Chytré způsoby, jak využít vaši ranní kávu při čistění domu

Myslíte, že kávová sedlina už dosloužila? Vůbec ne! Spousta běžného odpadu má další využití i káva. Pokud milujete kávu, pak vás úklid s pomocí sedliny potěší i příjemnou vůní. Kdo by chtěl pořád čichat savo, dezinfekce a umělé aroma čistících prostředků?

Kávu využijte beze zbytku

Proč stále používat zbytky z domácnosti? Důvodů je spousta. Použitím kávy se zachováte maximálně ekonomicky i ekologicky. Úplné použití toho, co máme, je důležitým pravidlem, které mohou uplatnit všichni z nás. Zero waste, respektive bezezbytkový přístup k životu je cestou ven z nekonečné masy obalů a vyhozených materiálů, které ještě mohou najít svoje místo a využití. Nechcete žít zero waste a nakupovat v obchodech sypané suroviny do vlastních krabiček a sáčků? Nemusíte. Ale každá malá změna směrem k menšímu množství odpadu se počítá.

Ranní káva je oblíbeným rituálem. Zdroj: gpointstudio / Shutterstock.com

Uschovejte si kávové sedliny a ukliďte

Rozemletá zrnka kávy použitá na přípravu oblíbeného nápoje nemusí skončit v odpadkovém koši. Rozhodně jej můžete vyhodit na kompost, anebo si z ní udělat vlastí přípravek na péči o pokožku. Jenže o tom si teď povídat nebudeme. Použitou kávovou sedlinu můžete zužitkovat i při úklidu domácnosti. Je to jednoduché, nic to nestojí a využijete do „mrtě“ i lógr, který příjemně voní. Na uchování sedliny budete potřebovat jen místo, kde použitá káva dobře proschne a vy ji budete moci uchovat do příštího úklidu. Anebo si budete muset dát před každým úklidem dobré kafe!

Kávová sedlina má mnoho využití. Zdroj: Nor Gal / Shutterstock.com

Čistěte abrazivní kávou

I v kosmetice se používá káva pro svoje abrazivní schopnosti. Rozemletá zrnka kávy jsou dostatečně tvrdá, ale ne ostrá, a proto se dobře hodí k drhnutí všeho možného. Vlhkou houbičku přitiskněte na sedlinu a vrhněte se na úklid. Jemné drhnutí abrazivní kávou lze použít na kuchyňskou linku či připálené a odmočené hrnce. Káva nevydrhne tak jako písek z drogerie, ale to rozhodně nevadí, pokud máte nádobí z delikátních materiálů. Sklokeramika, kamenina nebo emailové povrchy hrnců a pekáčů je lepší vydrhnout něčím jemnějším a káva je pro to ideální. Sedlinu použijte na vyčištění varné desky nebo nerezového sporáku. Nezanechá na nich škrábance, ale přesto je kvalitně vyčistí.

Káva odmašťuje

Káva má také od přírody odmašťující vlastnosti. Výborně ji lze proto použít i na nádobí mastné s usazeninami, které myčka neočistí. Houbička namočená do lógru nemá sílu umýt stovky talířů ze svatby. Nicméně je stále účinným materiálem, který dokáže v domácnosti nahradit čistící prostředky. Talíře a misky od polévek či omáček dokáže sedlina spolehlivě odstranit nejen drhnutím, ale také rozpuštěním mastnot.

Pánve s nepřilnavým povrchem se nesmějí poškrábat. Zdroj: Piyawat Nandeenopparit / Shutterstock.com

Vyčistěte kávou odpady

Díky odmašťujícím schopnostem kávy se také nabízí použití na ucpané odpady. Samozřejmě káva nedělá zázraky, a pokud jste ucpali odpad chomáčem vlasů nebo jídlem, pak vám jen stěží sedlina změní život. Kávu můžete rozhodně použít k pravidelné údržbě odpadů, případně v koupelně, kde se v odtoku hromadí mastnoty. Kávu vysypejte do odpadu a propláchněte vroucí vodou.

Káva vyčistí i vzduch

Káva vám také pomůže jinak. Sedlina absorbuje nepříjemné pachy a zanechává své intenzivní aroma. Bodem číslo jedna je rozhodně odstranění příčiny zápachu, nicméně přetrvávající nelibou vůni můžete šikovně eliminovat právě kávou. Nechejte kávu v misce poblíž místa, odkud zápach vycházel. Zanedlouho si všimnete, že je zápach pryč. Navíc vůně kávy je velmi příjemná a neagresivní, takže jistě provoní i celou kuchyň či jiný kout vašeho domova.

Zdroje: https://www.dumazahrada.cz, https://www.express.co.uk