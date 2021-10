Kartony od vajec nevyhazujte. Dají se chytře použít třeba na rajčata či bylinky

Hromadí se vám doma papírové kartony od vajec? Určitě je nevyhazujte! Můžete je zužitkovat mnoha zajímavými způsoby. Dozrají vám v nich nejen zelená rajčata, ale budete mile překvapeni, co všechno se z nich dá vyrobit.

Obaly od vajec skýtají ohromné možnosti a častokrát z nich lze vyrobit užitečné i designové kousky. Většina lidí je považuje za odpad, kterého je nutné se po spotřebování vajíček zbavit. Jenže to je velký omyl. S trochou fantazie a šikovnosti je můžete proměnit v užitečné pomocníky a originální dekorace, které oživí každý byt. Zrealizovat některé nápady není vůbec složité.

Nechte v nich zčervenat rajčata

Také vám nestačila dozrát rajčata a chcete je nechat dozrát? Jestliže jste již zelené plody otrhali, ujistěte se, že nejsou rajčata nahnilá nebo nějak mechanicky poškozená. Zvláště v pozdějších dobách v říjnu a listopadu mohou být rajčata poškozená i mrazem. Určitě by rajčata neměla být napadená plísní, šířila by se dál a výsledkem by bylo rajče spíše hnědé než červené.

Také vám nestačila dozrát rajčata? Nechte je dozrát v kartonech od vajec. Zdroj: profimedia.cz

Je to banální a bez jakékoliv námahy. Připravte si papírové kartony a jednoduše do nich naskládejte nezralá zelená rajčata. Dozrávat by měla za teploty kolem 18 až 20 °C a během několika dní by měla být zralá. K urychlení jim můžete pomoci tím, že k nim přidáte pár jablek nebo banány. Tajemství tkví v tom, že tyto dva druhy ovoce uvolňují etylen, který skvěle napomáhá rychlejšímu zrání rajčat.

Ekologický odpadkový koš

Chybí vám v kanceláři či doma v dětském pokoji odpadkový koš? Vyrobte si ho a klidně může být i na kolečkách. Jeho realizace není nijak složitá. Vezměte nějakou nepotřebnou desku, na kterou nejprve zespodu přimontujte nábytková kolečka. Na takto připravené dno posléze přilepte stěny vytvořené z kartonů od vajec a koš je na světě. Jestliže jste kreativní, můžete jednotlivé stěny pomalovat barvou či ozdobit různými doplňky, které nalepíte tavící pistolí.

Domácí minizahrádka

Jiným praktickým nápadem na využití kartónu od vajec je vytvoření malé zahrádky, která vás potěší i během dlouhé zimy. Místo vajíček nasypte do kartonu zeminu a vysejte do ní semínka řeřichy, petrželky nebo jiných bylinek, které máte v oblibě. Voňavou a chutnou laskominu budete mít pěkně po ruce!

Zásobník na laky na nehty

Máte doma slušnou zásobu laků na nehty a nevíte, kam s nimi? Spodek kartonu na vajíčka vám pomůže. Stačí ho natřít a trochu nazdobit třeba zbytkem krouceného provázku a zásobník na laky je na světě. Můžete ho postavit na poličku toaletky nebo schovat do šuplíku jako pořadač.

Místo vajíček nasypte do kartonu zeminu a zasejte do ní semínka řeřichy, petrželky nebo jiných bylinek, které máte v oblibě. Zdroj: HollyHarry/shutterstock.com

Pořadač do šuplíku na cokoliv

Chcete si do zásuvky uložit nějaké drobnosti, ale tak, aby v šuplíku zůstal pořádek? I k tomu se dá obal od vajíček skvěle využít. A nepotřebujete k tomu téměř nic dalšího. Ale pokud si svůj pořadač chcete trochu vylepšit, vyzdobte ho například ubrouskovou metodou. Pak ho jen položte na dno šuplíku a uložte do něj všechno, co potřebujete.

Recyklované posezení, které má jen málokdo

Poměrně jednoduše lze z kartonových plat na vejce vyrobit dokonce i moderní sedací nábytek. Stačí být jen dostatečně trpěliví a nasbírat dostatek materiálu. Kartony pak můžete natřít barvou podle vašeho vkusu, aby vám sedák dobře ladil se zbytkem interiéru. Zbytek je už doslova hračka. Stačí kartony naskládat na sebe do požadované výšky, nahoru dát měkký polštářek pro pohodlnější posezení a máte hotovo.

