutelná a rozmanité tvary listů vytvářejí velmi příjemnou atmosféru. A navíc fungují jako dokonalé čističky vzduchu.

Proto byste doma neměli mít jen jeden kus, snadno si je můžete i namnožit a využít jejich příznivých účinků. V místech s dostatkem světla se bude skvěle dařit například sleziníku, který je stejně nenáročný jako křídelnice a do tmavších částí bytu se zase dokonale hodí oblíbený ledviník. A hlavně? Jejich pěstování je naprosto nenáročné a zvládne ho každý začátečník.

Jak správně zasadit sazenici kapradiny? Inspirujte se na videu zde:

Kapradiny (Polypodiophyta)

Tyto rostliny patří do skupiny výtrusných cévnatých rostlin, zvaných kapraďorosty a jsou rozšířeny téměř po celém světě. Jedná se o jedny z nejstarších rostlin na světě vůbec a jejich historie je starší více než 400 miliónů let. V některých oblastech se kromě růstu v půdě adaptovaly i na růst na kůře a ve větvích stromů.

V místech s dostatkem světla se bude skvěle dařit například sleziníku. Zdroj: Adisa / Shutterstock.com

Jaké podmínky vyžadují pokojové kapradiny?

Zpravidla se jedná o tropické druhy, které by v našich venkovních podmínkách nedokázaly přezimovat. Vzhledem ke svému původu jsou náročné především na vlhkost, a to nejen vzduchu, ale vyžadují i pravidelnou zálivku. Přeschnutí substrátu by pro ně mohlo být rizikové.

Dopřejte kapradinám odpovídající substrát

Pokojovým odrůdám kapradin vyhovuje substrát, který udrží delší dobu vlhkost a je se zvýšeným přídavkem rašeliny. Výborným řešením je tedy smíchání rašeliny, listovky a písku. Starším rostlinám lze přidat obyčejné ornice nebo jílu. Převážné většině druhů prospívá kyselý substrát.

Stálé místo a správné světlo

Pokojové kapradiny jsou velice citlivé na přemísťování. Proto si předem rozmyslete, kde bude mít květina své stabilní místo. Nikdy by neměly být v místech, kde je nedostatek světla a upřednostněte slunné lokality, jen pozor na dlouhodobé přímé slunko. V absolutním stínu se jim bude dařit jen krátkodobě.

Záleží i na okolní teplotě

Vyhovující je běžná pokojová teplota okolo 18 do 23 °C. Vždy se vyhněte blízkosti suchého sálavého tepla od ústředního topení.

A jak si kapradinu namnožit?

Záleží na druhu pěstované kapradiny. Starší rozrostlé rostliny můžete množit dělením trsů, případně pomocí šlahounů a výběžků. Můžete však zkusit i množení prostřednictvím výtrusů, které vyrůstají ve výtrusnicích na spodní straně starších listů. Setřeste je na kousek bílého papíru a vysejte je na plátek nebo cihličku rašeliny, kterou byste měli nejprve spařit horkou vodou. Díky tomu zlikvidujete zárodky možných chorob.

Můžete však zkusit i množení prostřednictvím výtrusů, které vyrůstají ve výtrusnicích na spodní straně starších listů. Zdroj: shutterstock.com

Osetou rašelinu umístěte do misky, přikryjte sklem nebo fólií a nechte ji někde v pološeru. Brzy si všimnete zeleného povlaku, z něhož se postupem času vyvinou prokely a po pár týdnech drobné rostlinky. Ve chvíli, kdy budou mít alespoň 3 až 5 lístků, můžete je vysadit do připraveného substrátu.

Zdroje:

www.novinky.cz, www.primanapady.cz, www.dumazahrada.cz