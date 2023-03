Proč byste měli ustřihnout štětinky ze zubního kartáčku. Důvody vás překvapí

Máte doma staré zubní kartáčky? Nevyhazujte je, po lehké úpravě vám můžou ještě hodně posloužit při úklidu. Jak na to?

Dneska je zubní kartáček součástí běžné hygieny. Před 243 lety to ale tak nebylo. Lidé si čistili zuby všelijak – štětinami, žíněmi, sazemi nebo solí. Až jednoho dne se anglický obchodník William Addis dostal za pobuřující chování do vězení a tam vymyslel něco, co vypadalo jako první zubní kartáček. Jako maketa mu sloužily kůstky od jídla a štětiny, které vyprosil od vězeňských dozorců.

Když pak Addis vyšel z vězení, začal vyrábět první kartáčky na zuby svým obchodním partnerům – knihkupcům. Úspěch kartáčků byl přímo bombastický. Bohatí měli kartáčky se štětinami od jezevce, chudší se museli spokojit s prasečími. Firmu na kartáčky pak posléze rozjel až Addisův syn William, který založil legendární firmu Wisdom Toothbrushes, fungující dodnes.

Mulitfunkční pomocník - kartáček

Dnešní zubní kartáčky jsou už technologicky i designově vymazlené. Nicméně nejsou nesmrtelné a jejich životnost je závislá na četnosti a urputnosti vašeho čištění. Nicméně i starší kartáčky mají své upotřebení a dají se využít jako výborná pomůcka k úklidu a údržbě domácnosti. Můžete je třeba použít k čištění hřebenů, šperků, těsnění pračky, sprchových hlavic nebo neprostupných míst. Pokud kartáček ještě trochu upravíte, poslouží vám o sto procent víc. Jak na to?

Nůžkami zastřihnete požadovaný tvar kartáčku. Zdroj: Profimedia

Praktický sestřih

Vezměte si nůžky a zkraťte šikmo přední štětiny kartáčku, zatímco štětiny v zadní části nechte stejně dlouhé. Když se pak podíváte na nový střih kartáčku připomíná cestu do kopce. Takto upravenou pomůcku můžete výborně použít při úklidu, například při čištění odtoku. Kratší přední část kartáčku se nádherně dostane do neprostupných míst odtoku. Tímhle způsobem se můžete jednoduše zbavit mastných usazenin, či zbytků jídla.

Stačí použít kartáček a odtok je bez špíny a nezapáchá. Zdroj: Profimedia

Odborník na úklid nedostupných míst

Krátce zastřižený kartáček vám pomůže vyčistit i úzké spáry u okenních rámů. Výborně jím vyčistíte lis na česnek, ale třeba i filtr u myčky, místa za záchodovým prkénkem, dýmku nebo vodní kámen, který ulpěl kolem vodovodní baterie.

Pokud byste chtěli, můžte využít kartáček i jako kosmetikou pomůcku. Ideální je třeba na zapracování suchého šamponu do vlasů. S tímhle zlepšovákem vám nebudou hrozit žádné bílé zbytky přípravku v účesu!

Starý zubní kartáček vyčistí těžko dostupné prostory. Zdroj: Profimedia

