Jak využít zbytky po kávě na zvelebení domácnosti?

Jste milovníkem kávy a je vám líto vyhazovat všechnu kávovou sedlinu do kompostu nebo do koše? Uchovejte si ji pro domácí práce! Doma vám totiž lógr pomůže, a to nejen s úklidem!

Ať pijete kávu z kávovaru, french pressu nebo si dáváte klasického českého turka, vždy vám po přípravě zbude odpad v podobě kávové sedliny. Vyhazujete jí automaticky do koše? Chyba! Nebo spíše – velká škoda! Lógr můžete použít na spoustu prospěšných věcí, jak při domácích pracích, tak například i v relaxaci vás samotných.

Jak lógr uchovat?

Kávovou sedlinu je potřeba před uložením usušit. Rozprostřete jí na plech a nechte volně proschnout. Poté přemístěte sedlinu do uzavíratelné sklenice/nádoby. Nesušený lógr vydrží den, maximálně dva.

Káva při mytí nádobí

Občas se na talíři objeví směs jídla, která nejde jen tak umýt běžným způsobem, obzvlášť pokud talíř zapomenete ve dřezu a nenapustíte na něj ani trošku vody, aby se nečistoty odmočily. Přidejte na talíř dvě lžičky kávové sedliny a houbičkou jej jemně drhněte dočista. Lógr bude působit na nádobí jako peeling, mastnota a zbytky jídla půjdou snadno smýt a jako bonus se bude ve vaší domácnosti vznášet něžná kávová vůně.

Použijte kávovou sedlinu k úklidu. Je to jednoduché a nic to nestojí. Zdroj: Nor Gal / Shutterstock

Smrdutá lednice

I vám se to možná někdy stalo. Zapomenutý pokrm v lednici, což zjistíte samozřejmě až ve chvíli, když vás po otevření dveří chladničky praští do nosu podivný zápach. Zakutálená okurka dokáže zapáchat, ale není to nic proti zapomenutému romadúru. I to se stává.

Po vyjmutí zkažené potraviny z lednice bude ještě nějakou dobu trvat, než zápach zmizí. Právě v tuto chvíli přichází na řadu kávová sedlina, která zápach absorbuje do sebe a lednici puchu rychleji zbaví. Lógr v misce vložte do spodní a prostřední části lednice, za pár dnů si na svou děravou hlavu ani nevzpomenete.

Hnojivo pro rostliny

Lógr je taktéž výborné hnojivo! Jak pro pokojové, tak i pro venkovní rostliny. Obsahuje totiž cenné látky, jako jsou draslík, hořčík, měď i dusík, proto je ideálním hnojícím přípravkem. Jednoduše nechte kávovou sedlinu vyschnout a smíchejte ji se zeminou, a to buď v květináči, nebo na zahradě na záhonu.

Lógr je vzácná surovina pro všechny zahrádkáře. Zdroj: profimedia.cz

Voňavé ruce po nevoňavých potravinách

Kávová sedlina se skvěle hodí i na mytí rukou po zpracovávání různých smrdutých potravin. Po přípravě ryb, loupání cibule či česneku, nebudou vaše ruce zrovna vonět po fialkách. I když... někteří lidé vůni česneku mají rádi a ani na prstech jim nevadí. Ale těm, kterým je to nepříjemné, stačí nasypat trochu lógru do dlaní a pečlivě promnout. Zápach zmizí jedna dvě a vaše ruce budou navíc hebké.

Kávová maska na vlasy

I tak se dá lógr využít! Kdo by se zdráhal tomu, aby měl krásné lesklé vlasy plné života. Kávová sedlina to zařídí, zkuste si to a uvidíte, jaký je to zázrak. Hodí se pro tmavé vlasy.

Na masku použijte čerstvý lógr (nevyschlý), který vmasírujte do pokožky hlavy a vlasů, zabalte do ručníku nebo do potravinové folie a nechte působit asi půl hodiny. Pak na vás čeká náročnější práce ve formě vymývání zrníček lógru, ale vytrvejte, vyplatí se to!

Kávová sedlina je vhodná pro tmavé vlasy. Zdroj: kei907/Shutterstock.com

Barvení vajíček

Brzy sice nastane vánoční čas, ale odběhneme na vteřinu k Velikonocům. Jelikož se lidé začínají vyhýbat chemii, a platí to i pro barvení vajec, přicházejí na nejrůznější tipy přírodních barviv. Kurkuma, červená řepa nebo cibule a nyní do svého repertoáru můžete přidat i lógr! Množstvím sedliny a dobou povaření vejce chytne různé zajímavé odstíny.

Kávová sedlina na chodník

Posypová sůl, která se využívá v zimním období na chodníky a silnice, není zrovna ideálním řešením pro životní prostředí, ani pro tlapky domácích mazlíčků. Kávová sedlina je skvělá náhražka, která je udržitelnější než sůl a zlepšuje kvalitu půdy. Samozřejmě jsou i odpůrci této metody, protože se domnívají, že používáním lógru ve velkém, bude mít neblahý dopad na rostliny a žížaly. Ale pro jednotlivce na svou zahradu nebo chodník před domem, je to ideální řešení.

Posypová sůl každoročně potrápí domácí mazlíčky. Zkuste cesty namísto soli posypat lógrem. Zdroj: xkunclova / Shutterstock.com

