Vyzdobte svůj domov kaštany: Stylové dekorace a jedinečné nápady

Kristýna Stoklásková 1. 11. 2024 clock 3 minuty video

Také když jdete kolem kaštanu, strčíte si jeden do kapsy pro štěstí? Kaštany nás přitahují svou hladkostí, leskem a hřejivou hnědou barvou, která jako by v sobě skrývala kousek podzimu. A co kdybyste si z nich vytvořili něco, co vám podzimní atmosféru přinese až domů?

Kaštany jsou jedním z malých podzimních pokladů, které nám příroda nabízí jen pár týdnů v roce. Jejich sbírání je zábava pro děti i dospělé. Jakmile je máte, už přemýšlíte, co z nich vytvoříte doma. Mohou být skvělým základem pro podzimní dekorace nebo jen příjemnou připomínkou venkovní atmosféry, kterou přenesete přímo do obýváku. Navíc je s nimi jednoduché kouzlit. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu DIY by Kreativní Techniky – Podzimní dekorace z kaštanů Zdroj: Youtube Věnec Kaštanový věnec je oblíbenou podzimní dekorací, kterou si snadno vytvoříte sami. Stačí drátěný nebo polystyrenový základ, lepidlo a samozřejmě pořádná hromádka kaštanů. Jednoduše je přilepujte těsně k sobě, ať zakryjí celý základ. Pro oživení můžete přidat pár šišek, barevných listů nebo i kousky mechu. Výsledkem bude věnec, který nejen ozdobí vchodové dveře, ale dodá vašemu domovu tu pravou podzimní atmosféru. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Kaštanový věnec je oblíbenou podzimní dekorací, kterou si snadno vytvoříte sami. Postavičky z kaštanů Kaštanové figurky jsou skvělou zábavou pro všechny, kdo si chtějí doma vyrobit drobné, roztomilé dekorace, které navíc zvládnou i děti. Stačí vám kaštany, párátka, špejle, lepidlo a trochu kreativity. Každý kaštan snadno propíchnete a spojíte s ostatními do tvaru zvířátek nebo postaviček. S trochou trpělivosti vytvoříte třeba ježka, medvěda nebo i legračního skřítka. Oči a nosy můžete udělat z korálků nebo malých kamínků, a pokud máte po ruce žaludy nebo malé větvičky, můžete je využít jako končetiny nebo uši. Výsledné figurky si pak můžete vystavit na okně nebo poličce, budou vám doma připomínat radost z tvoření a barevný podzim venku. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Kaštanové figurky jsou skvělou zábavou pro všechny, kdo si chtějí doma vyrobit drobné, roztomilé dekorace. Podzimní stůl Pokud chcete proměnit jídelní stůl v podzimní středobod pozornosti, kaštany jsou přesně to, co potřebujete. Nasypte je do velké mísy nebo je rozmístěte po stole spolu s malými šiškami, žaludy a barevnými listy, vytvoříte tak přírodní zátiší, které připomíná podzimní les. Doprostřed kompozice můžete přidat svíčky, které večer vykouzlí nádherné teplé světlo a celý stůl oživí. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Nasypte kaštany do velké mísy nebo je rozmístěte po stole spolu s malými šiškami, žaludy a barevnými listy, vytvoříte tak přírodní zátiší, které připomíná podzimní les. Malované kaštany Malování na kaštany je snadný způsob, jak vytvořit originální podzimní dekorace, které si můžete užít s dětmi. Stačí vám pár kaštanů a bílý akrylový fix, kterým můžete na každý kaštan nakreslit třeba srdíčko, hvězdičku nebo jiné jednoduché tvary. Začněte tím, že kaštany očistíte a jemně osušíte, aby fix dobře držel. Pak už jen kreslete podle fantazie nebo jednoduše sledujte motivy, které děti vymyslí. Hotové kaštany se skvěle hodí jako ozdoba do misky, můžete je přidat i mezi sušené bylinky nebo větvičky a vytvořit tak přírodní dekoraci plnou barev a osobního kouzla. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Malování na kaštany je skvělý způsob, jak vytvořit originální podzimní dekorace, které si můžete užít s dětmi. Zdroj: prozeny.cz

