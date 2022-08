Kávová sedlina vyžene kočky ze zahrady a další šikovné triky s lógrem

Říkáte si, k čemu asi tak bude kávová sedlina. Máme pro vás několik tipů, jak ji využít a pomoci tím své zahradě. Budete překvapeni, co všechno se dá s kávovou sedlinou udělat!

Užíváte si také rádi letní kávu na balkoně či terase? Pak rozhodně nevyhazujte lógr z ní. Na zahrádce ji využijete jako hnojivo pro kytky nebo dokonce na odpuzování škůdců.

Hnojivo pro kanadské borůvky a rododendrony

Kávová sedlina je velmi vhodná pro kyselomilné rostliny, jako jsou azalky, rododendrony či hortenzie. Stačí nasypat lógr do záhonů s rostlinami, mírně zapracovat do půdy a je to.

Výživa pro malé sazeničky

Aby sazenice měly dostatek dusíku, zamíchejte do půdy kávovou sedlinu. Můžete také použít smíchaný lógr s vodou. Takto vzniklý roztok rozlijte mezi své sazeničky. Dodá jim to potřebné látky a porostou mnohem rychleji.

Občasné přilepšení v podobě lógru prospěje i orchidejím. Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock.com

Hnojivo na zahrádku? Použijte kávu!

Každý by chtěl mít co nejhojnější úrodu. Jak na to? Při vysazování mrkve či ředkviček promíchejte semínka s mokrou kávovou sedlinou. Díky tomuto jednoduchému triku získáte až dvojnásobnou úrodu!

Náš tip

Vysušenou kávovou usedlinu rozsypte po trávníku, uvidíte, jak mu prospějete.

Zacelte díry na poškrábaném nábytku

Máte na zahradě židle či stoly, ve kterých jsou rýhy? Nezoufejte! Tento tip vám pomůže zacelit malé oděrky v nábytku. Polévkovou lžíci kávové sedliny smíchejte se lžící olivového oleje a naneste pomocí vatičky na poškrábaná místa. Následně otřete dosucha a nábytek bude zas jako nový.

Zahrádkářské mýdlo levou zadní!

Glycerinovou tyčinku roztavte a promíchejte s 1/3 šálku kávové sedliny. Vzniklou směs přelijte do formy a ponechte ztuhnout. Po práci na zahrádce si umyjte ruce tímto mýdlem a zaschlá hlína na vašich rukou bude okamžitě pryč. Mýdlo je totiž účinný peeling.

Pryč se škůdci!

Trápí vaší zahrádku mravenci a jiní škůdci? Pak vám pomůžeme se jich zbavit. Kávovou sedlinu nasypejte na ta místa, kde se škůdci obvykle pohybují. Odradí nejen mravence, ale nesnášejí ji také slimáci a šneci.

Vaše zahrádka jako záchodek koček?

Rozmixované slupky z citrusů smíchejte s kávovou sedlinou. Touto směsí posypte zahradu i záhony, kam s oblibou chodí kočky vykonávat svou potřebu. Vůně kávy a citrusu je spolehlivě odpudí.

Vůně kávy a citrusu odpudí kočky, které byly zvyklé vykonávat u vás svou potřebu. Zdroj: Aleksandra Madejska / Shutterstock.com

Na blechy u svého chlupáče

1-2 šálky kávové sedliny vetřete do srsti psovi či kočce, až je budete koupat. Následně velmi pečlivě opláchněte. Díky tomu se nejen zbavíte blech, ale také váš mazlíček získá hebčí a hladší srst.

Kávovou sedlinu pro žížaly a proti plevelu

Je to velmi dobré nejen pro vaše rostliny, ale také pro žížaly, které se sedlinou rády proplazí. Půdu tím více provzdušní a zkvalitní. Lógr také udržuje vlhkost půdy a zamezuje růstu plevelu.

Zbavte se česnekového zápachu z rukou

Lógr si ponechte v misce u umyvadla. Až budete pracovat s česnekem či cibulí, stačí si trochou kávové sedliny posypat ruce, pořádně protřít a opláchnout. Zápach z rukou zmizí jak mávnutím kouzelného proutku.

Zdroje: prima-receptar.cz, denik.cz