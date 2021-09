Jak z kaštanů vyrobit ekologický prací gel: Je to jednoduché a skvěle pere!

Máte alergie, astma, jste zastánci tzv. non-toxic domácnosti či obdivujete minimalismus? Vyrazte na podzimní sběr kaštanů. Prášek z těchto plodů je 100% ekologickou alternativou k pracímu gelu. Jak využít kaštany na praní?

Možná jste se již setkali s pojmem prací nebo mýdlové ořechy. Jsou to plody opadavého listnatého stromu Sapindus Mukoross, známý jako „strom severní Indie". Slupky používají Indové již po generace. Za posledních pár let, s nástupem trendu zero-waste, se cena těchto plodů rapidně zvedla. Díky tomu jsou pro domorodce často nedostupné. Málokdo však ví, že náš známý jírovec maďal neboli koňský kaštan je při praní stejně účinný a ekologický.

Kaštany

Plody jírovce maďalu obsahují až 15 % saponinů. Podobně jako mýdla vytváří ve vodních roztocích pěnu. Přírodní saponiny snižují povrchové napětí vody, stejně jako chemické přípravky. Díky tomu čistí nejen prádlo, ale také odmašťují nádobí.

Podzimní klasika z kaštanů. Zdroj: lcrms / Shutterstock.com

Kaštany na praní

Kaštany můžete zpracovat dvojím způsobem. Buď je nakrájejte nebo rozemelte a usušte.

Rozčtvrcené kaštany

Na průměrně znečištěné prádlo budete potřebovat 5-8 čistých kaštanů, 300 ml vody, zavařovací sklenici, prkénko na krájení a nůž.

Rozčtvrcené kaštany - postup

Kaštany nakrájejte nožem na menší kousky. Nasypejte je do sklenice a zalijte teplou vodou. Dejte si pozor, aby nebyla vařící. Nádobu protřepejte, uzavřete a nechte ji přes noc na lince. Následující den tekutinu přeceďte. Měla by mít zakalenou žlutobílou barvu. Použijte ji stejně jako běžný tekutý prací prostředek. Pokud chcete, aby vaše prádlo vonělo. Můžete do macerátu přidat pár kapek oblíbeného esenciálního oleje.

Prášek z kaštanů

Tato metoda přináší více výhod. Nasbírané kaštany vám neztvrdnou, proto nebudete mít problém s jejich nakrájením. Při skladování mohou plody začít plesnivět. Usušený prášek však můžete skladovat ve vhodných podmínkách po celý rok.

Prášek z kaštanů - postup

Kaštany vložte do mixéru a rozmixujte je na jemný prášek. Ten poté nasypejte na plech vyložený pečícím papírem a nechte jej jednu hodinu sušit při 50 stupních Celsia. Suchý kaštanový prášek pak přemístěte do čisté zavařovací sklenice. Tu uskladněte na tmavém a suchém místě.

Praní s kaštanovým práškem

Jakmile budete potřebovat vyprat prádlo, do skleničky nasypejte 2-4 polévkové lžičky prášku, zalijte ho 300 ml ho horké vody a počkejte 30 minut. Poté odvar přeceďte. Použijte ho jako klasický tekutý prostředek. Kaštanový prací gel vám v lednici vydrží přibližně týden.

Jak jinak použít kaštanový prášek

Perete-li jemné prádlo, prášek můžete nasypat do síťovaného sáčku a umístit ho přímo do bubnu. Podle různých blogerů, kteří tuto zero-waste metodu vyzkoušeli, se tmavé slupky z kaštanů loupat nemusí. Bílé prádlo nezbarvují. Upozorňují, že „zažrané" skvrny je lepší předem potřít žlučovým mýdlem. Máte-li tvrdou vodu, přidejte do pracího prostoru také čajovou lžičku jedlé sody. Kaštanový prášek je také skvělou náhražkou komerčního prostředku na mytí nádobí.

Zdroj:

www.zerowastechef.com, www.wastelandrebel.com, www.digoknu.cz