Podzimní období je sice protkáno sychravým počasím, ale příroda nám jej bohatě vynahrazuje impozantními kouzly s barvami. Nasbírejte si dary přírody a zkrášlete si jimi domov. Máme pro vás tip na výrobu nádherného věnce z kaštanů.

Kaštany jsou takový malý podzimní poklad. Jejich sběr jsme si užívaly jako děti a ani nyní se mu těžko odolává. Aby také ne. Z kaštanů se dají vyrobit nádherné podzimní dekorace mezi něž patří třeba právě věnec. Na sváteční adventní věnec je ještě trochu brzy, ale procvičit se v umu a kreativitě můžete i nyní a vyrobit si nádhernou podzimní dekoraci, která provoní vaše obydlí. Práce s kaštany navíc bude bavit i děti, takže můžete spojit příjemné s užitečným a do výroby věnce je zapojit.

Pokud zcela tápete, jak na to, stručný návod a skvělé tipy najdete na videu na YouTube kanálu DIY by KreativníTechniky:

Zdroj: Youtube

Minimalistická varianta

Pokud máte rádi jednoduchost, tento věnec je pro vás jako stvořený. Nasbírejte dostatečné množství kaštanů a ozdobte je bílým fixem nejrůznějšími ornamenty. Bílá bude s čerstvou krásně hnědou kaštanovou barvou nádherně kontrastovat. Pak už jen kaštany přilepte pomocí tavné pistole ke kovovému kroužku a věnec dolaďte.

Fantazii se meze nekladou

Výroba dekorace z přírodních materiálů je jednoduchá a zábavná. Podzimní čas navíc nabízí nepřebernou škálu možností a barevných variací. Kaštany můžete kombinovat i s ostatními plody, jako jsou třeba žaludy, nebo jeřabiny. Ty dodají věnci krásný barevný kontrast. Dozdobte jej paletou nádherně vymalovaných spadaných listů, ty javorové jsou nepřekonatelně krásné, a potěcha pro oko bude na světě.

close info Shutterstock.com zoom_in Kaštany jsou jedním ze symbolů podzimu a dekorace je z nich nádherná.

Co si připravit?

K výrobě dekorace budete potřebovat v podstatě jen pár věcí. Základem je korpus. Sehnat se dá slaměný, ovšem počítejte s tím, že je tužší. Pokud tedy plánujete do něj některou z komponent zapichovat, nepůjde to zcela lehce. Vhodnější je varianta polystyrenová. Seženete jen také v různých velikostech a je o poznání měkčí, tudíž se vám s ním bude pracovat o něco jednodušeji. Určitě se neobejdete bez dobrého lepidla nebo tavné pistole. S pistolí se pracuje rychleji, nemusíte u ní čekat, až zaschne, u lepidla ano. A nakonec to nejdůležitější - dekoraci, jíž budete věnec zdobit. Základem budou kaštany, kombinovat je ale můžete s jakýmkoliv jiným podzimním pokladem. Zvážit můžete i mašli z pruhu juty, dnes se dají sehnat v nejrůznějších barevných odstínech a věnec nádherně doplní.



