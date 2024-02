Úklid domu je nikdy nekončícím závodem, v němž sice nemůžeme tak docela zvítězit, ale bojovat musíme. Pravdou však zůstává, že jsou místa, kterým se tak časté pozornosti nedostává. Řeč je třeba o garáži, kde nám s úspěchem může pomoci obyčejná káva.

Vybavíme-li si běžnou garáž, většinou to nebývá vzor uklizené místnosti. Samozřejmě se najdou i čestné výjimky a těm patří úcta. Mnohdy se ale z této místnosti kromě prostoru pro parkování v průběhu času bezděčně stává také jakési skladiště čehokoliv, co nechceme mít přímo v domě. Do toho všeho se zde hromadí nejrůznější pachy – od benzínu přes různá čistidla, oleje a další chemikálie. Alespoň s tím si můžeme poradit docela snadno.

I v garáži může být příjemně

Abychom se v garáži, kde zvláště muži mnohdy tráví poměrně dost času, cítili alespoň trochu komfortně, můžeme se jednoduše zbavit těch nejhorších pachů. Právě ty totiž otravují život a mohou dokonce způsobovat i bolest hlavy nebo jiné zdravotní problémy, zvláště citlivějším osobám. Budeme k tomu potřebovat málo, jen docela obyčejnou kávovou sedlinu.

Spolehlivě pohltí pachy

Jak to funguje? Kávová sedlina, lidově řečeno zcela obyčejně “lógr”, má díky své porézní struktuře schopnost vázat na sebe nejrůznější pachy a zbavovat jich tak naše okolí. Má to ale samozřejmě svoje pravidla, která je třeba dodržet. Za prvé: jedna dávka takového pohlcovače pachů nevydrží věčně a musíme ji tedy měnit. Za druhé: uvědomme si, že čím větší povrch, tím více odstraněného zápachu, tedy dáme-li zbytek po vypití kávy do vysoké štíhlé sklenice, bude mít mnohem menší účinnost než v širší misce. Na to je třeba myslet.

close info Shutterstock zoom_in Dejte si dobrou kávu a vylepšete garáž

Jednoduchá úprava je nutná

Další podmínkou, která ovlivňuje účinnost této metody čištění vzduchu, spočívá v nutnosti důkladného vysušení sedliny. Nejlepší bude, když ji po vysypání z kávovaru na chvíli necháte dosušit na pánvi na sporáku. Káva pak nejenže pohltí pachy, ale také menší místnost příjemně provoní. Jakmile v garáži zjistíme, že sedlina znovu zvlhla, je nejvyšší čas ji vyhodit, protože bychom si mohli místo čištění vzduchu v domě začít pěstovat plíseň, a to jistě nechceme.

Komáři sedlinu nesnáší

Kromě odstraňování nepříjemného zápachu dokáže tento zdánlivě již nepotřebný materiál také další kouzlo. Jeho vůně je totiž nepříjemná komárům a dalším druhům hmyzu, takže jej můžeme s úspěchem použít jako repelent. Práce na opravě auta bez stálého ohánění se po nezvaných příživnících tak hned půjde lépe od ruky. Usušenou kávovou sedlinu můžeme umístit nedaleko garážových vrat, abychom odradili vetřelce hned u vstupu.

Vyrobte si repelent

Po větší návštěvě nebo oslavě zbyde kávové sedliny jistě celkem hodně, a tak s ní můžeme udělat další pokus, lépe řečeno využít ji dalším osvědčeným způsobem. Jde o účinný repelent, který vznikne povařením zmiňovaného materiálu v takovém množství vody, aby jí na konci vaření zbývaly nad sedlinou přibližně jen dva centimetry. Získáme tak dostatečně silný roztok, který pečlivě přefiltrujeme a nalijeme do rozprašovače. Pak už jen stačí postříkat vrata garáže nebo třeba i vstup do domu a můžeme si být jisti, že se většina hmyzu takovému místu vyhne. Nebylo by škoda zbytky po vypití kávy vyhazovat bez dalšího užitku?

Zdroje: www.chytre-bydleni.cz, www.housedigest.com, www.naturpark12.cz